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Машин Дмитрий



27.12.2024 Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов 1
29.06.2022 «билайн» признан оператором с самым надежным LTE-покрытием на основных магистралях из Москвы в область 1
02.06.2022 На дачах Подмосковья интернет от «билайна» стал быстрее 1
04.04.2022 «Билайн» инвестировал 12 млрд руб. в 2021 г. в развитие сети в Москве и Московской области 1
04.04.2022 12 млрд рублей инвестировал «билайн» в развитие сети в Москве и области 1
14.12.2021 «билайн» лидирует по средней скорости загрузки контента на станциях и в тоннелях московского метро 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
01.06.2021 «Билайн» обеспечил мобильным интернетом и голосовой связью все станции и тоннели столичного метрополитена 1
20.05.2021 Клиенты «Билайн» теперь могут звонить через Wi-Fi со смартфонов Samsung в Москве и области 1
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
03.03.2021 «Билайн» инвестировал в строительство «Суперсети» в Москве и Московской области 15,5 млрд рублей в 2020 году 1
02.02.2021 Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE 1
22.01.2021 «Билайн» объявил об увеличении покрытия и скорости мобильного интернета в Москве 1
21.12.2020 «Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE 1
16.11.2020 «Билайн» представил бесплатный безлимитный мобильный интернет в московском метро 1
05.10.2020 «Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена 1
01.10.2020 «Билайн» обеспечит новыми смартфонами клиентов старшего возраста в Москве и Московской области 1
09.06.2015 Мичуринский государственный аграрный университет внедрил обновленную версию «Е1 Евфрат» 1
05.02.2014 Дмитрий Машин назначен директором по корпоративному бизнесу Сибирского региона «ВымпелКома» 2

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Машин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 18
Huawei 3933 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Samsung Electronics 10254 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Татинтелеком 2 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 21 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
SAP SE 5277 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 6 1
Чайка Плаза БЦ 7 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 11
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
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Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 80 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
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СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Сон - Somnus 428 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
Мичуринский ГАУ - ВО ФГБОУ - Мичуринский государственный аграрный университет 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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