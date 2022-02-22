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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 218-ФЗ О кредитных историях
Публикаций - 85, упоминаний - 86
Федеральный закон 218-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аксаков Анатолий 104 2
|Сыкулев Андрей 67 2
|Оганесян Ашот 84 2
|Володин Вячеслав 67 1
|Лагуткин Олег 16 1
|Лысенко Эдуард 235 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Нефедов Павел 44 1
|Проколов Роман 48 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 3
|Прайм - Агентство экономической информации 692 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 869 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru