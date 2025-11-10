Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва ЗАО Рублёвское шоссе Рублёво-Успенское шоссе А106 Рублёвка Звенигородский тракт Царская дорога или дорога царей богоизбранных
СОБЫТИЯ
Публикаций - 52, упоминаний - 59
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Денис 201 2
|Чемезов Сергей 146 2
|Дмитриев Алексей 73 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Морошкин Александр 118 2
|Дронов Дмитрий 27 2
|Рабовский Семен 33 2
|Алимбеков Саид 8 2
|Бочкова Светлана 1 1
|Салахова Айдан 1 1
|Калинин Антон 3 1
|Bugatti Ettore - Бугатти Этторе 1 1
|Неустроев Прокопий 72 1
|Гаранов Алексей 1 1
|Двинина Олеся 83 1
|Маханьков Андрей 10 1
|Пустовит Юрий 13 1
|Клюкин Михаил 1 1
|Огурцов Евгений 1 1
|Минимулин Никита 1 1
|Лыга Анастасия 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Врублевский Павел 105 1
|Малис Александр 158 1
|Мамут Александр 133 1
|Романенко Андрей 93 1
|Харитонов Александр 69 1
|Рензяев Константин 78 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Громов Александр 17 1
|Кусков Денис 221 1
|Маяковский Владимир 7 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Румянцев Сергей 24 1
|Чернов Максим 31 1
|Машин Дмитрий 21 1
|Ракаев Марат 10 1
|Носик Антон 106 1
|Лужков Юрий 113 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8496 4
|Рустелеком ТК 305 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.