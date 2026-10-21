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Осипов Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 17
Осипов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Осипов Александр 97 4
|Беляев Алексей 37 1
|Глушков Иван 9 1
|Ермаков Игорь 19 1
|Заславский Алексей 13 1
|Коротков Александр 14 1
|Кирьянова Александра 176 1
|Смирнов Андрей 77 1
|Назаров Константин 3 1
|Пятигорский Илья 5 1
|Третьякова Мария 6 1
|Языков Александр 3 1
|Сергеев Ярослав 4 1
|Михайлов Михаил 11 1
|Буслов Евгений 4 1
|Валиотти Николай 9 1
|Буканов Дмитрий 9 1
|Новоселов Иван 36 1
|Юхин Кирилл 1 1
|Матусовский Юрий 4 1
|Каримбаев Тимур 1 1
|Лапшин Максим 3 1
|Панов Анатолий 4 1
|Родионова Любовь 15 1
|Ахметшин Марк 1 1
|Летунов Илья 49 1
|Гонтарев Павел 122 1
|Бартунов Олег 54 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169047 10
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1793 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.