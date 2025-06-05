Вышла новая версия DLP-системы Falcongaze SecureTower 7 Oxygen свою систему защиты данных и предотвращения утечек информации. 5 июня 2025 г. вышла новая версия — SecureTower 7 Oxygen. Одно из ключевых нововведений отвечает потребности многих российских ор

DLP-система Falcongaze SecureTower официально совместима с ОС Astra Linux Многие компании используют DLP-систему Falcongaze SecureTower и знают, что она полностью совместима с ОС Astra Linux. Теперь этот фа

Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium Falcongaze выпустила новую версию своей системы защиты данных и предотвращения утечек информации — SecureTower 7 Helium. Она включает ряд улучшений и новых функций для безопасности и удобства

Вышел Falcongaze SecureTower 7.0 для защиты от утечек информации Компания Falcongaze выпустила обновление своей DLP-системы SecureTower версии 7.0. Теперь система еще лучше обеспечивает защиту от утечек информации, мо

Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower ся на обеспечении информационной безопасности, в скором времени выпустит обновление для DLP-системы SecureTower v6.6. Поскольку основные задачи системы – защита от утечек данных из компании и к

Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower данных и контроля персонала, выпустила первое из двух запланированных в 2021 г. обновлений системы Securetower. «При подготовке версии 6.5 мы ориентировались на самые актуальные в текущих усло

Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower Разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности компания Falcongaze рассказала, чего ждать от предстоящих обновлений SecureTower. «Это наше крупнейшее обновление за последние несколько лет. Массовый переход на удаленку поменял привычное представление о коммуникациях сотрудников. Появилось большое количество к

DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС Falcongaze объявила о том, что DLP-система SecureTower, предназначенная для защиты компаний от утечек информации и инсайдерской деятельн

Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявл

Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявления случаев мошенничества. Главная тема обновления — адаптация системы к новым задачам и нагрузкам.

Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower Falcongaze сообщила о завершении проекта по масштабированию DLP-системы Securetower, предназначенной для защиты от утечек конфиденциальных данных, а также мониторинг

Falcongaze выпустил новую версию DLP-системы Securetower Falcongaze представил релиз новой версии DLP-системы Securetower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявл

Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower 5.0.3. Помимо прочих обновлений в новой версии платформы стала возможной интеграция с DLP-системой SecureTower компании Falcongaze. Наиболее часто EtherSensor находит применение при решении за

Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower Falcongaze представила новую версию DLP-системы SecureTower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявления мошенничества. В SecureTower 6.2 появилось множество обновлений и дополнений, самые заме

Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями Falcongaze сообщила о выходе новой версии SecureTower — программного продукта, предназначенного для предотвращения утечек данных и контроля персонала. В новой версии DLP-системы была переработана архитектура, что привело к расширению в

В новой версии SecureTower появится возможность перехвата сообщений WhatsApp функционал для перехвата переписки и обмена файлами в мессенджере Telegram, объявила о пополнении линейки контролируемых мессенджеров. В новой версии комплексной платформы информационной безопасности SecureTower появится технология, позволяющая осуществлять контроль коммуникации в мессенджере WhatsApp, сообщили CNews в Falcongaze. По словам представителей компании, сквозное шифрование в Wha

Falcongaze оснастила SecureTower технологией контроля Telegram работчик решений в области информационной безопасности, предотвращения утечек данных и мониторинга бизнес-процессов — объявила о внедрении функционала для контроля мессенджера Telegram в свой продукт SecureTower. Об этом говорится в заявлении Falcongaze, поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, Telegram на сегодняшний день является одним из динамично развивающихся мессенджеров, набираю

SecureTower поможет Olymp предотвратить случаи мошенничества на производстве Компания SPro, бизнес-партнер компании Falcongaze, завершила проект по внедрению решения SecureTower в корпоративную сеть компании Olymp, производителя алкоголя Украины. SecureTower поможет компании в деле раскрытия инсайдерских мошеннических схем и выявления нелояльных сотр

«Сибирский Гигант» защитился от утечек данных с внедрением SecureTower Новосибирская сеть продовольственных супермаркетов и торговых центров «Сибирский Гигант» в своей работе будет использовать программный комплекс SecureTower. Как сообщили CNews в компании Falcongaze, SecureTower обеспечит защиту корпоративной сети торгового холдинга от утечек конфиденциальных данных, а также позволит проводить ка

Falcongaze выпустила новую версию SecureTower для антикризисной защиты предприятий Компания Falcongaze объявила о выходе новой версии SecureTower — комплексной платформы для обеспечения информационной безопасности, предотвращения утечек данных и защиты предприятий от внутренних угроз. В SecureTower 5.8 появился функцио

«Омскгражданпроект» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower Компания Axxtel, бизнес-партнер Falcongaze, реализовала проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения защиты организации от утечек конфиденциальных данных, а также анализа эффективности работы персонала, в корпоративную сеть ТПИ «Омскгражданпроект».

