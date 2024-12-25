Киберпротект Кибер Файлы Cyber Files Акронис файлы
Система Кибер Файлы позволяет сотрудникам с помощью любого устройства и в любое время работать с корпоративными данными, а администраторам сохранять контроль над доступом, в реальном времени вести мониторинг обращения с файлами. Решение разворачивается на физическом или виртуальном сервере в сети организации или в частном облачном ЦОД, пользователи получают доступ к данным через веб-браузер, могут синхронизировать файлы на рабочих станциях или мобильных устройствах с помощью установленных агентов, обмениваться файлами любого размера с коллегами и внешними контрагентами в безопасной среде. ПО Кибер Файлы включено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России (№13132 от 30.03.2022),
Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
|Вахонин Сергей 16 3
|Варнавская Дарья 2 2
|Романова Ирина 6 2
|Крючков Андрей 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.