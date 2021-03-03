«Билайн» инвестировал в строительство «Суперсети» в Москве и Московской области 15,5 млрд рублей в 2020 году

«Билайн» подвел итоги масштабной кампании по развитию сети в Московском регионе в 2020 году. Первый этап программы включал в себя модернизацию существующей инфраструктуры до стандарта 5G-Ready и был завершен в конце 2019 года. Вторым этапом «Билайн» сфокусировал усилия на строительстве новой инфраструктуры, поставив рекорд в 2020 году по темпу и объему стройки новой сети за всю историю компании. Для того, чтобы клиенты оператора получали непрерывный сервис на всем пути следования в течения дня, «Билайн» реализовал комплекс мероприятий по улучшению доступности и скорости мобильной связи в столице.

Объем инвестиций в 2020 году в строительство «Суперсети» составил 15,5 млрд рублей – это в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Построили более 10 000 новых базовых станций для того, чтобы клиенты всегда оставались на связи. Это в 3 раза больше, чем в 2019 году. Благодаря масштабной стройке мобильный интернет стал еще быстрее и доступнее для 800 тысяч жителей, проживающих в 80 новых жилых комплексах и 70 коттеджных поселках Москвы и Московской области. Также стабильность работы мобильных сервисов улучшилась по пути следования клиентов на МКАД и автомобильных шоссе – от МКАД до ближайшего города-спутника (Новорижское, Горьковское, Каширское, Носовихинское, Рублево-Успенское, Боровское, Щелковское, Егорьевское, Киевское, Ленинградское, Дмитровское шоссе) и на 10 основных железнодорожных направлениях от центра Москвы до города-спутника. Работы по улучшению качества связи в этих и других направлениях будут продолжаться в 2021 году.

По данным исследовательского проекта «Билайн.Аналитика», доля трафика 4G в Москве составляет уже 92,2%, а общий объем скачанной клиентами информации в 4G вырос на 60% по сравнению с 2019 годом. Для того, чтобы при возрастающих нагрузках на сеть, клиенты могли пользоваться мобильными сервисами от почты до онлайн-кинотеатров в отличном качестве, компания перераспределила частотный диапазон 2100 из сети 3G в 4G. В ходе проекта запустили более 2300 новых базовых станций LTE 2100. А чтобы сохранить качество голосовой связи на высоком уровне, «Билайн» построил более 800 новых базовых станций 3G.

Обеспечили 100% покрытие 4G на всех станциях московского метро. Теперь клиенты «Билайн» могут во время поездок в метро в отличном качестве смотреть фильмы или сериалы, слушать любимую музыку и оставаться на связи, используя мобильный интернет. Мобильный трафик в подземке за год вырос в 5 раз, а количество активных пользователей мобильным интернетом «Билайн» в 2 раза.

Всего за 8 месяцев «Билайн» построил более 1000 новых базовых станций в метро, утроив свою инфраструктуру. А за счет агрегации частотных диапазонов LTE1800, LTE2100 и LTE2600 на станциях и в тоннелях удалось добиться равномерного и качественного покрытия для оказания стабильного сервиса.

Улучшили качество и стабильность голосовой связи. Благодаря переходу на новую платформу Huawei еще больше клиентов компании смогли оценить преимущества технологии VoLTE (передача голоса через сеть LTE). Это высокое качество звука, быстрое соединение и возможность одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. Уже треть клиентов «Билайн» в Москве активно используют данную услугу. По итогам 2020 года голосовой трафик в 4G вырос более чем в 300 раз и впервые по объему сравнялся с 2G.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «Вымпелком», отметил: «2020 год был непростым для телеком отрасли. Но несмотря на все сложности, нам удалось продолжить реализацию самого масштабного проекта по развитию сети в Москве за всю историю компании. Ориентируясь на потребность наших клиентов всегда оставаться на связи и получать стабильный доступ в сеть вне зависимости от его местоположения, мы рекордными темпами строили сеть как над землей, там и под ней в 2020 году. В результате масштабных работ удалось значительно улучшить покрытие 4G в столице, увеличить среднюю скорость мобильного интернета «Билайн» на 74%, а максимальную до 350 Мбит/с. В 2021 год мы продолжим рекордную стройку с фокусом на Московскую область и планируем инвестировать в развитие сети сопоставимую по объему сумму с прошлым годом».

Обновленная и расширившая зону своего покрытия московская сеть «Билайн» работает на оборудовании вендора Huawei. Компания была выбрана по результатам тендера в соответствии со всеми процедурными этапами.