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Россия- ЦФО Московская область Протвино

Россия- ЦФО - Московская область - Протвино

СОБЫТИЯ


23.04.2009 Протвинский Технопарк заинтересовал вице-премьера С.Б. Иванова

аучно-технических предприятий. Среди его участников свои разработки продемонстрировал НП "Технопарк Протвино", сообщает пресс-служба Администрации г.Протвино. Представленная разработчика
12.01.2009 Инновации России: технопарк Протвино заключил соглашение с университетом Дубны

По информации Протвино-Инфо, 12 января 2009 г. в Протвино состоялось подписание соглашения о сотрудн
04.10.2007 Первый трехмерный русский город появился в Сети

Первым городом России, открытая трехмерная модель которого появилась в интернете, стал подмосковный Протвино. В рамках проекта "Протвино: виртуальный город" на сайте www.vProtvino.ru представлена трехмерная модель города, с которой можно работать в популярном геоинтерфейсе Google Earth
10.02.2006 Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались

Губернатор Московской области Борис Громов посетил в день российской науки институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в подмосковном Протвино, а также инновационную выставку центров науки и высоких технологий южного Подмосковья, состоявшуюся в Серпухове и также приуроченную к дню российской науки. Масштабные инвестиции облас
10.02.2006 Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались

Губернатор Московской области Борис Громов посетил в день российской науки институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в подмосковном Протвино, а также инновационную выставку центров науки и высоких технологий южного Подмосковья, состоявшуюся в Серпухове и также приуроченную к дню российской науки. Масштабные инвестиции облас
06.02.2006 ГИС-инновации охраняют правопорядок в Подмосковье

й с погрешностью не хуже 20%. Аналогичные исследования проводятся и в России. Милиция подмосковного Протвино приступила к изучению возможностей опытной ГИС, выполненной на базе платформы Google

Публикаций - 97, упоминаний - 103

Россия- ЦФО и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 17
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 6
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 3
МегаФон 10742 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
Демос - Демос Датаком 60 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Омега 89 2
Esri 176 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Novitek 1 1
ORBISystems 4 1
САПР-Альфа 2 1
Юникс 6 1
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 1
Гатчина Нанопарк - Северо-Западный нанотехнологический центр - Индустриальный парк - Гатчинский Центр Наноэлектроники 3 1
Europlat - Европлат 24 1
DPSI - DP Solutions 3 1
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Intel Corporation 12811 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Citrix Systems 868 1
Fujitsu 2105 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Наукоград - технопарк 156 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Логопром 3 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Мострансавто 69 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
ННК Хабаровский НПЗ - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод - Хабаровскнефтепродукт 3 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Искра НПО 6 1
Энергоконтракт ФПГ 3 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
ВПМЗ - Вятско-Полянский машиностроительный завод - Молот-оружие 4 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
Glencore - Николаевский глинозёмный завод (НГЗ) 2 1
Пивоварни Ивана Таранова 11 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 1
Росатом - ВНИИАЭС - Атом-Инновации Центр 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Евросеть 1421 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Аэроклуб 28 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
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Google Dragonfly 34 1
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Токарев Сергей 9 5
Еремченко Евгений 17 5
Клименко Станислав 11 5
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Хронусов Валерий 8 4
Провинцев Павел 8 3
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Кибальников Сергей 2 2
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Зимин Дмитрий 42 2
Медведев Дмитрий 1665 2
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Леонов Андрей 8 2
Шалманов Сергей 202 2
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Роспотребнадзор РФ - ФГУН ЦНИИ дезинфектологии 1 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
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