Falcongaze выпустила новую версию SecureTower с новыми инструментами защиты данных Компания Falcongaze выпустила новую версию программного комплекса SecureTower, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальных данных, мониторинга деятельности персонала, а также комплексной защиты бизнеса от внутренних угроз. Об этом CNews сообщи

Octraves Technology внедрила SecureTower в Sri Sutra Travel бизнес-партнер компании Falcongaze в Малайзии, завершила проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения информационной безопасности и комплексной защит

«Межрегиональный промышленно-строительный банк» защитился от утечек данных при помощи Falcongaze SecureTower «Межрегиональный промышленно-строительный банк» (КБ МПСБ) реализовал проект по внедрению в свою корпоративную сеть программного продукта SecureTower, разработанного компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек конфиденциальных данных, а также мониторинга активности сотрудников на рабочих местах. Основное направлени

«Крыловский государственный научный центр» внедряет SecureTower В «Крыловском государственном научном центре» (ФГУП) стартовал проект по внедрению программного комплекса SecureTower, предназначенного для защиты организации от утечек конфиденциальной и коммерчески ценной информации, а также анализа эффективности работы сотрудников, в корпоративную сеть центра. О

Falcongaze SecureTower защищает информацию Rose Group пания большое значение придает обеспечению информационной безопасности и, уже используя DLP-систему SecureTower на протяжении длительного времени, непрерывно расширяет контроль над каналами биз

SecureTower 5.5 обеспечит контроль активности в браузерах и новые инструменты онлайн-мониторинга Компания Falcongaze выпустила новую версию программного комплекса SecureTower, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальной информации, управления рисками и комплексной защиты бизнеса от внутренних угроз. В систему SecureTower 5.5 был до

Банк «Ипотечный» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower Банк «Ипотечный» завершил проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек персона

СО ЕЭС внедрил SecureTower в семи филиалах В семи филиалах «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) внедрен программный комплекс SecureTower, предназначенный для контроля каналов утечки данных. Об этом CNews сообщили в компании Falcongaze, разработчике решения. Организации, представляющие сферу электроэнергетики, склонны

Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower утсорсинговый контактный центр, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утечек конфиде

«РТКомм.РУ» внедрила SecureTower для защиты от внутренних угроз Компания «Falcongaze» внедрила DLP-систему «SecureTower», предназначенную для защиты от утечек конфиденциальной информации, в компании «Р

Вышла новая версия SecureTower с функцией контроля текстовой информации на изображениях с помощью FineReader Компания Falcongaze выпустила новую версию программного комплекса SecureTower, предназначенного для обеспечения защиты от утечек информации и оснащенного инструментами для анализа эффективности рабочих процессов. Как сообщили CNews в Falcongaze, в новой верси

«Татсоцбанк» защитил данные при помощи системы SecureTower Компания Falcongaze завершила проект по внедрению DLP-системы SecureTower в локальную сеть «Татсоцбанка». Проект был реализован совместно с бизнес-партнеро

«ИнфоКуб» внедрила DLP-систему SecureTower в «Галургии» Компания ИнфоКуб», бизнес-партнер компании Falcongaze, завершила проект по внедрению системы SecureTower, предназначенной для защиты информации и мониторинга деятельности персонала на рабочих местах, в корпоративную сеть Уральского научно-исследовательского и проектного института галур

«Технологии и поставки» защитили корпоративные данные при помощи SecureTower авершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть разработки компании Falcongaze — DLP-системы SecureTower. Об этом CNews сообщили в Falcongaze. Установке системы предшествовало всесторонн

Розничная сеть «Алми» защитила данные при помощи SecureTower Компания Falcongaze завершила внедрение своей разработки, DLP-системы SecureTower, предназначенной для защиты конфиденциальной информации от утечек, в корпоративну

SecureTower 5.0 предлагает новый подход к обеспечению ИБ компании Компания Falcongaze завершила новый этап оптимизации своей системы для защиты данных SecureTower. Нововведения коснулись многих модулей продукта, однако самые значительные изменения связаны с внедрением в систему функционала, позволяющего не только перехватывать и анализировать

«Беларусбанк» защитил свои данные при помощи SecureTower от Falcongaze АСБ «Беларусбанк» внедрил в свою сеть решение для защиты информации SecureTower, разработанное компанией Falcongaze. Внедрению системы предшествовало скрупулезное тестирование продукта и его сравнение с DLP-решениями от других разработчиков. По итогам проведенн

«Ураллизинг» защитился от утечек информации с помощью решения Falcongaze Группа компаний «Хост», партнер компании Falcongaze, завершила внедрение в корпоративную сеть компании «Ураллизинг» («Практика ЛК») системы SecureTower, предназначенной для защиты информации от утечек. Лизинговые компании оперируют значительным количеством конфиденциальных данных, утечка которых может нанести значительный ущерб, ка