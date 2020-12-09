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В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом

Безопасность Стратегия безопасности ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
По сообщению СМИ, в Cеть утекли личные данные 300 тыс. жителей Москвы, переболевших коронавирусной инфекцией. Ссылки на таблицы в Google Docs, содержащие персональные и медицинские сведения о москвичах, якобы обнаружили в служебных чатах местных медучреждений. Власти Москвы начали проверку информации об утечке.

Утечка медицинских данных

Сведения о переболевших COVID-19 москвичах и другая информация технического характера оказалась в открытом доступе. Об этом сообщил новостной портал Readovka.

По данным источника, ссылки на таблицы с личной и медицинской информацией жителей столицы в Google Docs появились в ночь с 8 на 9 декабря 2020 г. в рабочих Telegram-чатах московских больниц и скорых. О каких именно чатах идет речь, и кто конкретно опубликовал ссылки, Readovka не уточняет. Однако обращает внимание на то, что соответствующие чаты начали удаляться в то время, как содержимое документов с медицинскими сведениями уже могли быть скачаны всеми желающими.

Как сообщил РБК столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, власти Москвы в настоящее время проверяют информацию о возможной утечке.

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В открытом доступе оказались персональные данные переболевших COVID-19 москвичей

Представители Департамента здравоохранения Москвы отказались отвечать на вопросы CNews под предлогом неправильного оформления письма редакции.

Какие данные предположительно попали в Сеть

Как утверждает Readovka, документы, размещенные на платформе Google Docs, содержат данные 300 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них: ФИО, адреса проживания и регистрации, номера телефонов, сведения о страховом полисе, а также информация о течении болезни и заборе анализов.

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Еще один образец утекших в Сеть данных

Кроме того, по информации издания, в интернет также утекли некие данные о серверах «1С» и ключи, необходимые для присоединения к системе учета коронавирусных больных.

Некоторые крупные утечки последних лет

В июне 2020 г. эксперты компании Devicelock, занимающейся вопросами информационной безопасности, обнаружили утечку данных почти 5 млн российских пользователей. Источником, по предположению специалистов, стал один из сервисов поиска работы.

В конце 2019 г. в свободном доступе в интернете оказалась информация почти 30 тыс. пользователей портала «Госуслуги», проживающих, предположительно, в Ханты-Мансийском автономном округе. О проблеме сообщил основатель компании Devicelock Ашот Оганесян.

В начале октября 2019 г. Оганесян обнаружил в Сети данные о 60 млн клиентах Сбербанка. База данных предлагалась всем желающим за определенную плату и содержала подробные персональные данные владельцев кредитных карт, включая ФИО, паспортные данные, а также всю информацию о кредитных картах клиента и операциях по ним, включая кредитный лимит и неиспользованный лимит.

В середине октября 2019 г. CNews сообщил о том, что в течение нескольких месяцев в свободном доступе находились данные о кредитных историях россиян. Утекшая в интернет база данных предположительно принадлежала микрофинансовой организации «Гринмани» и содержала сведения, предоставленные бюро кредитных историй «Эквифакс» и «Объединенным кредитным бюро». Также утечке подверглись сведения об абонентах операторов «Мегафон» и МТС, что стало дополнением к глобальному распространению информации о клиентах «Билайна». Об утечке в «Билайне» CNews сообщил 7 октября 2019 г. В свободном доступе тогда оказалась БД с адресами, телефонами и ФИО абонентов проводного интернета этого оператора. Были скомпрометированы персональные данные 2 млн россиян, и сотрудники редакции CNews подтвердили подлинность некоторых из них.

В июне 2020 г. CNews писал о том, что Минюст России работает над новым КоАП, в котором предусмотрено увеличение штрафов за утечку персональных данных в десять раз.



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