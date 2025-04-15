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ВТБ ЦОД ИТ-инфраструктура
ВТБ ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Вадим 188 9
|Баранов Сергей 20 5
|Назипов Дмитрий 85 5
|Дергунова Ольга 119 3
|Суровец Дмитрий 79 2
|Глазков Александр 141 2
|Анютин Роман 7 2
|Роменская Наталья 5 2
|Овсянников Андрей 15 2
|Дегтярева Наталия 19 2
|Ермаков Глеб 7 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Урусов Виктор 131 2
|Карпов Алексей 24 2
|Чугунов Никита 81 2
|Голицын Сергей 31 2
|Прескур Вадим 5 2
|Верисов Михаил 24 2
|Тихомиров Олег 11 2
|Каримов Ринат 35 1
|Русанов Сергей 48 1
|Летунов Илья 49 1
|Бычков Александр 40 1
|Печатников Анатолий 37 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Костин Андрей 61 1
|Алексеенко Андрей 10 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Ефремова Алена 8 1
|Ермаченков Игорь 3 1
|Яковлев Александр 23 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Соколов Александр 41 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Куканов Алексей 14 1
|Гузовский Денис 68 1
|Паршиков Сергей 11 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 16 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
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