«Киберпротект» представила обновление решения «Кибер Файлы» с расширенными функциями безопасности

Компания «Киберпротект» представила обновлённую версию корпоративного продукта для защищённого доступа, синхронизации и обмена данными «Кибер Файлы». Среди новых функций — двухфакторная авторизация с использованием российских сервисов, более гибкие настройки прав доступа к файлам, другие улучшения и изменения.

«Кибер Файлы» — решение класса Sync&Share, предназначенное для синхронизации и безопасного обмена файлами в организации. В новой версии системы появился ряд важных функций, повышающих безопасность и удобство работы. Ключевым в обновлении стала поддержка двухфакторной аутентификации с использованием протокола TOTP (Time-based One-Time Password), включая интеграцию с российскими сервисами, такими как «Яндекс Ключ». Это усиливает защиту корпоративной информации от несанкционированного доступа, позволяя использовать привычные отечественные решения для генерации одноразовых паролей.

Среди других значимых улучшений: возможность разграничения прав доступа на чтение и скачивание файлов; функция массовой загрузки файлов из веб-интерфейса в формате архива; поддержка операционной системы CentOS для серверной части решения; другие улучшения и исправления.

«В развитии «Кибер Файлов» мы уделяем особое внимание интеграции с отечественными сервисами, усилению безопасности, расширению возможностей и удобства использования системы. Двухфакторная аутентификация с использованием российских решений стала стандартом для пользователей, которые заботятся о безопасности данных в своей организации, теперь она доступна и в нашем продукте», — отметил Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».