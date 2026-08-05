Индексная книга (каталог) CNews*
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Data Lineage DataLineage Линия данных Происхождение данных процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек
- Data Lineage (происхождение данных) — процесс отслеживания и визуализации источников и потоков данных внутри системы. Он показывает, откуда пришли данные, как они были обработаны, какие трансформации произошли и куда они ушли в конечном итоге. Это помогает понять путь данных на протяжении всего их жизненного цикла.
- Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными
- Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных
Централизованное хранилище метаданных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 30
Data Lineage и организации, системы, технологии, персоны:
|Новоселов Иван 36 5
|Моисеев Игорь 6 5
|Стулов Александр 21 2
|Лазуков Станислав 52 2
|Ивакин Артем 14 2
|Власюк Максим 22 2
|Ганаев Дмитрий 2 1
|Лобзенев Артем 1 1
|Колотев Дмитрий 30 1
|Таранченко Алексей 8 1
|Маркосьянц Дмитрий 2 1
|Гончар Марьян 29 1
|Саифуллин Расиль 1 1
|Хамрин Павел 2 1
|Шершнев Алексей 20 1
|Кузьмичев Евгений 5 1
|Казарин Иван 24 1
|Носков Кирилл 15 1
|Мустафаев Эльвин 2 1
|Волосников Кирилл 2 1
|Гайсин Вадим 28 1
|Путинцев Павел 1 1
|Рослая Мария 1 1
|Мишин Роман 1 1
|Диденко Александр 2 1
|Суринов Никита 1 1
|Габуев Сослан 7 1
|Шпилькин Максим 1 1
|Цыбульский Анатолий 1 1
|Бенуа Татьяна 1 1
|Бреган Андрей 26 1
|Жмырко Дмитрий 2 1
|Мосесян Ашот 2 1
|Варнаков Юрий 15 1
|Доманов Алексей 13 1
|Штефан Константин 13 1
|Лапченко Владислав 13 1
|Машура Владислав 2 1
|Баженов Владислав 1 1
|Козеруков Дмитрий 14 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.