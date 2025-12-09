Разделы

Data Catalog Database Catalog Каталог данных Централизованное хранилище метаданных


СОБЫТИЯ

09.12.2025 Платформа вместо «зоопарка» решений: как бизнесу навести порядок в ИТ-интеграциях 1
30.10.2025 AstraZeneca внедрит российскую платформу управления данными TData 1
24.09.2025 Клиенты Yandex B2B Tech смогут автоматизировать до 30% задач по работе с облачной инфраструктурой с помощью ИИ-ассистентов 1
16.09.2025 Arenadata Catalog усилил новый функционал по управлению референс-данными 1
Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
20.08.2025 В платформе Digital Q.DataFlows от «Диасофт» добавлена возможность настраивать сценарии загрузки данных 1
09.06.2025 Arenadata Catalog прошел сертификацию ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
02.06.2025 Datapulse подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
17.04.2025 Postgres Professional обновила графическую платформу для СУБД Postgres Pro 1
11.02.2025 «Технологии — и точка» построил для «Вкусно — и точка» платформу данных на продуктах Arenadata 1
17.12.2024 Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа» 2
05.12.2024 Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения? 1
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 1
07.11.2024 Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными 2
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными 3
08.10.2024 ИТ-холдинг Fplus трансформирует культуру работы с данными с помощью Arenadata Catalog 2
30.09.2024 «Юниверс Дата» интегрировала YandexGPT в платформу управления данными «Юниверс DG» 1
06.09.2024 Solar inRights 3.5: расширенные возможности разграничения ролей и обновленная модель рисков для SoD-конфликтов 1
04.09.2024 Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog 1
25.07.2024 Интеграция Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider: новые возможности надежной идентификации пользователей 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
20.03.2024 Yandex Cloud выпустила большое обновление платформы для работы с данными 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
15.11.2023 «Диасофт» добавила в платформу Digital Q.DataFlows возможность настройки правил контроля качества данных и low-code-обработки данных 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.03.2023 «Сибур» вывел на рынок решения для ИИ и управления данными 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
20.02.2023 «Диасофт» поможет отследить происхождение данных 1

Публикаций - 71, упоминаний - 76

Data Catalog и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 33
Luxms 99 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 25
Directum - Директум 1164 15
Diasoft - Диасофт 1021 15
МегаФон 9892 15
InfoWatch - Инфовотч 1088 14
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 108 14
Gelarm - Геларм 38 14
Программный продукт ГК 75 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Rimini Street 77 10
Oracle Corporation 6867 6
8983 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 4
Microsoft Corporation 25236 3
Intel Corporation 12541 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 3
Ростелеком 10306 2
SAP SE 5426 2
Dell EMC 5092 2
Yandex - Яндекс 8434 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Softline - Софтлайн 3261 2
Корус Консалтинг ГК 1334 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 2
Hitachi - Хитачи 1481 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 2
Salesforce - Tableau Software 114 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 176 2
Salesforce - Informatica 135 2
Cloudera 60 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 2
H2O 22 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 2
Hoff Tech - Хофф Тех 45 2
Ростелеком - TData - ТДата 48 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 26
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 26
Лента - Сеть розничной торговли 2267 26
Комус 104 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 25
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 25
МКБ - Московский кредитный банк 618 24
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 24
Zenden Group - Дом одежды 65 24
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 24
МОСГАЗ 45 24
36,6 - аптечная сеть 91 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 23
Сургутнефтегаз - СНГ 278 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 12
Почта России ПАО 2245 10
X5 Group - Перекрёсток 605 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 10
НСПК - Национальная система платежных карт 900 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 2
Федеральное казначейство России 1879 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 38
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 33
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 31
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 26
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 25
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 24
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 19
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 16
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 16
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 15
Data Governance - Руководство данными - data-культура 159 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 12
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 690 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 8
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 297 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 6
Luxms BI 97 26
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 24
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 30 14
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 26 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 7
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 4
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 3
Apache Hadoop 447 3
Docker - Платформа распределённых приложений 435 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 2
Microsoft Office 3952 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 2
Hitachi Lumada 28 2
Microsoft Dynamics CRM 545 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 17 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 2
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 12 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex MetaData Hub 2 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 69 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 33 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 37 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 2
Новоселов Иван 35 28
Сирота Юрий 67 26
Алешкин Сергей 65 26
Андрианов Павел 84 25
Фокин Валерий 48 25
Меденцев Константин 100 25
Дорофеев Дмитрий 31 25
Воронин Павел 179 25
Тараторин Александр 58 25
Ульихин Павел 36 25
Мартынов Павел 28 25
Тютюнник Александр 42 25
Голощапова Ирина 25 25
Натрусов Артем 312 24
Козак Николай 183 24
Копысов Виталий 64 24
Лагунов Андрей 43 24
Сафрыгин Егор 38 24
Пчелин Юрий 38 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 27 24
Дмитриев Андрей 46 24
Сыцко Дмитрий 26 24
Ефёров Алексей 44 24
Полянская Нина 24 24
Саратовский Николай 25 24
Михалев Евгений 96 23
Албычев Александр 168 23
Бурилов Андрей 117 23
Сологуб Денис 75 23
Шадаев Максут 1146 20
Гимранов Ринат 125 18
Сотин Денис 216 14
Галкин Николай 121 14
Кирьянова Александра 155 14
Шинкарев Александр 33 14
Истомин Константин 58 14
Амалицкая Маргарита 31 14
Чернышев Андрей 70 14
Ерошкин Павел 35 14
Россия - РФ - Российская федерация 156831 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 26
Европа 24634 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Казахстан - Республика 5792 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Китай - Шанхай 807 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 185 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Армения - Республика 2368 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Сингапур - Республика 1906 1
Индия - Bharat 5697 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Канада 4985 1
Израиль 2784 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 248 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Нидерланды 3631 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Молдавия - Республика Молдова 721 1
Гана - Республика 71 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Африка Центральная 41 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 29
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 18
Экономический эффект 1219 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 2
Bloomberg 1417 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
CNews Инновация года - награда 133 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Gartner - Гартнер 3608 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 25
CNews FORUM Кейсы 280 25
CNews AWARDS - награда 549 15
CNews Баттл 73 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
