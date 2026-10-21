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Осипов Константин

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Deckhouse Platform прошла испытания на совместимость с Picodata Radix и Picodata Sirin 1
08.07.2025 Любовь Родионова -

Любовь Родионова, Arenadata: Мониторинг СУБД снижает производительность на 10% — мы это исправили

 1
18.06.2025 Константин Осипов, сооснователь Picodata, возглавил дирекцию R&D Группы Arenadata 1
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 1
10.10.2024 СУБД Picodata получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний 2
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 2
11.02.2019 Yota реализовала кэширование данных на платформе Tarantool 1
23.10.2018 «Билайн» внедрил единую платформу коммуникаций с клиентами на базе СУБД «Tarantool» 1
31.05.2017 «АйТеко» и Mail.Ru Group представили программную IIoT-платформу на базе технологий Tarantool 1
11.12.2014 Экономика больших данных: способы монетизации 1
10.04.2014 Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 1
30.04.2008 GMCS построила биллинговую систему для «Универсальных платежных средств» 1
14.12.2006 "Т-Пэй" оптимизирует управление персоналом и бюджетное планирование 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Осипов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3624 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 27 3
МегаФон 11008 3
Oracle Corporation 7116 3
Microsoft Corporation - GitHub 1113 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1595 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 3
SpyLOG 83 2
МТ-Интеграция - GMCS 379 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 1
Google LLC 12829 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 168 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 585 1
Extyl - Экстил создание сайтов - ЭЦС - Экстил Цифровые Системы 4 1
Adobe Figma 73 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 40 1
Amazon Inc - Amazon.com 3311 1
Yandex - Яндекс 9420 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3224 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 522 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 206 1
Wargaming 162 1
Salesforce - Informatica 139 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 36 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1798 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 2
Альфа-Банк 1997 2
ВТБ Страхование 61 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 14 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
Cotton Way - Коттон Вэй 8 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1407 1
Microsoft - LinkedIn 709 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 579 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 567 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5877 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13962 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13355 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34073 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8819 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55075 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13684 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4736 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23272 3
Оповещение и уведомление - Notification 6189 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10898 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10526 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36939 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2209 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1329 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 181 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3289 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2899 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7901 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 755 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12412 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2423 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3159 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9421 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7368 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5319 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13850 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26549 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2950 2
СУБД - NoSQL - not only SQL 169 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8433 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7895 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24876 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 285 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29959 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 689 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13057 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2087 1
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 278 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 190 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1851 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 214 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 663 3
ScyllaDB 9 2
Linux OS 11693 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 2
Apache Hadoop 471 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 216 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
Microsoft Dynamics 1199 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 384 1
Google Groups 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 61 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2544 1
Atlassian - Confluence 197 1
МТ-Интеграция - GMCS Payphone Billing 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 43 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 206 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 21 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 54 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 41 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Softprom PlanDesigner 21 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 44 1
Digital Spirit - Закрома - Закрома.Хранение - Закрома.Архив - Закрома.Диск 10 1
Береста РК - Береста ПО СРК 25 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 24 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 1
Apple - App Store 3155 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1662 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1773 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 812 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1239 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 236 1
Google Android Package Kit - APK 318 1
Salesforce - Slack Technologies - Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 254 1
Осипов Александр 97 4
Беляев Алексей 37 1
Глушков Иван 9 1
Ермаков Игорь 19 1
Заславский Алексей 13 1
Коротков Александр 14 1
Кирьянова Александра 176 1
Смирнов Андрей 77 1
Назаров Константин 3 1
Пятигорский Илья 5 1
Третьякова Мария 6 1
Языков Александр 3 1
Сергеев Ярослав 4 1
Михайлов Михаил 11 1
Буслов Евгений 4 1
Валиотти Николай 9 1
Буканов Дмитрий 9 1
Новоселов Иван 36 1
Юхин Кирилл 1 1
Матусовский Юрий 4 1
Каримбаев Тимур 1 1
Лапшин Максим 3 1
Панов Анатолий 4 1
Родионова Любовь 15 1
Ахметшин Марк 1 1
Летунов Илья 49 1
Гонтарев Павел 122 1
Бартунов Олег 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 169047 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1793 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5863 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58656 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54271 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18468 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8596 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12077 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6905 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2363 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6642 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1740 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2968 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11542 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3563 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1714 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 766 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6712 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1922 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7985 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2536 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10593 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22124 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27760 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 517 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2701 2
HighLoad++ Awards 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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