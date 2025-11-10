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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЗАО Рублёвское шоссе Рублёво-Успенское шоссе А106 Рублёвка Звенигородский тракт Царская дорога или дорога царей богоизбранных

СОБЫТИЯ


10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы 2
09.09.2025 МТС разогнала LTE для пациентов Национального медцентра Якутии 1
04.07.2025 Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход» 1
27.06.2025 Т2 с начала 2025 г. улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву 1
28.02.2024 «Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье 1
20.07.2023 Погиб топ-менеджер «Ростелекома» 1
27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1
28.11.2022 В амурской Рублевке впервые заработали мобильные телефоны 2
03.03.2021 «Билайн» инвестировал в строительство «Суперсети» в Москве и Московской области 15,5 млрд рублей в 2020 году 1
28.08.2020 Corpsoft24 автоматизирует работу сервисного центра Porsche на Рублевском шоссе 1
23.09.2016 «Акадо Телеком» удвоил покрытие сети в Подмосковье 2
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 1
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
16.10.2015 «Билайн» запускает продажи Apple Watch 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
21.11.2014 «Среднерусский банк Сбербанка» открыл первый в ЦФО банкомат для автомобилистов 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
08.11.2011 Президента «Евросети» заставляют уменьшить огромную стену вокруг его участка в Израиле 1
23.03.2011 «Промсвязьбанк» купил систему платежей за ЖКХ 1
17.03.2011 Посудомоечная машина Miele G 5500 SCi. Первый тест в России 1
07.12.2010 "Moscow Racer: Автолегенды СССР" в печати 1
19.07.2010 Nokia OVI Maps VS Navifon: выбор навигационной системы для пешехода 1
06.07.2010 «Глобус-Телеком» подключил к услугам связи храмовый комплекс 1
12.02.2010 Yota лишила Россию Cosmos’а 1
26.01.2010 Самая ожидаемая бытовая техника 2010 1
28.12.2009 У Медведева не ловит Yota 3
16.10.2009 «МегаФон» обеспечил услугами 3G посетителей московских гипермаркетов 1
16.04.2009 Moscow Racer в продаже 1
31.03.2009 Moscow Racer "на золоте" 1
27.03.2009 Moscow Racer. Скриншоты 1
02.11.2008 "Акелла" на выставке "ИгроМир 2008" 1
25.03.2008 «Ренова Медиа» приобрела интернет-провайдера Crossnet 1
22.02.2008 Bugatti в подарок 2
14.01.2008 Определился издатель для Moscow Racer 1
21.12.2007 «Комстар-ОТС» расширяет сеть в Подмосковье 1
20.12.2007 «Евросеть» представляет телефоны стоимостью ?22-127 тыс. 2
19.12.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 4. Аэропорт "Молжаниновский" 1
04.10.2007 Moscow Racer в разработке 1

Публикаций - 52, упоминаний - 59

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 7
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 6
Samsung Electronics 10965 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3285 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15422 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 3
Ростелеком 10785 2
МегаФон 10520 2
Oracle Corporation 7034 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1570 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1441 2
Спортмастер Лаб - СМ Лаб - Sportmaster Lab - SM Lab 7 1
GoldVish 10 1
ВымпелКом - МСС-Старт - Мобайл-Центр 18 1
Ростех - Автоматика Концерн 1810 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5523 1
Dell EMC 5157 1
Cisco Systems 5329 1
Yandex - Яндекс 9029 1
Восход ФГБУ НИИ 714 1
Microsoft Corporation 25648 1
Huawei 4473 1
Apple Inc 13028 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
9417 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 748 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1659 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 1
Valve Software 247 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1053 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 875 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 250 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 3
Евросеть 1420 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 500 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 2
Bentley Motors 74 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
Miele - Миле 139 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 74 2
Hansa - Ханса 114 2
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Таганский пассаж ТЦ 1 1
Ладонеж 1 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Алкон 4 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Айдан галерея 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 900 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 337 1
Volkswagen Group - VW 305 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Транснефть 333 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 499 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 336 1
IKEA - ИКЕА 168 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Capital Group 82 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5903 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2822 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13507 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3544 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1145 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 613 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Совет при президенте Российской Федерации 204 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1523 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 254 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 201 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 1
Музеон - парк искусств 21 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 72 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 510 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26029 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17738 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29477 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4287 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7519 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9923 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4958 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9264 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8636 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9740 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22627 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24878 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18158 5
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11415 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13354 3
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Apple iPhone 6 4861 3
ЛайфТелеком - Телфин.VoiceVPN 5 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Nvidia PhysX 62 2
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 1
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 1
Тетрис 77 1
Custis Forms - CIS Forms 4 1
Custis Universal 1 1
МТС - Комстар ОТС - МАКСИкарта 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7547 1
Apple iPad 3981 1
Google Android 15100 1
Nokia Symbian OS 1407 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6135 1
Oracle Java - язык программирования 3429 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1312 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2521 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 564 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
TP-Link Powerline 44 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 36 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5213 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 67 1
1С-Рарус Альфа-Авто 64 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  388 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Samsung - серия холодильников 44 1
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 1
Liebherr - серия холодильников 36 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
HTC MAX 4G 36 1
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 1
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 1
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Свердлов Денис 201 2
Чемезов Сергей 146 2
Дмитриев Алексей 73 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Морошкин Александр 118 2
Дронов Дмитрий 27 2
Рабовский Семен 33 2
Алимбеков Саид 8 2
Бочкова Светлана 1 1
Салахова Айдан 1 1
Калинин Антон 3 1
Bugatti Ettore - Бугатти Этторе 1 1
Неустроев Прокопий 72 1
Гаранов Алексей 1 1
Двинина Олеся 83 1
Маханьков Андрей 10 1
Пустовит Юрий 13 1
Клюкин Михаил 1 1
Огурцов Евгений 1 1
Минимулин Никита 1 1
Лыга Анастасия 1 1
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Щеголев Игорь 699 1
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Малис Александр 158 1
Мамут Александр 133 1
Романенко Андрей 93 1
Харитонов Александр 69 1
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