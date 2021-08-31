ВТБ внедрил собственную платформу для интегрированного управления рисками

ВТБ разработал и внедрил собственную единую платформу для интегрированного управления рисками на основе открытого программного обеспечения. Платформа консолидирует потоки данных из всех основных риск-систем и благодаря инструментам роботизации бизнес-процессов и средствам интерактивной аналитики позволяет существенно повысить эффективность управления капиталом банка.

На ежедневной основе специально настроенные алгоритмы платформы анализируют изменения в подключенных к ней источниках данных и формируют актуальный срез информации для анализа и моделирования. Платформа обеспечивает бизнес-пользователей достоверной информацией, которая одновременно проверяется на корректность загрузки, а также осуществляет верификацию полноты данных внутри платформы и их точности. Благодаря качественным и полным данным расчёт и аллокация по банку и группе экономического, регуляторного и гибридного капитала обеспечивается быстро и с высокой детализацией.

Платформа активно развивается по следующим направлениям: стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля на основе собственных макромоделей, детальный расчёт рентабельности капитала с учётом риска и применение продвинутых аналитических моделей прогнозирования рисков.

«Управление эффективностью использования капитала – критически важная для банка задача, которая требует интеграции данных из большого количества профильных систем, покрывающих отдельные виды риска, и возможности их оперативной обработки для целей динамического анализа. Без таких инструментов невозможно устойчивое развитие современного банка», — отметил заместитель руководителя департамента интегрированного управления рисками — вице-президент ВТБ Данил Трофимов.

«В рамках технологической трансформации ВТБ максимально использует для разработок стек открытого программного обеспечения. Внедрение платформы позволило существенно повысить эффективность бизнес – процессов и высвободить ресурсы риск-менеджеров для решения интересных аналитических задач по моделированию и управлению рентабельностью капитала с учётом риска», — отметил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем — вице-президент ВТБ Никита Рыбченко.