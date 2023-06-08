ВТБ инвестировал 291,3 млрд рублей в цифровую трансформацию

Три года трансформации банка ВТБ могут войти в учебники как выразительный пример масштабных многопрофильных действий по радикальной перестройке банковской ИТ-инфраструктуры, выполненных в крайне неблагоприятных условиях (за этот период успела пройти пандемия и начались санкции), но результат этих изменений положительный и экономически оправданный.



В программу «цифровой трансформации» банк ВТБ инвестировал 291,3 млрд. руб., стратегический цикл изменений охватил период 2020-2022 гг. Важно, что радикальные изменения были проведены как в ИТ-инфраструктуре, так и в бизнес-процессах. «Новое состояние ни в чем не напоминало старое, — говорит Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Банк ВТБ за три года изменился полностью». В новую архитектуру переносили только новые процессы.

Отправная точка: «зоопарк» из сложностей

Особенностью момента явились как упомянутые выше внешние факторы — пандемия, а за ней санкции — но и состояние ИТ-инфраструктуры ВТБ на момент начала трансформационных мероприятий. Исторически сложилось так, что банк расширял бизнес путем приобретения других финансовых структур, что создавало определенные проблемы для единого ИТ-ландшафта в ВТБ.

До трансформации в банке трудилось около 500 программистов

Инфраструктура, в которой было девять центров обработки данных, шесть разных «мобильных банков» и сотни приложений (часть из которых была создана еще в девяностые и успела утратить документацию), по понятным причинам не могла гарантировать современный уровень надежности. Кроме того, не было гибкости, способной обеспечить дальнейшее развитие отдельных банковских продуктов и всего бизнеса ВТБ.

Что было сделано

Трансформация потребовала преобразований во всех слоях одновременно, отмечает Вадим Кулик. Была сформирована стратегия цифровой трансформации, рассчитанная на три года, в которой было прописано 17 отдельных программ, например, «Надежность», «Безбумажный банк» и т.д.

Перед запуском изменений нужно было сформировать команду разработки. До трансформации в банке трудилось около 500 программистов, которые обслуживали более 800 систем, что требовало активного привлечения подрядчиков. В итоге были созданы смешанные команды из специалистов из бизнес- и ИТ-подразделений, общая численность которых в пике превышала 20 тыс. человек. Срабатываться им пришлось в дистанционном формате в сложное время локдауна. Но, несмотря на это, все менеджерские задачи и HR-проблемы были успешно решены.

Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ к концу 2022 г. достиг более 300 млрд рублей

В результате последовательной работы всех подразделений — как ИТ, так и финансовых, управленческих и прочих — поставленные задачи были выполнены. Это позитивно повлияло как на параметры ИТ-инфраструктуры, так на ряд отдельных бизнес-показателей.



Чего достигли

Экономический эффект от реализованной «цифровой трансформации» ВТБ к концу 2022 г. достиг более 300 млрд руб., как заявил Вадим Кулик. Как видно, это перекрыло сумму инвестиций в первый этап. Примеров механизмов, обеспечивающих такой экономический эффект, достаточно много, остановимся на наиболее выразительных.

Например, в результате трансформационных изменений персонал бэк-офисов был сокращен на 40%, а эффективность оставшихся сотрудников оказалась повышенной на 40%. Во многом этому способствовала возросшая — в четыре раза! — скорость доступа к информации в банковских программах. Освободившиеся сотрудники в большинстве были переведены на новые позиции, для чего банк реализовал широкомасштабную программу переподготовки кадров. Например, сотрудники бэк-офисов являются хорошими тестировщиками, отметил Вадим Кулик, так как знают особенности работы, бизнес-процессов и реальные задачи, а поэтому оказались остро востребованными в расширенном ИТ-отделе.

Другой пример: реализованная программа «Безбумажный банк» привела к естественным путем к радикальному уменьшению затрат на бумагу, расходные материалы и обслуживание принтеров с копировальными устройствами. Объем бумажных документов в бизнес-процессах банка сократился на 97%, соответственно, экономия только за период действия программы составила 3,5 млрд. руб. Разумеется, экономить бумагу продолжили и по завершении программы.

Пример третий: радикально сокращено время выхода новых продуктов банка на рынок. Если до цикла трансформации time to market составлял 240 дней, сейчас он сокращен до 30 дней, а к концу текущего года должен достичь 21. Очевидно, что это позволит основному бизнесу банка быстрее реагировать на вызовы рынка, что должно положительно отразиться на финансовых показателях ВТБ. Возросла скорость работы и на отдельных задачах: вычисления для новых предложений клиентской базы ВТБ сократилась с 16 дней до 6, то есть в 2,5 раза, как отметил Вадим Кулик.

Наконец, радикально повышена надежность инфраструктуры. Если до трансформации доступность сервисов банка составляла 96,74%, сейчас она доведена до 99,99%. Каждая критическая система резервирована от трех до шести раз, отметил Вадим Кулик, а время перехода в случае сбоя системы на резерв составляет не более трех минут, то есть для пользователя практически незаметно.

После трансформации доступность сервисов банка доведена до 99,99%

«Все, что сейчас делает ВТБ, происходит на принципиально новых современных технологиях, — говорит Вадим Кулик. — Мы практически полностью перенесли банк на новые системы, ликвидировали продуктовое отставание, повысили доступность ключевых систем до 99,99% при кратном увеличении изменений, а также создали новый производственный процесс».

Что дальше?

Первый этап цифровой трансформации ВТБ успешно завершен, но развитие ИТ-инфраструктуры продолжается. В ходе второго этапа ИТ в банке должно обеспечить дальнейшее развитие бизнеса ВТБ, который, как подчеркнул Вадим Кулик, должен опережать рыночные тренды.

Лозунг нового цикла — «Технологическая независимость». По планам ВТБ, к 31 декабря 2024 г. в критической ИТ-инфраструктуре банка должно остаться только российское программное обеспечение, полностью санкционно-устойчивое и включенное в Единый реестр российских программ Минцифры. Соответствующие процессы в банке уже запущены и идут полным ходом – выводят из эксплуатации устаревшие системы (как не отвечающие требованиям импортонезависимости, так и неактуальные с точки зрения архитектуры), разворачивают новые, часть прежних систем переносят на новые компоненты и т.д.