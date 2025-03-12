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Муравьев Николай
|12.03.2025
|Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
|11.03.2014
|«МегаФон» подвел итоги первого года работы 4G в Тамбове 1
|24.10.2013
|Интернет-трафик «МегаФона» в Тамбовской области вырос в 2 раза за год 1
Муравьев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Тамбовская область 576 1
|Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 325 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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