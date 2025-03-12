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Муравьев Николай



12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
11.03.2014 «МегаФон» подвел итоги первого года работы 4G в Тамбове 1
24.10.2013 Интернет-трафик «МегаФона» в Тамбовской области вырос в 2 раза за год 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Муравьев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9105 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8452 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6479 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7950 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13930 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6089 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4397 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 576 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 325 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2447 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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