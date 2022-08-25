ВТБ внедрил собственное техрешение для работы сайта банка

ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое решение для работы сайта банка и сайтов группы ВТБ. Разработка позволила отказаться от решений зарубежных производителей, сократить среднее время загрузки страниц, повысив удобство использования сайта, а также обеспечить повышенную защиту от хакерских атак.

Ежеквартально число уникальных посещений сайта ВТБ составляет несколько десятков миллионов, что создает серьезную нагрузку на его инфраструктуру. Собственное технологическое решение существенно увеличило запас производительности сайта, значительно сократив при этом время загрузки веб-страниц. Это повысило удобство не только поиска необходимой информации, но и оформления заявок на банковские услуги.

Создание и внедрение технологической платформы, а также перенос всех веб-страниц сайта банка ВТБ было осуществлено за 9 месяцев. Обновленная платформа разработана с использованием современного стека технологий и представляет собой конструктор страниц из типовых элементов. Сегодня на новый технологический стек переведено свыше 1 тыс. веб-страниц сайта. Кроме того, банку удалось в три раза уменьшить утилизацию серверных ресурсов.

«Внедрение решения на импортонезависимых технологиях позволило существенно повысить надежность и эффективность использования сайта, снизить риски в сфере информационной безопасности и сделать сайт удобнее для клиентов банка», — сообщил Никита Рыбченко, руководитель Департамента технологического развития общебанковских систем — старший вице-президент.

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«Разработка новой платформы сайта позволило нам существенно сократить время создания посадочных страниц, функциональных элементов, интеграционных модулей, а также упростить процесс внедрения дата-трекинга и настройки аналитики. Все это особенно актуально в условиях быстро меняющейся конкурентной среды в области цифрового маркетинга», — рассказал Александр Смирнов, заместитель руководителя Департамента маркетинга и рекламы, начальник управления цифрового маркетинга — вице-президент.