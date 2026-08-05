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Индексная книга (каталог) CNews*
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Data Lineage DataLineage Линия данных Происхождение данных процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек

 
 
 
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.08.2026 Российский рынок Data Lakehouse: архитектурный раскол и борьба за безопасность 1
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
10.06.2026 «Комус» управляет 25-летней историей данных с помощью Arenadata Catalog 1
17.04.2026 Группа Arenadata выпустила версию Arenadata Catalog 1.0.0 1
30.03.2026 Arenadata Catalog обеспечивает доступ к метаданным SAP BW с помощью нового коннектора 1
24.02.2026 ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики 1
06.02.2026 Команда Arenadata Catalog разработала коннектор к Polymatica Dashboards 1
23.12.2025 Arenadata Catalog получил коннектор к Greengage 2
11.12.2025 «Норбит» автоматизировал управление метаданными в РНПК 1
11.08.2025 Navicon: рынок ETL/ELT ждет бум искусственного интеллекта и повышение спроса 1
02.06.2025 Datapulse подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
20.05.2025 Магнитогорский металлургический комбинат управляет данными с помощью Arenadata Catalog 1
22.01.2025 «Национальная Лотерея» строит целевую архитектуру хранилища данных с использованием продуктов Arenadata 1
17.12.2024 Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 1
07.11.2024 Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro 1
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными 2
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве 1
20.07.2023 Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps 1
20.06.2023 Новая версия Arenadata Catalog доступна пользователям 1
20.03.2023 «Норбит» стала партнером «Датакаталог» 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1
20.02.2023 «Диасофт» поможет отследить происхождение данных 1
13.08.2021 Qlik объявила о приобретении Nodegraph 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Data Lineage и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 14
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 4
SAP SE 5600 3
Ростелеком 10942 2
9589 2
Oracle Corporation 7072 2
SAS Institute 1082 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4961 2
Salesforce - Tableau Software 123 2
Softline - Polymatica - Полиматика 201 2
Qlik - QlikTech 173 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 8 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 598 2
Ростелеком - TData - ТДата 70 2
Datapulse - Data Pulse 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3340 1
Yandex - Яндекс 9208 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3456 1
Microsoft Corporation 25770 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Directum - Директум 1267 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Diasoft - Диасофт 1143 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 949 1
Navicon - Навикон 339 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 510 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Adobe Systems 1596 1
Salesforce 498 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 1
Код Безопасности 812 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 355 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 544 2
РНПК - Российская Национальная Перестраховочная Компания 6 1
Norr Mobler 1 1
Почта России ПАО 2370 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
НСПК - Национальная система платежных карт 947 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Газпром нефть 725 1
Совкомбанк ПАО 316 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Комус 110 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1751 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 19 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13856 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5683 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 232 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 178 19
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2877 15
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5633 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13116 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22501 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26197 9
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1706 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12231 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 786 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 6
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 346 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6563 5
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 482 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6467 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7866 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13950 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8256 4
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 416 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1918 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13296 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5204 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7452 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1529 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3813 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8641 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13624 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7039 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8646 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 263 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 3
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 39 15
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 198 7
NCSoft Lineage 103 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1042 3
Apache Hadoop 470 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1208 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2552 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 56 2
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 48 2
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 17 2
Softline - Polymatica Dashboards 40 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 39 1
Softline - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 9 1
Ростелеком - Фазум - Камунда.РФ 9 1
К2Тех - ИИ-офис 4 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 1
Microsoft Azure 1526 1
Google Cloud Platform - GCP 382 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 773 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1315 1
Docker - Платформа распределённых приложений 542 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 468 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Infomaximum - Proceset Process mining 59 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 17 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2411 1
Apache Airflow 75 1
Luxms BI 119 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 18 1
Qlik Catalog 2 1
Новоселов Иван 36 5
Моисеев Игорь 6 5
Стулов Александр 21 2
Лазуков Станислав 52 2
Ивакин Артем 14 2
Власюк Максим 22 2
Ганаев Дмитрий 2 1
Лобзенев Артем 1 1
Колотев Дмитрий 30 1
Таранченко Алексей 8 1
Маркосьянц Дмитрий 2 1
Гончар Марьян 29 1
Саифуллин Расиль 1 1
Хамрин Павел 2 1
Шершнев Алексей 20 1
Кузьмичев Евгений 5 1
Казарин Иван 24 1
Носков Кирилл 15 1
Мустафаев Эльвин 2 1
Волосников Кирилл 2 1
Гайсин Вадим 28 1
Путинцев Павел 1 1
Рослая Мария 1 1
Мишин Роман 1 1
Диденко Александр 2 1
Суринов Никита 1 1
Габуев Сослан 7 1
Шпилькин Максим 1 1
Цыбульский Анатолий 1 1
Бенуа Татьяна 1 1
Бреган Андрей 26 1
Жмырко Дмитрий 2 1
Мосесян Ашот 2 1
Варнаков Юрий 15 1
Доманов Алексей 13 1
Штефан Константин 13 1
Лапченко Владислав 13 1
Машура Владислав 2 1
Баженов Владислав 1 1
Козеруков Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 2
Европа 24960 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19533 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 814 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57650 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11681 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16043 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27276 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8959 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5711 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 530 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2477 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10334 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8485 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6588 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3127 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21621 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 463 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6165 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18134 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4015 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2326 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3789 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1163 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7800 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12302 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8068 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 500 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 428 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 952 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 450 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3982 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2752 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4603 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5470 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 412 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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