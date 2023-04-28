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ИТ в банках Импортонезависимость
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ВТБ успешно импортозаместил систему управления балансовыми рисками

ВТБ завершил очередной этап внедрения собственной импортонезависимой аналитической системы управления активами, пассивами и балансовыми рисками — «Калькулятор ALM 2.0», успешно заместив решение иностранного вендора в части оценки процентного риска и риска ликвидности. Новые расчеты полностью выполняются в собственной системе, которая обеспечивает необходимую скорость и точность расчетов, возможность оперативной настройки и доработки, высокий уровень информационной безопасности и соответствует специфике российской банковской отрасли.

Внедренный банком «Калькулятор ALM 2.0» разработан силами ИТ-команды ВТБ на целевом импортонезависимом технологическом стеке. Новое решение пришло на смену ПО Kamakura Risk Manager. Вычисления реализованы в кластере Hadoop на базе российской платформы обработки данных Arenadata.

«Для обеспечения технологического суверенитета ВТБ расширяет применение отечественных технологий и внутренней разработки в своей работе, в том числе и в таком стратегически важном направлении как управление рисками. Новая система не только позволила сохранить используемые практики при оценке балансовых рисков, но и сформировала фундамент для последующего внедрения более точных и продвинутых моделей оценки рисков. ВТБ постоянно расширяет свои ИТ-горизонты, демонстрируя банковскому и ИТ-сообществу свою гибкость, открытость и эффективность», — рассказал Максим Кондратенко, член Правления банка ВТБ.

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«В феврале этого года банк полностью отказался от использования американского ИТ-решения в пользу собственной разработки. Общий эффект от усовершенствования процессов управления активами и пассивами и внедрения «Калькулятора ALM 2.0» превысил 1 млрд рублей», — комментирует Никита Рыбченко, старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем.

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