Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы

Система Кибер Файлы позволяет сотрудникам с помощью любого устройства и в любое время работать с корпоративными данными, а администраторам сохранять контроль над доступом, в реальном времени вести мониторинг обращения с файлами. Решение разворачивается на физическом или виртуальном сервере в сети организации или в частном облачном ЦОД, пользователи получают доступ к данным через веб-браузер, могут синхронизировать файлы на рабочих станциях или мобильных устройствах с помощью установленных агентов, обмениваться файлами любого размера с коллегами и внешними контрагентами в безопасной среде. ПО Кибер Файлы включено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России (№13132 от 30.03.2022),