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Киберпротект Кибер Файлы Cyber Files Акронис файлы

Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы

Система Кибер Файлы позволяет сотрудникам с помощью любого устройства и в любое время работать с корпоративными данными, а администраторам сохранять контроль над доступом, в реальном времени вести мониторинг обращения с файлами. Решение разворачивается на физическом или виртуальном сервере в сети организации или в частном облачном ЦОД, пользователи получают доступ к данным через веб-браузер, могут синхронизировать файлы на рабочих станциях или мобильных устройствах с помощью установленных агентов, обмениваться файлами любого размера с коллегами и внешними контрагентами в безопасной среде. ПО Кибер Файлы включено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России (№13132 от 30.03.2022),


25.12.2024 10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник 1
24.10.2024 «Киберпротект» представила обновление решения «Кибер Файлы» с расширенными функциями безопасности 1
02.04.2024 Обновление «Кибер Протего» 10.2: развитие аналитических инструментов и интеграция с «Кибер Файлами» 1
28.03.2024 «Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0» 1
20.10.2023 «Киберпротект» — участник конференции «Информационная безопасность 2023» 1
20.09.2023 «Киберпротект» — участник конференции CNews «Информационная безопасность 2023» 1
27.01.2022 «Киберпротект» представляет решение для обмена и синхронизации данных 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
Acronis - Акронис 448 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
File Manager - Файловый менеджер 346 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 9 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Linux OS 9937 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 2
Microsoft Windows 15657 2
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 14 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 8 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Яндекс.Ключ 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Kaspersky Scan Engine 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Металлы - Золото - Gold 1135 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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