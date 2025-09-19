Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183313
ИКТ 14251
Организации 11071
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26229
Персоны 78756
География 2952
Статьи 1560
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Microolap EtherSensor


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 «Киберпротект» представила новую версию DLP-системы «Кибер Протего» 1
08.10.2018 План «Перехват»: как настроить гибридную DLP-систему 1
09.08.2018 Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Microolap EtherSensor и организации, системы, технологии, персоны:

Microolap Technologies - Микроолап Текнолоджис 2 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Falcongaze - Фалконгейз 72 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 363 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7331 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1426 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4643 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1578 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12147 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13242 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3658 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2786 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1390 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1091 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 112 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1235 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1047 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2081 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16541 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 706 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2550 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 107 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 946 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16799 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14817 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8033 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 1
Microsoft Windows 16139 1
Linux OS 10646 1
Apple macOS 2185 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2306 1
DeviceLock DLP 81 1
FalconGaze SecureTower 63 1
DeviceLock Enterprise Server - DLES - DeviceLock Enterprise Manager 19 1
DeviceLock Ethersensor 2 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Смирнов Эдуард 1 1
Вахонин Сергей 21 1
Акимов Александр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6717 2
Паспорт - Паспортные данные 2683 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 853 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще