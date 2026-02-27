Разделы

Кондратенко Максим


СОБЫТИЯ


27.02.2026 ВТБ внедрил собственную информационную систему оценки рисков 1
28.04.2023 ВТБ успешно импортозаместил систему управления балансовыми рисками 1
27.05.2020 ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса 1
07.06.2018 Цифровое будущее: как ВТБ выстраивает процесс трансформации бизнеса 1
18.01.2018 ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кондратенко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 354 1
Neoflex - Неофлекс 246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 5
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 65 1
ВТБ Факторинг 26 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 885 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13146 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 1
DevOps - Development и Operations 1111 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 685 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6025 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 753 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2474 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 281 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8243 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 358 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7717 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 366 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2438 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1762 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1227 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2297 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 186 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4069 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 348 1
Data monetization - Монетизация данных 1850 1
Управляемость - Manageability 1981 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 712 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10176 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4167 1
Apache Hadoop 449 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
Рыбченко Никита 19 2
Мясников Николай 9 1
Бортников Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 3
Германия - Федеративная Республика 12975 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7323 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1329 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 1
CNews AWARDS - награда 557 1
