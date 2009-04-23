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Россия- ЦФО Московская область Протвино
СОБЫТИЯ
|23.04.2009
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Протвинский Технопарк заинтересовал вице-премьера С.Б. Иванова
аучно-технических предприятий. Среди его участников свои разработки продемонстрировал НП "Технопарк Протвино", сообщает пресс-служба Администрации г.Протвино. Представленная разработчика
|12.01.2009
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Инновации России: технопарк Протвино заключил соглашение с университетом Дубны
По информации Протвино-Инфо, 12 января 2009 г. в Протвино состоялось подписание соглашения о сотрудн
|04.10.2007
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Первый трехмерный русский город появился в Сети
Первым городом России, открытая трехмерная модель которого появилась в интернете, стал подмосковный Протвино. В рамках проекта "Протвино: виртуальный город" на сайте www.vProtvino.ru представлена трехмерная модель города, с которой можно работать в популярном геоинтерфейсе Google Earth
|10.02.2006
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Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались
Губернатор Московской области Борис Громов посетил в день российской науки институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в подмосковном Протвино, а также инновационную выставку центров науки и высоких технологий южного Подмосковья, состоявшуюся в Серпухове и также приуроченную к дню российской науки. Масштабные инвестиции облас
|10.02.2006
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Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались
Губернатор Московской области Борис Громов посетил в день российской науки институт физики высоких энергий (ИФВЭ) в подмосковном Протвино, а также инновационную выставку центров науки и высоких технологий южного Подмосковья, состоявшуюся в Серпухове и также приуроченную к дню российской науки. Масштабные инвестиции облас
|06.02.2006
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ГИС-инновации охраняют правопорядок в Подмосковье
й с погрешностью не хуже 20%. Аналогичные исследования проводятся и в России. Милиция подмосковного Протвино приступила к изучению возможностей опытной ГИС, выполненной на базе платформы Google
Россия- ЦФО и организации, системы, технологии, персоны:
|Токарев Сергей 9 5
|Еремченко Евгений 17 5
|Клименко Станислав 11 5
|Громов Борис 14 4
|Хронусов Валерий 8 4
|Провинцев Павел 8 3
|Лужков Юрий 113 3
|Тюрин Николай 4 2
|Кучейко Алексей 22 2
|Путилин Владислав 14 2
|Козырев Владимир 7 2
|Дмитровский Владимир 4 2
|Айрапетова Людмила 2 2
|Бобровский Андрей 2 2
|Кибальников Сергей 2 2
|Кацыв Петр 6 2
|Заверин Евгений 2 2
|Berg Jeremy - Берг Джереми 2 2
|Abbey James - Эбби Джеймс 2 2
|Образцов Владимир 4 2
|Новгородов Александр 3 2
|Lengeler Herbert - Ленгелер Герберт 2 2
|Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 2
|Aymar Robert - Еймар Роберт 6 2
|Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 2
|Evans Lyn - Еванс Лин 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Иванов Сергей 405 2
|Попов Алексей 339 2
|Зимин Дмитрий 42 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Пантелеев Алексей 14 2
|Леонов Андрей 8 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Рахманов Максим 47 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Гершензон Владимир 23 1
|Нарусова Людмила 16 1
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|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|Phys.org 972 2
|Протвино-Инфо 1 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
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