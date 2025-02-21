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Рыбченко Никита



21.02.2025 ВТБ внедрил российскую платформу по управлению закупками 1
28.12.2023 ВТБ внедрил аналитическое решение для развития эквайринга 1
15.12.2023 ВТБ импортозаместил собственную аналитическую платформу больших данных 1
14.07.2023 Решение ВТБ для ускорения финансовой отчетности стало победителем Национальной премии «Приоритет: Цифра 2023» 1
28.04.2023 ВТБ успешно импортозаместил систему управления балансовыми рисками 1
15.09.2022 ВТБ разработал собственное решение для ускорения подготовки финансовой отчетности 1
25.08.2022 ВТБ внедрил собственное техрешение для работы сайта банка 1
14.02.2022 ВТБ внедрил решение для обработки электронных юридически значимых документов банка 1
09.02.2022 Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд руб. 1
07.12.2021 ВТБ модернизировал системы для ускорения анализа данных 1
31.08.2021 ВТБ внедрил собственную платформу для интегрированного управления рисками 1
25.08.2021 ВТБ внедрил уникальную разработку – новое единое оперативное хранилище данных 1
28.04.2021 ВТБ внедрил единую ИТ-платформу для внутренних бизнес-процессов 1
04.08.2020 ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA 1
05.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 28 ноября – 5 декабря 2011 г. 1
01.12.2011 ИТ-менеджеры «Сбербанка» стали его акционерами. ИТ-бюджет резко вырос 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Рыбченко Никита и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5284 3
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 2
Восход ФГБУ НИИ 646 1
Microsoft Corporation 24667 1
Apple Inc 12149 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Acronis - Акронис 449 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Red Hat 1315 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Witology - Витология 12 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
Цифра ГК 2438 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2818 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 1
Walt Disney Company 623 1
Даниловский форт БЦ 2 1
Профессионалы.ру 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Linux Foundation 187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9436 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10284 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5413 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12590 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11116 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2155 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 709 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 291 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2842 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 210 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2926 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3852 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10569 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 553 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 959 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3189 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7675 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3418 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
Электронный документ - Electronic document 1459 1
Стандартизация - Standardization 2138 1
Стресс-тестирование - Stress testing 61 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Microsoft Windows 95 412 1
Parallels Automation 45 1
Microsoft Advertising Platform 12 1
Apache Hadoop 432 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 41 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 102 1
BlackBerry Protect 6 1
Мушаков Игорь 36 2
Орловский Виктор 381 2
Денисов Алексей 20 2
Морозов Алексей 54 2
Хлызов Андрей 21 2
Горьков Сергей 22 2
Калинин Денис 70 2
Архипова Мария 21 2
Катрич Алексей 43 2
Пьянов Дмитрий 7 2
Бугров Денис 9 2
Сурова Наталья 5 2
Коваленко Михаил 2 2
Филатов Андрей 114 1
Горяйнов Андрей 51 1
Ершов Павел 37 1
Калинин Александр 158 1
Zanni John - Занни Джон 11 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Трофимов Данил 1 1
Пинчев Алекс 13 1
Коношенко Сергей 9 1
Danyluk Alex - Данилюк Алекс 5 1
Iger Bob - Игер Боб 4 1
Смирнов Александр 75 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Toutonghi Michael - Тоутонги Майкл 2 1
Кондратенко Максим 4 1
Коновалихин Максим 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Россия - СФО - Новосибирск 4327 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
СССР - Ленинград 109 1
Канада 4892 1
Москва - ЮАО - Даниловский район - Даниловская набережная - Новоданиловская набережная - Словущинская набережная 12 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4846 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5456 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2843 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1246 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1335 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 15 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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