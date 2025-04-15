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ВТБ ЦОД ИТ-инфраструктура



15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
27.03.2025 Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов 1
12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
09.11.2023 ВТБ создал серверный комплекс для работы виртуальных машин в облаке на базе платформы VTB.Cloud 1
08.06.2023 ВТБ инвестировал 291,3 млрд рублей в цифровую трансформацию 2
06.06.2023 ВТБ представил рынку новую систему работы с инновациями 2
28.04.2023 ВТБ успешно импортозаместил систему управления балансовыми рисками 1
06.02.2023 ВТБ в 3 раза повысил эффективность расходов на тестирование новых техрешений 1
27.01.2023 Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022» 1
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими 1
23.07.2021 ВТБ внедрил продукт из реестра отечественного ПО для мониторинга работы ИТ-систем 1
25.03.2021 ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
05.08.2020 ВТБ открывает офисы нового типа, в которых клиентов будут узнавать по смартфонам 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
16.06.2020 «Ростелеком» разместит ИТ-оборудование ВТБ в своем ЦОДе 1
11.06.2020 ВТБ направит более половины ИТ-бюджета на решение кадрового вопроса 1
15.04.2020 В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
03.07.2019 ВТБ завершил проект по построению собственного ИТ-облака 1
21.06.2019 ВТБ запустил коммуникационный пилот с CommuniGate Pro 1
11.06.2019 Приложение ВТБ сбоит и лихорадит двое суток подряд 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
28.01.2019 ВТБ строит внутренний интернет со стартовой ценой в 96 миллионов 1
21.02.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила VDI для 14 тысяч сотрудников Группы ВТБ 1
16.01.2018 ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft 1
28.11.2017 «Астерос» создала ИТ-инфраструктуру в новом офисе ВТБ в «Невской ратуше» 1
03.10.2017 Назван руководитель ИТ в объединенном банке ВТБ и ВТБ 24 2
05.09.2017 В ВТБ назначен новый руководитель ИТ-департамента 3
24.05.2017 Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining 1
10.05.2017 ИТ-система ВТБ 24 за $33 млн окупилась в 10 раз 1
03.04.2017 ВТБ24 «выращивает» искусственный интеллект для мониторинга бизнес-процессов 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 1
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
26.05.2016 ВТБ запускает свой главный ЦОД на инфраструктуре Huawei 2
25.02.2016 Сергей Чиков: «Почта Банк» будет использовать ИТ-аутсорсинг 1
09.02.2016 «Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone 1

Публикаций - 51, упоминаний - 59

ВТБ ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6750 9
Microsoft Corporation 24791 7
IBM - International Business Machines Corp 9464 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 4
Diasoft - Диасофт 916 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 4
Cisco Systems 5145 3
HP Inc. 5711 3
SAS Institute 983 3
Teradata - Терадата 214 3
8397 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2006 3
Ростелеком 9867 2
Broadcom - VMware 2399 2
SAP SE 5319 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Atlassian 121 2
Ramax - Рамакс 117 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13059 2
Yandex - Яндекс 7617 2
UIPath 104 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 111 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 292 2
Т1 Иннотех 181 2
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 2
Samsung Electronics 10346 1
МегаФон 9162 1
Dell EMC 5045 1
X Corp - Twitter 2876 1
Huawei 3995 1
Accenture plc 684 1
Check Point Software Technologies 768 1
VK - Mail.ru Group 3477 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 46
ВТБ - ВТБ24 665 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7512 9
ГПБ - Газпромбанк 1103 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Почта России ПАО 2147 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 3
ПСБ - Промсвязьбанк 868 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 155 3
РЖД - Российские железные дороги 1934 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 2
Альфа-Банк 1790 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
ВТБ Страхование 61 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 482 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 88 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 520 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 735 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
Спортмастер - Sportmaster 180 1
Ренессанс Страхование 164 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 201 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Федеральное казначейство России 1801 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11270 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 14
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 11
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6784 10
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3278 5
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 4
Linux OS 10159 4
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1004 4
ВТБ - VTB.Cloud 10 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1162 3
Intel x86 - архитектура процессора 1890 3
Microsoft Windows 15842 3
ВТБ Мои Инвестиции 53 2
Red Hat Ansible 110 2
Apple iOS 7926 2
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 2
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