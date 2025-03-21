Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171403
ИКТ 13356
Организации 10475
Ведомства 1452
Ассоциации 984
Технологии 3405
Системы 25266
Персоны 73474
География 2777
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2594
Мероприятия 846

Вахонин Сергей


21.03.2025 «Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы» 9.2 1
24.10.2024 «Киберпротект» представила обновление решения «Кибер Файлы» с расширенными функциями безопасности 1
30.05.2024 Обновление «Кибер Протего 10.2.1» расширяет возможности работы с отечественными ОС 1
02.04.2024 Обновление «Кибер Протего» 10.2: развитие аналитических инструментов и интеграция с «Кибер Файлами» 1
28.03.2024 «Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0» 1
24.07.2023 «Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего» 1
30.05.2023 Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего» 1
01.11.2022 «Киберпротект» выпустила новую версию системы защиты от утечки данных Cyber Protego 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
13.11.2018 Чем опасны удаленные подключения к корпоративной среде 1
08.10.2018 План «Перехват»: как настроить гибридную DLP-систему 2
10.04.2018 Предотвращать, а не шпионить: как обеспечить безопасность, не нарушая права граждан 1
30.09.2016 «Сервионика» обеспечит клиентам контроль работы с данными с помощью DeviceLock DLP 1
12.04.2016 PT MaxPatrol SIEM «научилась» автоматически подключать DeviceLock DLP Suite 1
28.03.2016 Нужно ли контролировать личные коммуникации на работе 1
01.12.2014 DeviceLock Discovery предотвратит утечку ценной информации 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Вахонин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 8
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 202 8
Microsoft Corporation 24723 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 201 2
ОТР ГК - ОТР 2000 216 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1965 2
Broadcom - VMware 2386 1
Citrix Systems 817 1
Telegram Group 2076 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Yahoo! 3699 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
Цифра ГК 2449 1
Intel Corporation 12241 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 16 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
Правительство Румынии 8 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4231 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6824 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7204 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11534 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25654 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2272 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12799 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9500 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10047 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3916 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1277 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3981 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24402 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14500 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16243 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6266 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12700 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11227 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5932 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7778 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10850 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6346 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 844 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2103 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 754 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 786 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7360 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12289 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2732 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 872 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4305 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11740 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10647 2
DeviceLock DLP 81 9
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 10 6
Linux OS 10085 5
Microsoft Windows 15785 5
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 9 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 984 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 2
Новые облачные технологии - МойОфис 798 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1293 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 125 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 189 2
Apple macOS 2082 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
Microolap EtherSensor 2 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
DeviceLock Enterprise Server - DLES - DeviceLock Enterprise Manager 19 1
Citrix Receiver 22 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
DeviceLock Ethersensor 2 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 353 1
DeviceLock Discovery 5 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Windows 11 576 1
WhatsApp Messenger 1096 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 1
Google Gmail 951 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4575 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 557 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 1
Microsoft Windows Server 2022 17 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 158 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 198 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 79 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
Kaspersky Scan Engine 3 1
НКТ - Р7-Офис 390 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
Путин Сергей 63 2
Демидов Сергей 127 2
Нуйкин Андрей 47 2
Рахметов Руслан 56 2
Плешков Алексей 67 2
Мунтян Алексей 9 2
Гузев Иван 14 2
Мартынцев Алексей 9 2
Кулешов Алексей 29 1
Строков Алексей 1 1
Степаненко Василий 42 1
Филиппов Максим 49 1
Барбулеску Богдан 1 1
Щеглов Петр 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 14
Европа 21845 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14247 1
Германия - Федеративная Республика 12735 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1154 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Румыния 731 1
Румыния - Бухарест 54 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 431 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6252 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 5
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2343 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2375 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2453 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 2
Аудит - аудиторский услуги 2724 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 247 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 462 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13773 1
Конституция Российской Федерации 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3997 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 200 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2431 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 1
Английский язык 6688 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 795 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 633 1
Энергетика - Energy - Energetically 5161 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 845 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4899 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1253 1
White list - Белый список 103 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4184 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1584 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1279 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 300 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2181 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1176 1
Gartner - Гартнер 3565 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
Black Hat - Конференция 116 1
CNews FORUM Кейсы 226 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще