Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия- ЦФО
Московская область
Протвино
Публикаций - 90, упоминаний - 140
Россия- ЦФО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клименко Станислав 10 5
|Лужков Юрий 72 3
|Попов Алексей 329 2
|Шалманов Сергей 194 2
|Пантелеев Алексей 9 2
|Медведев Дмитрий 1525 2
|Путин Владимир 2325 2
|Приходько Сергей 27 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Голиков Александр 10 1
|Соколов Александр 33 1
|Петров Юрий 9 1
|Буяджи Павел 17 1
|Иванов Сергей 328 1
|Чемезов Сергей 130 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Леонов Андрей 3 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Иванов Олег 126 1
|Шадаев Максут 401 1
|CNews RND - R&D.CNews 1791 18
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 773 2
|Phys.org 941 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru