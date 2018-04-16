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Россия- ЦФО
Московская область
Протвино



16.04.18 Умер один из основателей интегратора «Рдтех» 1
11.04.17 ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона 1
22.06.16 «Мегафон» увеличил количество базовых станций в новых районах Москвы 1
26.10.15 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
28.05.15 Скончался пионер использования СУБД в России, сооснователь интегратора «Рдтех» 1
16.04.15 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
07.11.14 Правительство РФ выделило около 31 млн руб. на развитие и поддержку наукоградов Московской области 1
28.01.13 МТС выиграла тендер на предоставление услуг связи Курчатовскому институту 1
06.12.12 «Яндекс» обновил панорамы Москвы и Подмосковья 1
06.11.09 Грипп А (H1N1): первая смерть в подмосковном научном центре 1
02.10.09 Перспективы России: инженерная культура или скорый палеолит 1
28.08.09 У конференции по неогеографии GeyserValley 2009 появился новый партнёр 1
16.08.09 Две авиакатастрофы произошли сегодня в Подмосковье 1
14.08.09 Инновации в научной визуализации обсудят на Камчатке 1
26.05.09 Инновации России: появилась защита от иксодовых убийц 1
29.04.09 Получена циркуляция дейтронов в синхротроне У-70 1
28.04.09 "Неогеография XXI-2009": итоги конференции 1
24.04.09 Владислав Путилин посетил выставку "Неогеография XXI-2009" 2
23.04.09 Протвинский Технопарк заинтересовал вице-премьера С.Б. Иванова 3
31.03.09 Центр "Атом-инновации" и ИФВЭ подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.01.09 Инновации России: технопарк Протвино заключил соглашение с университетом Дубны 4
26.09.08 Планируется создание 3D-модели Курска 1
11.07.08 Управление регионами и неогеография: итоги конференции 3
11.07.08 Неогеография: первая 3D-модель города создана в Испании 1
07.07.08 Станислав Клименко: "11 сентября" VR-технологии ворвались в нашу жизнь 2
24.06.08 CitySense: неогеография в действии 1
03.06.08 Кремль дает уроки картографии 1
26.05.08 Неогеография пришла на Украину 1
23.05.08 Неогеография: в России создана фотореальная 3D-модель города 2
30.04.08 Открытая 3D-модель российского города стала призером Форума "Высокие технологии XXI века" 3
30.04.08 "Неогеография XXI-2008": итоги первой конференции 2
30.12.07 R&D.CNews: наш Новый Год 1
29.11.07 Модель коллайдера LHC появилась в Google Earth 1
06.11.07 США отстают от России в создании 3D-моделей городов 3
04.10.07 Первый трехмерный русский город появился в Сети 4
01.06.07 День разработчика Google: представлен Mashup Editor 1
09.03.07 Сеть "Беталинк" увеличилась на 77 салонов 1
11.12.06 Правоохранительные органы России осваивают четвертое измерение 2
11.12.06 Правоохранительные органы России осваивают четвертое измерение 2
07.11.06 Российская логистика осваивает Google Earth 1

Публикаций - 90, упоминаний - 140

Россия- ЦФО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9328 5
Oracle - Sun Microsystems 2105 3
РДТЕХ 206 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8438 3
Yandex - Яндекс 4513 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 2
Microsoft Corporation 20741 2
Esri 152 2
Омега 29 2
Oracle Corporation 5751 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7431 2
ICL ГК 90 1
HP - Hewlett-Packard 3420 1
Аскон - Ascon 261 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 497 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Компас 166 1
Navteq 142 1
Ростелеком ЦентрТелеком 503 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 1
KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 4 1
Micro Focus - Novell 844 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 298 1
NEC 1666 1
Webmoney 475 1
Акадо Телеком - Комкор 775 1
Citrix Systems 718 1
IBM 8584 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 129 1
Intel Corporation 10747 1
Ростех - Ростехнологии 2279 1
Cisco Systems 4614 1
Dell EMC 4455 1
Марс ФГУП НПО 723 1
Мострансавто 61 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 243 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 197 2
УЭК - Универсальная электронная карта 522 2
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 11 1
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 46 1
Беталинк 99 1
Единая транспортная карта 12 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 144 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 68 1
Schlumberger - Шлюмберже 58 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Фаберлик - Faberlic 66 1
Евросеть 1342 1
Уралкалий ПАО 80 1
Qiwi 785 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 1
Аэрофлот 609 1
CyberPlat - КиберПлат 328 1
Газпром ПАО 738 1
Почта России ПАО 1757 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4755 1
Правительство РФ 2592 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1146 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 133 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 330 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 314 2
Правительство Москвы 808 2
Президент Российской Федерации 1685 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1857 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 799 1
Пентагон - Министерство обороны США 1164 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 371 1
Правительство Московской области 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2312 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 11
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 609 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 568 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 175 2
НИР - Научно-исследовательская работа 164 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 334 1
KML - Keyhole Markup Language - Язык разметки на основе XML для представления трёхмерных геопространственных данных 14 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 66 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 675 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2069 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11997 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 888 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 1
Виртуализация 76 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 35 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 371 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 462 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 281 1
Google Earth - Google Планета Земля 420 22
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1960 10
Apple iOS 6163 2
Esri ArcGIS 119 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1140 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 2
Стрелка - Транспортная карта 125 2
Google Maps - Карты Google 572 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 353 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 254 2
Google Android 11565 2
Microsoft Windows Phone OS 1520 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 107 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 507 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
Аскон Лоцман:PLM 56 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 1
Аскон Компас-3D 93 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 579 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 51 1
Google Dragonfly 15 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 4 1
Oracle Applications 66 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 47 1
Клименко Станислав 10 5
Лужков Юрий 72 3
Попов Алексей 329 2
Шалманов Сергей 194 2
Пантелеев Алексей 9 2
Медведев Дмитрий 1525 2
Путин Владимир 2325 2
Приходько Сергей 27 1
Новоселов Евгений 16 1
Голиков Александр 10 1
Соколов Александр 33 1
Петров Юрий 9 1
Буяджи Павел 17 1
Иванов Сергей 328 1
Чемезов Сергей 130 1
Рудычева Наталья 83 1
Леонов Андрей 3 1
Чекмарев Александр 2 1
Иванов Олег 126 1
Шадаев Максут 401 1
Россия - Российская федерация - РФ 80604 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3744 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 14
Земля - планета Солнечной системы 5114 14
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 82 9
Германия - Федеративная Республика 7512 9
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 33 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 290 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11425 6
Украина 5443 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1625 5
Япония 7660 4
США - Калифорния 2793 4
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 50 4
Финляндия - Финляндская Республика 1494 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 804 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1007 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1365 3
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 70 3
Россия - ЦФО - Калужская область 722 3
Франция - Французская Республика 4613 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 183 2
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 63 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1280 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 90 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 129 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 956 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 2
Австрия - Австрийская Республика 957 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 236 2
Украина - Белая Церковь 3 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2870 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1149 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2118 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 2
Италия - Итальянская Республика 2719 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 62 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 741 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2213 3
Вторая мировая война 464 2
Образование в России 548 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2595 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 86 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 1
CNews RND - R&D.CNews 1791 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 4
Коммерсантъ - Издательский дом 773 2
Phys.org 941 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 155 12
РАН - Российская академия наук 846 7
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 94 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 982 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 521 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 208 2
Tohoku University - Университет Тохоку 18 2
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 6 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 79 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 18 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 16 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 4 1
Южночешский университет 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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