Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata

Команда DataCatalog (входит в Группу Arenadata) завершила разработку нового коннектора, обеспечивающего совместимость продукта Arenadata Catalog (ADC) и СУБД Picodata. Новый коннектор — это первая реализация интеграции с СУБД Picodata как среди российских, так и зарубежных дата-каталогов.

DataCatalog разрабатывает, поддерживает и развивает коннекторы ко всем продуктам Группы Arenadata, в частности к Arenadata DB (ADB), Arenadata Hadoop (ADH), Arenadata QuickMarts (ADQM), Arenadata Postgres (ADPG) и Arenadata Streaming (ADS). Коннектор DataCatalog к СУБД Picodata — логичное продолжение стратегии компании, направленной на совершенствование интегрированной корпоративной платформы управления данными Arenadata EDP, в которой отдельные продукты могут быть объединены в эффективные и надежные решения для увеличения эффективности бизнеса заказчиков.

Коннектор DataCatalog к СУБД Picodata позволяет импортировать, описывать и каталогизировать метаданные из Picodata в едином каталоге, обеспечивая таким образом сквозное управление от уровня холодных, слабоструктурированных данных, хранящихся в Arenadata Hadoop, до горячих данных, размещенных в резидентной СУБД Picodata.

«Мы разработали первый коннектор к СУБД Picodata, чтобы помочь нашим текущим и будущим заказчикам использовать продукты Группы Arenadata совместно. С новым коннектором ADC станет полезным инструментом для всех пользователей, желающих повысить эффективность работы с данными, упростить аналитику и сделать процесс управления информацией более прозрачным», — отмечает Иван Новоселов, генеральный директор DataCatalog.

СУБД Picodata хранит информацию в оперативной памяти кластера серверов, что позволяет значительно ускорить доступ к данным по сравнению с традиционными СУБД, которые используют для хранения жесткие диски или SSD-накопители. Благодаря этому Picodata применяется в бизнес-приложениях, требующих минимальных задержек при обработке транзакций, таких как биллинговые и финансовые системы, аналитические платформы реального времени и интернет-магазины.

Реализация стратегии Data Governance с опорой на Arenadata Catalog и другие продукты Группы Arenadata помогает заказчикам снизить затраты, связанные с управлением данными, повысить эффективность и точность их анализа, ускорить подготовку корпоративных отчетов и обеспечить прозрачность и стабильную работу своих бизнес-приложений. Расширение же интеграционных возможностей с помощью нового коннектора открывает доступ к управлению метаданными для задач реального времени.

«СУБД Picodata становится все более востребованной среди российских организаций. Ранее отсутствие поддержки нашей системы в Arenadata Catalog сдерживало часть из них от совместного использования продуктов при решении задач управления данными. Оперативная разработка коннектора поможет преодолеть это препятствие и, как следствие, улучшить опыт работы с обрабатываемой информацией», — подчеркивает Константин Осипов, сооснователь и технический директор компании Picodata.

Picodata (PD) — система хранения и обработки информации для задач реального времени в составе единой корпоративной платформы данных Arenadata. Используется для высоконагруженных приложений и интенсивной работы с данными (свыше 10 тыс. транзакций в секунду) в государственном, финансовом, телекоммуникационном и промышленном секторах.

Arenadata Catalog (ADС) — система управления корпоративными данными, которая помогает организациям внедрять процессы Data Governance. Система объединяет в едином интерфейсе каталог метаданных, бизнес-глоссарий, поиск, профилирование и проверку качества данных, платформу сотрудничества пользователей, автоматическое построение Data Lineage и другие функциональные возможности.