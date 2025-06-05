Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184468
ИКТ 14342
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26305
Персоны 79270
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

FalconGaze SecureTower


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Вышла новая версия DLP-системы Falcongaze SecureTower 7 Oxygen

свою систему защиты данных и предотвращения утечек информации. 5 июня 2025 г. вышла новая версия — SecureTower 7 Oxygen. Одно из ключевых нововведений отвечает потребности многих российских ор
14.04.2025 DLP-система Falcongaze SecureTower официально совместима с ОС Astra Linux

Многие компании используют DLP-систему Falcongaze SecureTower и знают, что она полностью совместима с ОС Astra Linux. Теперь этот фа
11.11.2024 Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium

Falcongaze выпустила новую версию своей системы защиты данных и предотвращения утечек информации — SecureTower 7 Helium. Она включает ряд улучшений и новых функций для безопасности и удобства

06.02.2024 Вышел Falcongaze SecureTower 7.0 для защиты от утечек информации

Компания Falcongaze выпустила обновление своей DLP-системы SecureTower версии 7.0. Теперь система еще лучше обеспечивает защиту от утечек информации, мо
16.02.2022 Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower

ся на обеспечении информационной безопасности, в скором времени выпустит обновление для DLP-системы SecureTower v6.6. Поскольку основные задачи системы – защита от утечек данных из компании и к
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower

данных и контроля персонала, выпустила первое из двух запланированных в 2021 г. обновлений системы Securetower. «При подготовке версии 6.5 мы ориентировались на самые актуальные в текущих усло
27.05.2021 Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower

Разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности компания Falcongaze рассказала, чего ждать от предстоящих обновлений SecureTower. «Это наше крупнейшее обновление за последние несколько лет. Массовый переход на удаленку поменял привычное представление о коммуникациях сотрудников. Появилось большое количество к
22.05.2020 DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС

Falcongaze объявила о том, что DLP-система SecureTower, предназначенная для защиты компаний от утечек информации и инсайдерской деятельн
22.05.2020 Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4

Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявл
21.05.2020 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower

Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявления случаев мошенничества. Главная тема обновления — адаптация системы к новым задачам и нагрузкам.
14.04.2020 Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower

Falcongaze сообщила о завершении проекта по масштабированию DLP-системы Securetower, предназначенной для защиты от утечек конфиденциальных данных, а также мониторинг
28.05.2019 Falcongaze выпустил новую версию DLP-системы Securetower

Falcongaze представил релиз новой версии DLP-системы Securetower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявл
09.08.2018 Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower

5.0.3. Помимо прочих обновлений в новой версии платформы стала возможной интеграция с DLP-системой SecureTower компании Falcongaze. Наиболее часто EtherSensor находит применение при решении за
10.07.2018 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower

Falcongaze представила новую версию DLP-системы SecureTower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявления мошенничества. В SecureTower 6.2 появилось множество обновлений и дополнений, самые заме
10.10.2017 Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями

Falcongaze сообщила о выходе новой версии SecureTower — программного продукта, предназначенного для предотвращения утечек данных и контроля персонала. В новой версии DLP-системы была переработана архитектура, что привело к расширению в
15.11.2016 В новой версии SecureTower появится возможность перехвата сообщений WhatsApp

функционал для перехвата переписки и обмена файлами в мессенджере Telegram, объявила о пополнении линейки контролируемых мессенджеров. В новой версии комплексной платформы информационной безопасности SecureTower появится технология, позволяющая осуществлять контроль коммуникации в мессенджере WhatsApp, сообщили CNews в Falcongaze. По словам представителей компании, сквозное шифрование в Wha
19.07.2016 Falcongaze оснастила SecureTower технологией контроля Telegram

работчик решений в области информационной безопасности, предотвращения утечек данных и мониторинга бизнес-процессов — объявила о внедрении функционала для контроля мессенджера Telegram в свой продукт SecureTower. Об этом говорится в заявлении Falcongaze, поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, Telegram на сегодняшний день является одним из динамично развивающихся мессенджеров, набираю
18.02.2016 SecureTower поможет Olymp предотвратить случаи мошенничества на производстве

Компания SPro, бизнес-партнер компании Falcongaze, завершила проект по внедрению решения SecureTower в корпоративную сеть компании Olymp, производителя алкоголя Украины. SecureTower поможет компании в деле раскрытия инсайдерских мошеннических схем и выявления нелояльных сотр
26.01.2016 «Сибирский Гигант» защитился от утечек данных с внедрением SecureTower

Новосибирская сеть продовольственных супермаркетов и торговых центров «Сибирский Гигант» в своей работе будет использовать программный комплекс SecureTower. Как сообщили CNews в компании Falcongaze, SecureTower обеспечит защиту корпоративной сети торгового холдинга от утечек конфиденциальных данных, а также позволит проводить ка
02.12.2015 Falcongaze выпустила новую версию SecureTower для антикризисной защиты предприятий

