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ОКБ
Объединенное кредитное бюро


06.07.2021 «Объединенное кредитное бюро» перешло на новую ИТ-платформу 6
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
11.12.2020 ОКБ и Microsoft создали инфраструктуру для оценки кредитных рисков 1
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 1
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами 3
05.02.2020 Сбербанк предоставил юрлицам онлайн-доступ к кредитным отчетам ОКБ 2
03.02.2020 Сбербанк предоставил корпоративным клиентам доступ к кредитной истории 2
30.12.2019 На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян 1
24.10.2019 В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 1
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 2
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 2
03.06.2019 Чем отличаются архитектурные подходы при автоматизации и цифровизации 1
18.02.2019 Исследование ОКБ и Moneyman: клиенты сервисов онлайн-кредитования сильно помолодели 2
02.08.2018 «Тинькофф Банк» и ОКБ запустили услугу «Отчет о кредитной истории» 3
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 2
18.04.2018 Исследование MoneyMan и ОКБ: мошенничество в онлан-кредитовании в 4 раза превышает банковское 2
29.01.2018 «Яндекс.Деньги»: средний платеж россиян по кредитам вырос на четверть 1
18.01.2018 ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов 4
27.07.2017 Банк «Открытие» начал использование сервиса «Триггеры» от ОКБ 1
20.07.2017 «Синимекс» внедрила приложение «Личный кабинет» в биллинговую систему ОКБ 1
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 2
18.05.2017 Банк «Союз» начал использовать скоринг «Объединенного Кредитного Бюро» 2
13.03.2017 Проект QIWI «Совесть» будет использовать сервисы ОКБ 2
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
26.09.2016 Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1
20.04.2016 Пользователям «Сбербанка Онлайн» стал доступен сервис «Кредитная история» 7
19.02.2016 В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска развернута СЭД «Дело» 7
27.01.2016 Банк «Открытие» оценивает заемщиков с помощью сервиса «Скоринг Бюро» от «Объединенного Кредитного Бюро» 3
15.12.2015 «Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности» 4
04.12.2014 «Меткомбанк» ускорил процессы андеррайтинга с помощью решения SAS 1
29.10.2014 Как банк вычисляет неплатежеспособных клиентов? 3
25.08.2014 «Московский Кредитный Банк» оптимизировал кросс-продажи с внедрением «Экспресс Скоринга» 1
26.02.2014 «Борлас» открыла конструкторско-технологический центр для предоставления инжиниринговых услуг 1
24.02.2014 Как снизить риск потерь от мошенничества в банках на 20–30% 2
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
15.04.2013 «ОКБ Сухого» подстроило ERP-систему под требования холдинга «Сухой» 1
27.03.2013 ОКБ Сухого: "двойная" ИТ-миграция со скоростью звука 5
06.03.2013 «Объединенное кредитное бюро» запустило новый ЦОД 2

Публикаций - 45, упоминаний - 102

ОКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Microsoft Corporation 11168 4
3779 3
IBM 3557 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Инфосистемы Джет 675 1
Инталев 169 1
Амтел-Сервис 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Микротест 177 1
Ланит ГК 1160 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Red Hat 668 1
Twitter 2204 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 5
GreenMoney - ГринМани 5 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Альфа-Банк 1127 4
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 2
Почта Банк 289 2
Открытие ФК 538 2
ВТБ24 583 2
НКБИ - Национальное бюро кредитных историй 2 1
Благосостояние НПФ 32 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
X5 Group 600 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
IBM Integration Bus 16 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
Java - Язык программирования 1180 2
Google Android 10751 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
SAP Predictive Analytics 11 1
Microsoft Dynamics 198 1
Scala - Язык программирования 41 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
DataSpace ЦОД 18 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
IBM Bluemix 38 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 11 1
Google Compute Cloud 1 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Spring MVC 3 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Apache Airflow 9 1
Депинформтехнологий Югры - Госуслуги Югры 3 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
IBM BPM 23 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apache Spark 63 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 1
SQL - Язык программирования 436 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
OpenText Documentum 191 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Оганесян Ашот 58 4
Александрович Артур 4 2
Хорошко Ирина 3 2
Мясников Николай 9 2
Шашкин Алексей 11 2
Сыкулев Андрей 57 2
Гонтарев Павел 69 1
Прозоровский Василий 40 1
Ахломов Александр 2 1
Дюгаев Евгений 12 1
Липкин Александр 4 1
Анисимов Данил 11 1
Лысенко Эдуард 209 1
Агамирзян Игорь 55 1
Савельев Илья 2 1
Арлазаров Владимир 118 1
Луцык Андрей 1 1
Греф Герман 205 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
Волков Алексей 26 1
Кондратенко Максим 3 1
Ведяхин Александр 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Россия - Оренбург 259 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Европа 3788 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Волго-Вятский экономический район 6 1
Северный Кавказ 138 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Княжество Монако 63 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1991 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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WorldSkills DigitalSkills 2 1
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