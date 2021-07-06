Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОКБ
Объединенное кредитное бюро
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 102
ОКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
|DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
|Microsoft Corporation 11168 4
|1С 3779 3
|IBM 3557 2
|Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 2
|Ланит - Норбит - Norbit 203 2
|Cinimex - Синимекс 160 2
|Инфосистемы Джет 675 1
|Инталев 169 1
|Амтел-Сервис 34 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Микротест 177 1
|Ланит ГК 1160 1
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
|Neoflex - Неофлекс 141 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|Red Hat 668 1
|Twitter 2204 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Оганесян Ашот 58 4
|Александрович Артур 4 2
|Хорошко Ирина 3 2
|Мясников Николай 9 2
|Шашкин Алексей 11 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Гонтарев Павел 69 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Ахломов Александр 2 1
|Дюгаев Евгений 12 1
|Липкин Александр 4 1
|Анисимов Данил 11 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Савельев Илья 2 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Луцык Андрей 1 1
|Греф Герман 205 1
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
|Волков Алексей 26 1
|Кондратенко Максим 3 1
|Ведяхин Александр 43 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|CNews Analytics 1991 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769695, в очереди разбора - 673381.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769695, в очереди разбора - 673381.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru