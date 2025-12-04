Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск

Разделы

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Купер» назвал самые популярные блюда из готовой еды 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
06.12.2012 «Яндекс» обновил панорамы Москвы и Подмосковья 1
18.06.2009 «Комстар-ОТС» завершил первый этап строительства транспортной сети в Подмосковье 1
11.11.2008 Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт» 1
21.12.2007 «Комстар-ОТС» расширяет сеть в Подмосковье 1
24.04.2006 ArtCommunications улучшил качество покрытия сети 5G в Московской области 1
17.04.2006 В Подмосковье ликвидирован цех по производству пиратских дисков 1
08.04.2003 "Би Лайн" ввел в строй в марте 63 базовые станции 1
07.06.2001 "ВымпелКом" сообщил о завершении тестирования абонентами сети "Би Лайн GSM" 1
18.04.2001 "СОНЕТ" подвел итоги первого квартала 2001 года 1
08.06.2000 МТС объявила о начале продаж карт "Экспресс-оплата" через "Гута-Банк" и в 11 городах подмосковья 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9190 3
Cisco Systems 5222 1
Yandex - Яндекс 8420 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14198 1
Sony 6633 1
Lenovo Motorola 3528 1
МФИ Софт 123 1
Сонет 170 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
МТС - Комстар-ОТС - ЦТК Контраст-Телеком - Центральная Телефонная Компания 6 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2690 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер 5 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 225 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Nike 190 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Велком - Мясокомбинат Павловская Слобода 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5773 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3452 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2919 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2721 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6422 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8450 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4001 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 825 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25533 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12713 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25663 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4841 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9605 2
Наушники - Headphones 4285 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 123 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21968 2
Аксессуары 4127 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11189 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7588 2
Картография и навигация - Просмотр улиц - Панорамы улиц 23 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2348 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9370 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4895 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9297 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4683 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8922 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17092 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9768 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8887 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2179 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28927 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5146 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8767 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 323 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3915 1
Автоответчик - Answering machine 205 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Apple Pay 503 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 410 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Siemens C - Siemens CX - серия мобильных телефонов 52 1
Google Android 14661 1
Apple iOS 8234 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 598 1
Дементьева Ирина 9 2
Дронов Дмитрий 26 2
Гуцериев Михаил 112 1
Корсаков Анатолий 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8104 13
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 5
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 5
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 4
Россия - РФ - Российская федерация 156640 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 4
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 4
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 4
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 4
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 3
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 245 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 3
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 899 3
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Голицыно 15 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
Москва - Садовое кольцо 156 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 65 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пирогово - Пироговское водохранилище 11 2
Москва - ЮАО - Каширское шоссе 15 1
Россия - Панинский район - Панино 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Москва - ВАО - Новогиреево 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13565 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1295 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20356 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5902 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6781 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8109 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1018 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1436 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4938 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3027 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2277 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7264 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2499 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1810 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11404 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 14 1
