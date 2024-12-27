Машин Дмитрий
Машин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 6 1
|Чайка Плаза БЦ 7 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Тарханов Иван 14 1
|Азизов Ильгиз 4 1
|КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
|Мичуринский ГАУ - ВО ФГБОУ - Мичуринский государственный аграрный университет 2 1
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