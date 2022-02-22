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Федеральный закон 218-ФЗ О кредитных историях



22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва» 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
09.09.2021 Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
23.04.2021 В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 1
28.12.2020 ГК «Дионис» сократила расходы на ИТ с новой кассовой системой 1
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 1
16.11.2020 «Билайн» представил бесплатный безлимитный мобильный интернет в московском метро 1
05.10.2020 «Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена 1
21.09.2020 В России стартовали продажи новых игровых смартфонов nubia Red Magic 5Gs. Цены 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
10.07.2020 Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
17.03.2020 Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать 1
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
20.02.2020 Infowatch: объем утечек в финансовом секторе вырос в 27 раз 1
31.12.2019 БКИ «Эквифакс» рассказало о буме спроса на сервис кредитной истории 1
30.12.2019 На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 1
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж 1
04.07.2019 Лучшие морозильные камеры: хиты продаж 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1
25.04.2019 «Яндекс» нарастил выручку на 45% 1
12.04.2019 Acer выпустила целую линейку «убийц» MacBook. Российские цены 1
03.04.2019 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие 1
15.03.2019 Обзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3: чудеса селекции 1
05.03.2019 Власти создают базу мобильных абонентов для удобства коллекторов и банков 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
21.02.2019 Кто заработает на квантовой криптографии и квантовых вычислениях? 1
07.02.2019 «Лаборатория Касперского»: Число DDoS-атак снизилось, при этом они стали сложнее 1
05.02.2019 На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории 1
21.11.2018 Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google 1

Публикаций - 85, упоминаний - 86

Федеральный закон 218-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7671 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8740 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6447 4
5937 3
1С-Битрикс - Bitrix 435 3
1С-ИжТиСи 5330 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8394 2
Apple Inc 10651 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 565 2
Huawei 3204 2
Cinimex - Синимекс 167 2
SAP SE 4561 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1281 1
Intel Corporation 11229 1
Acer Group 2304 1
Meta Platforms - Facebook 4257 1
Ростех - Ростехнологии 2512 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 1
Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 49 1
NVision Group - Энвижн Груп 660 1
Крок - Croc 1612 1
Yandex - Яндекс 4968 1
VK - Mail.ru Group 3038 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3871 1
Twitter 2453 1
Double Data - Дабл Дата 27 1
Google LLC 10241 1
Salesforce.com 358 1
Oracle Corporation 6004 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Ростелеком - РТЛабс 148 1
Red Hat 1183 1
IBM - International Business Machines Corp 8913 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 186 9
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 80 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 3
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 54 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5161 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Societe Generale - Росбанк 437 2
X5 Group 701 2
Альфа-Банк 1461 2
ГПБ - Газпромбанк 837 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 246 2
GreenMoney - ГринМани 5 2
Почта Банк 318 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Благосостояние НПФ 33 1
BMW Financial Services - БМВ Банк 10 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Бинбанк 190 1
ПСБ - Промсвязьбанк 668 1
Почта России ПАО 1849 1
ВТБ - ВТБ24 655 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 8
Правительство РФ 7957 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3230 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2699 5
Президент Российской Федерации 3582 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12075 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1059 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2147 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 989 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2362 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1458 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2456 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 1
Счётная палата РФ 619 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2272 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 27415 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18511 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10540 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11537 4
Сервер - Серверные платформы 9335 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6660 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3099 4
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 3761 3
Website - Вебсайт 8167 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2794 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7649 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 42820 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5491 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 2431 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 558 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3435 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 933 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10780 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5184 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1435 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1944 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6408 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1871 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3823 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3784 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2233 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2169 2
Big Data - Большие данные 3423 2
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2831 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4866 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1790 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3392 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8216 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 22 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1000 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 189 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1116 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5090 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2593 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 3
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 68 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 327 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 460 2
IBM Integration Bus 16 2
Яндекс.Шеф 11 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 238 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 13 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 46 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 19 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 7 1
Apple iPhone 6 2297 1
AMD Radeon R - Серия видеокарт 117 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 180 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 1
Google Android 11915 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 164 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 418 1
CSI Set Retail 54 1
Apple iMac - Серия моноблоков 436 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 19 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 484 1
Oracle Java - язык программирования 2541 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 291 1
1С:ERP Управление предприятием 265 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 68 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 81 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 22 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 532 1
Scala - Язык программирования 117 1
Google Compute Cloud 1 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Apache Airflow 11 1
ВТБ P.R.I.S.M - расчеты с платежной системой Банка России 2 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Alibaba Group - AliPay 67 1
Аксаков Анатолий 104 2
Сыкулев Андрей 67 2
Оганесян Ашот 84 2
Володин Вячеслав 67 1
Лагуткин Олег 16 1
Лысенко Эдуард 235 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Нефедов Павел 44 1
Проколов Роман 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 107083 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13340 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11623 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13500 4
Россия - УФО - Свердловская область 1099 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33509 3
Россия - ПФО - Самарская область 923 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 858 2
Земля - планета Солнечной системы 7289 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 2
Россия - СФО - Кемеровская область 672 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1300 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1214 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 993 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1006 2
Казахстан - Республика 4445 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1032 1
Сингапур - Республика 1572 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12474 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 353 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 579 1
Греция - Греческая Республика 732 1
Россия - УФО - Челябинская область 929 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5377 1
Россия - ДФО - Магаданская область 308 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 625 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 1
Европа 11700 1
Россия - УФО - Тюменская область 829 1
Россия - ЮФО - Севастополь 469 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2714 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1251 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 404 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7018 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2335 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 275 3
Федеральное законодательство 1789 3
ЕИСПСА - Единая информационная система проверки сведений об абонентах 5 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 569 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3968 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 645 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1823 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16142 1
Blacklist - Чёрный список 68 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1834 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2599 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16183 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 178 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2385 1
Информационное общество - Государственная программа 1221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1780 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 571 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 312 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1223 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 456 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 3
Прайм - Агентство экономической информации 692 1
Коммерсантъ - Издательский дом 869 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 564 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
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