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«Сибур» вывел на рынок решения для ИИ и управления данными

Линейка ИТ-решений «Сибура», доступных на рынке, расширилась за счёт продуктов «Каталог данных» и Sibur ML Framework.

Теперь перечень ИТ-решений собственной разработки «Сибура», представленных на рынке, насчитывает 5 продуктов. Помимо упомянутых новинок, он включает в себя программно-аппаратные комплексы дополненной реальности и промышленного интернета вещей, а также систему интеллектуального видеонаблюдения «Чёрный экран». В 2022 г. экономический эффект от внедрения этих продуктов превысил 300 млн руб.

«Каталог данных» – централизованный источник о данных компании, который позволяет хранить, описывать и агрегировать информацию об их состоянии. Он предназначен для всех сотрудников, в той или иной степени работающих с данными. Преимущества решения «Сибура» – архитектура, созданная с учётом требований промышленных систем, ролевая модель доступа к данным и удобный интерфейс.

Sibur ML Framework – инструмент централизованного управления моделями, обеспечивающий запуск и исполнение сервисов на основе моделей машинного обучения, API сервисов моделей. Решение позволяет вынести общую функциональность различных моделей на уровень платформы и автоматизировать работу с моделями машинного обучения.

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безопасность

В самом «Сибуре» внедрение ML Framework позволило в 3 раза сократить срок реализации задач, не связанных с анализом данных при среднем осуществлении 77 ежемесячных обновлений для 90+ моделей в эксплуатации.

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