Компания Falcongaze объявила о выходе новой версии SecureTower — комплексной платформы для обеспечения информационной безопасности, предотвращения утечек данных и защиты предприятий от внутренних угроз. В SecureTower 5.8 появился функцио
28.08.2015 «Омскгражданпроект» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower

Компания Axxtel, бизнес-партнер Falcongaze, реализовала проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения защиты организации от утечек конфиденциальных данных, а также анализа эффективности работы персонала, в корпоративную сеть ТПИ «Омскгражданпроект».
17.07.2015 Falcongaze выпустила новую версию SecureTower с новыми инструментами защиты данных

Компания Falcongaze выпустила новую версию программного комплекса SecureTower, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальных данных, мониторинга деятельности персонала, а также комплексной защиты бизнеса от внутренних угроз. Об этом CNews сообщи
13.05.2015 Octraves Technology внедрила SecureTower в Sri Sutra Travel

бизнес-партнер компании Falcongaze в Малайзии, завершила проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения информационной безопасности и комплексной защит
25.03.2015 «Межрегиональный промышленно-строительный банк» защитился от утечек данных при помощи Falcongaze SecureTower

«Межрегиональный промышленно-строительный банк» (КБ МПСБ) реализовал проект по внедрению в свою корпоративную сеть программного продукта SecureTower, разработанного компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек конфиденциальных данных, а также мониторинга активности сотрудников на рабочих местах. Основное направлени
04.02.2015 «Крыловский государственный научный центр» внедряет SecureTower

В «Крыловском государственном научном центре» (ФГУП) стартовал проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для защиты организации от утечек конфиденциальной и коммерчески ценной информации, а также анализа эффективности работы сотрудников, в корпоративную сеть центра. О
24.12.2014 Falcongaze SecureTower защищает информацию Rose Group

пания большое значение придает обеспечению информационной безопасности и, уже используя DLP-систему SecureTower на протяжении длительного времени, непрерывно расширяет контроль над каналами биз
03.12.2014 SecureTower 5.5 обеспечит контроль активности в браузерах и новые инструменты онлайн-мониторинга

Компания Falcongaze выпустила новую версию программного комплекса SecureTower, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальной информации, управления рисками и комплексной защиты бизнеса от внутренних угроз. В систему SecureTower 5.5 был до
08.10.2014 Банк «Ипотечный» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower

Банк «Ипотечный» завершил проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек персона
01.10.2014 СО ЕЭС внедрил SecureTower в семи филиалах

В семи филиалах «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) внедрен программный комплекс SecureTower, предназначенный для контроля каналов утечки данных. Об этом CNews сообщили в компании Falcongaze, разработчике решения. Организации, представляющие сферу электроэнергетики, склонны
20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower

утсорсинговый контактный центр, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек конфиде
07.08.2014 «РТКомм.РУ» внедрила SecureTower для защиты от внутренних угроз

Компания «Falcongaze» внедрила DLP-систему «SecureTower», предназначенную для защиты от утечек конфиденциальной информации, в компании «Р
16.07.2014 Вышла новая версия SecureTower с функцией контроля текстовой информации на изображениях с помощью FineReader

Компания Falcongaze выпустила новую версию программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения защиты от утечек информации и оснащенного инструментами для анализа эффективности рабочих процессов. Как сообщили CNews в Falcongaze, в новой верси
03.04.2014 «Татсоцбанк» защитил данные при помощи системы SecureTower

Компания Falcongaze завершила проект по внедрению DLP-системы SecureTower в локальную сеть «Татсоцбанка». Проект был реализован совместно с бизнес-партнеро
19.03.2014 «ИнфоКуб» внедрила DLP-систему SecureTower в «Галургии»

Компания ИнфоКуб», бизнес-партнер компании Falcongaze, завершила проект по внедрению системы SecureTower, предназначенной для защиты информации и мониторинга деятельности персонала на рабочих местах, в корпоративную сеть Уральского научно-исследовательского и проектного института галур
06.02.2014 «Технологии и поставки» защитили корпоративные данные при помощи SecureTower

авершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть разработки компании Falcongaze — DLP-системы SecureTower. Об этом CNews сообщили в Falcongaze. Установке системы предшествовало всесторонн
22.01.2014 Розничная сеть «Алми» защитила данные при помощи SecureTower

Компания Falcongaze завершила внедрение своей разработки, DLP-системы SecureTower, предназначенной для защиты конфиденциальной информации от утечек, в корпоративну
02.10.2013 SecureTower 5.0 предлагает новый подход к обеспечению ИБ компании

Компания Falcongaze завершила новый этап оптимизации своей системы для защиты данных SecureTower. Нововведения коснулись многих модулей продукта, однако самые значительные изменения связаны с внедрением в систему функционала, позволяющего не только перехватывать и анализировать
17.07.2013 «Беларусбанк» защитил свои данные при помощи SecureTower от Falcongaze

АСБ «Беларусбанк» внедрил в свою сеть решение для защиты информации SecureTower, разработанное компанией Falcongaze. Внедрению системы предшествовало скрупулезное тестирование продукта и его сравнение с DLP-решениями от других разработчиков. По итогам проведенн
20.06.2013 «Ураллизинг» защитился от утечек информации с помощью решения Falcongaze

