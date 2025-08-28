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Юникс

СОБЫТИЯ

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28.08.2025 DLP «СерчИнформ КИБ» помогла компании «Юникс» предотвратить мошенничество на миллионы 1
22.09.2014 «Юникс» оснастила все свои филиалы решением Avaya IPO 2
02.12.2009 Комбинат хлебопродуктов «Восточный» внедрил «Галактику ERP» 1
27.02.2006 "Юникс" внедрил систему управления предприятием 3
18.09.2000 Домену .SU 10 лет 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Юникс и организации, системы, технологии, персоны:

KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
Konftel 11 1
Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Галактика - Корпорация 1536 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 511 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 259 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6290 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1288 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 160 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 203 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2893 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2912 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3035 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1622 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 996 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 1
Сетевое оборудование - Ethernet - jumbo frame - Jumbo-кадр - Jumbo-фрейм 24 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5804 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7699 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3316 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 115 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5667 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8642 1
Avaya Open SIP 8 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 313 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Avaya Scopia 24 1
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 1
Polycom ip - конференц-телефон 1 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 352 1
Microsoft Office 4111 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Linux OS 11371 1
Суханов Юрий 1 1
Чугунов Иван 1 1
Парфентьев Алексей 181 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 243 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Россия - СФО - Новосибирск 4825 1
Финляндия - Финляндская Республика 3688 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Москва - ЦАО - Овчинниковская набережная 3 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6513 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2313 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1385 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8693 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 184 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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