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Назаров Константин



17.02.2025 «Инфамед К» разрабатывает новый лекарственный препарат с помощью платформы «Синтелли» 1
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 1
28.08.2015 «Омскгражданпроект» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Назаров Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 46 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 1
GitHub 827 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
Oracle Corporation 6705 1
Informatica 126 1
SpyLOG 83 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
МегаФон 8925 1
Омскгражданпроект ТПИ - Территориальный проектный институт 2 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Microsoft - LinkedIn 651 1
Альфа-Банк 1777 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 849 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3551 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6277 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6712 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 303 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1906 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 432 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 528 1
Скрининг 153 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 142 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 175 1
FalconGaze SecureTower 61 1
Осипов Константин 12 1
Юхин Кирилл 1 1
Мухамеджанова Алина 2 1
Осипов Александр 87 1
Ермаков Игорь 19 1
Прокопов Максим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2374 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 1
Зоология - наука о животных 2640 1
Молекула - Molecula 1066 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
HighLoad++ Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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