Группа компаний «Хост», партнер компании Falcongaze, завершила внедрение в корпоративную сеть компании «Ураллизинг» («Практика ЛК») системы SecureTower, предназначенной для защиты информации от утечек. Лизинговые компании оперируют значительным количеством конфиденциальных данных, утечка которых может нанести значительный ущерб, ка
15.05.2013 Falcongaze оснастила SecureTower новыми возможностями для построения отчетов

Компания Falcongaze объявила об обновлении системы SecureTower, предназначенной для защиты данных от утечек и контроля эффективности работы сотрудников на рабочих местах. В новой версии продукта разработчики расширили возможности центра отчетно

Публикаций - 64, упоминаний - 103

FalconGaze и организации, системы, технологии, персоны:

Falcongaze - Фалконгейз 73 63
Telegram Group 2454 9
Leta Group - Лета Групп 279 2
Google LLC 12153 2
ITS Системная интеграция 5 2
Dropbox 510 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2359 2
Zimbra - LiquidSys 41 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Softkey - Софткей 212 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 41 1
Almalinux Open Source Foundation 37 1
Microolap Technologies - Микроолап Текнолоджис 2 1
Системы документооборота 508 1
Microsoft Corporation 25153 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3296 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 150 1
HP Inc. 5746 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 954 1
TrueConf - ТруКонф 420 1
Microsoft - LinkedIn 676 2
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 19 1
Петербургская недвижимость 8 1
Сибирский гигант - Торговый холдинг 3 1
Беларусбанк АСБ 15 1
МПСБ КБ ПАО - Межрегиональный промышленно-строительный банк 1 1
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 6 1
Увелка 11 1
Омскгражданпроект ТПИ - Территориальный проектный институт 2 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
Ураллизинг 1 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4756 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7437 58
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8171 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13238 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9887 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5751 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11207 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11164 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3274 5
Оповещение и уведомление - Notification 5248 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9629 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10004 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1681 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12215 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2796 4
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 325 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6052 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3685 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4015 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 950 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5443 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1816 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2299 3
Микрофон - Microphone 2663 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 994 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10250 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1903 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2284 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14885 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4434 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2317 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1190 5
Microsoft Teams - MS Teams 607 4
Linux OS 10734 4
Rakuten Viber 641 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1304 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 226 2
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Discord 139 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 485 2
Microsoft Outlook 1412 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 339 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 600 2
Microsoft Windows 16197 2
Apple macOS 2202 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1242 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 860 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 198 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 212 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 212 1
Microolap EtherSensor 3 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
Microsoft Windows Server 2012 199 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Google Talk - Google Chat 159 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 47 1
Microsoft Skype for Web 4 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 244 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 33 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
QIP - Мессенджер 122 1
Linux - Debian GNU 523 1
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 63 1
Kerio Connect 12 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 348 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Акимов Александр 23 14
Бармута Андрей 5 5
Прокопов Максим 8 2
Зайцев Александр 26 2
Шейко Ирина 2 2
Куликов Александр 21 1
Назаров Константин 3 1
Кадыко Владимир 1 1
Осипов Олег 26 1
Столяров Василий 3 1
Бажин Владимир 2 1
Исаев Роман 2 1
Малявкин Александр 23 1
Киселев Дмитрий 12 1
Алексеев Влад 7 1
Злобин Юрий 6 1
Рудаков Павел 4 1
Шмаков Андрей 2 1
Куряков Андрей 1 1
Кирпиченко Сергей 1 1
Чучко Сергей 1 1
Должиков Павел 1 1
Хусаинов Рустам 1 1
Смирнов Эдуард 1 1
Рыбалко Анна 1 1
Логвиненко Юрий 1 1
Козлов Марк 1 1
Данильчик Лина 1 1
Лобач Евгений 1 1
Калач Геннадий 1 1
Сыров Олег 1 1
Вершинин Олег 1 1
Тверитинов Артем 1 1
Караневич Иван 1 1
Васькова Анна 2 1
Зализный Александр 1 1
Дуров Павел 306 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 3
Беларусь - Белоруссия 5983 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 2
Азия Восточная 180 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7990 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3216 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4220 1
Украина 7757 1
Южная Корея - Республика 6810 1
Малайзия 889 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1840 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3135 1
Турция - Турецкая республика 2467 1
Россия - СФО - Новосибирск 4592 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1618 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6788 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2903 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1816 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3657 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2701 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8170 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 726 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 877 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6856 2
Паспорт - Паспортные данные 2698 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2972 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1081 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4363 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6256 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 659 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10418 1
Английский язык 6844 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7417 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7209 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 730 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5224 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2826 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 541 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2654 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2619 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1728 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3155 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 622 1
Федеральный закон 98-ФЗ - О коммерческой тайне 7 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3746 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 650 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
ВНИИ Галургии - Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393029, в очереди разбора - 732080.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще