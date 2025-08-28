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Юникс
СОБЫТИЯ
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|28.08.2025
|DLP «СерчИнформ КИБ» помогла компании «Юникс» предотвратить мошенничество на миллионы 1
|22.09.2014
|«Юникс» оснастила все свои филиалы решением Avaya IPO 2
|02.12.2009
|Комбинат хлебопродуктов «Восточный» внедрил «Галактику ERP» 1
|27.02.2006
|"Юникс" внедрил систему управления предприятием 3
|18.09.2000
|Домену .SU 10 лет 1
Юникс и организации, системы, технологии, персоны:
|KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
|Konftel 11 1
|Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
|Демос - Демос Датаком 60 1
|Галактика - Корпорация 1536 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 511 1
|Суханов Юрий 1 1
|Чугунов Иван 1 1
|Парфентьев Алексей 181 1
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