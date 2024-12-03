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Delta Computers Дельта Компьютерс

Delta Computers - Дельта Компьютерс

Delta Computers – отечественный производитель ИТ-оборудования и ПО, использующий решения Open Compute Project (OCP) на территории Российской Федерации. Компания представляет собой центр разработки электронных устройств перспективных стандартов: серверов, персональных компьютеров, систем хранения, сетевых коммутаторов, систем питания.


03.12.2024 Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers анонсировал выпуск первого в России восьмипроцессорного модульного сервера на базе Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids. Анонс состоялся в рамках ежегодного закрытого мероприятия
18.10.2024 Отечественная система «Ред ОС» 8 теперь доступна на ПК «Бобер» и ПК «Ворон»

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers и разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека компания «Ред Софт» заявили о совместимости своих продуктов. В рамках сотрудничества компани
03.10.2024 Delta Computers представила высокопроизводительную платформу для сетевых приложений Delta Octopus

Отечественный разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представил высокопроизводительную аппаратную платформу для сетевых приложений Delta Octopus. Новейшие процессоры Intel Xeon Scalable Emerald Rapids (5 поколение) и Sapphire Rapi
05.09.2024 Delta Computers обновила свою флагманскую программу мониторинга и управления ИТ-оборудованием

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers выпустил обновление ПО для комплексного мониторинга и управления ИТ-оборудованием. В новой версии ПО, которая получила в том числе и новое название — Delta Sokol, был расширен ф
30.08.2024 Delta Computers представила обновленные ПК «Бобёр» и «Ворон»

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представил новую версию ПК «Бобёр» с поддержкой процессоров Intel Core 14 поколения. Частью обновленной клиентской линейки стал и ПК «Ворон» – теперь под новым названием «Бобёр

17.06.2024 Delta Computers расскажет про инфраструктурные решения для искусственного интеллекта на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, компания Delta Computers, примет участие в традиционном «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который состоится 19 июня в Москве. В рамках форума Delta Computers продемонстрирует свои главные нов
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта

сственного интеллекта (ИИ). Образно говоря, разработчики приложений сегодня стараются прикрутить ИИ ко всему, до чего руки дотянутся, что стимулирует спрос на вычислительные ресурсы. Андрей Чернышев, Delta Computers: Взрывной рост спроса на high-end GPU-адаптеры продолжается Ведущие игроки рынка, Microsoft, OpenAI, Amazon, Meta* и Google заключили в 2023–2024 годах с компанией Nvidia сделки
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения

Российская компания разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представила первый в России сервер на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable 4-го и 5-го поколений – Sapphire Rapids и Emerald Rapids. Он построен на архитектуре ОСР и сверхсовр
04.04.2024 В Реестр российского «железа» внесен первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом

оэлектронной продукции Минпромторга включили первые отечественные серверы для работы ИИ с возможностью подключения до 16 графических процессоров (GPU) — модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» (Delta Computers). На это обратили внимание «Ведомости». Выписка из реестра о включении Delta Sprut датирована 22 февраля 2024 г. До этого в нем были только серверы с опцией подключения одного G
28.03.2024 «Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр»

Разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers и разработчик решений для совместной работы «Труконф» объявили о запуске нового российского терминала видеоконференцсвязи, получившего название «ТруБобёр». Решение полностью сов
15.01.2024 Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось»

Российские производители ИТ-оборудования и ПО Delta Computers и «Код Безопасности» подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь» со всей линейкой персональных компьютеров «Бобер» и «Ворон», а также автоматизиров
27.12.2023 Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами

Российский производитель ИТ-оборудования Delta Computers объявляет о выходе на рынок первой аппаратной платформы для искусственного интеллекта, разработанной российскими инженерами — Delta Sprut. Новинка представляет собой модули расш
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС»

Российский производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers и отечественная ИТ-компания ООО «ИЦ “Баррикады”» подтверждают совместимость и корректность работы серверных продуктов Delta Computers с платформой виртуализации «Горизонт
25.10.2023 Подтверждена совместимость оборудования Delta Computers с ПО виртуализации рабочих столов Space VDI

Российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО Delta Computers и российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» объявили об успешном тестировании на производительность и технологическую совместимость серверных продуктов

19.10.2023 Мониторы Delta Computers включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО, получила заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России в отношении мониторов «Сова». О
16.10.2023 Delta Computers и «Инфтех» представили ПАК для диагностики оборудования промышленных предприятий

высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для диагностики оборудования промышленных предприятий на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers. Delta Computers и «Инфтех» создали отечественное решение для реализации цифровых систем высокой ответственности для промышленных предприятий на базе цифровой платформы «
06.09.2023 Подтверждена совместимость серверов Delta Computers и ПО «Лаборатории Касперского»

Endpoint Detection and Response (KEDR Expert) и Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) с серверными продуктами Delta Tioga Pass и Delta Argut. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers. По данным аналитиков, количество кибератак на российскую ИТ-инфраструктуру с начала 2021 г. выросло в разы. Атакам преимущественно подвергались серверы госучреждений, финансовы
10.07.2023 Delta Computers выпустила новые ПК «Ворон» и «Бобёр»

акрывающие все основные потребности пользователя. Таким образом, теперь мы можем предложить решения для большинства современных сотрудников разных областей и профилей», – отметил менеджер по продукту Delta Computers Никита Пашковский. На базе новых ПК Delta Computers собрала автоматизированное рабочее место «Лось». В состав периферийного оборудования АРМ входят компьютерная мышь, кла
19.06.2023 Delta Computers и Orion soft подтвердили совместимость zVirt с оборудованием Delta Computers

Delta Сomputers и Orion soft провели тестирование системы виртуализации zVirt и подтвердили совместимость ПО с оборудованием Delta Computers. По результатам испытаний в компаниях принято решение подписать соглашение о технологическом партнерстве. В условиях текущего импортозамещения организациям необходима уверенност
05.05.2023 Delta Computers представила отечественный ПАК VDI

ия операционная система Astra Linux имеет сертификаты всех регуляторов рынка, а микропрограммное обеспечение Delta BMC сертифицировано ФСТЭК», — отметил руководитель департамента управления проектами Delta Computers Максим Терещенко.
15.03.2023 Delta Computers: продажи ПК отечественного производства вырастут на 20-30%

Компания Delta Computers прогнозирует рост продаж ПК российских производителей в 2023 г. По оценкам Delta Computers, продажи персональных компьютеров отечественного производства в 2022 г. состави
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза

Компания Delta Computers сообщает о росте выручки в 2022 г. в 2,6 раза. Увеличилось количество созданных компанией ПАК (программно-аппаратных комплексов), расширилась продуктовая линейка. Об этом CNews

02.03.2023 Delta Computers и ИСП РАН подтвердили совместимость продуктов

емного программирования им. В.П. Иванникова РАН провели тестирование программного обеспечения «Асперитас» и зафиксировали совместимость ПО с серверным оборудованием компании. По результатам испытаний Delta Computers подтвердила технологическое партнерство с институтом. Программное обеспечение «Асперитас» создано ИСП РАН в 2019 г. Продукт предназначен для управления ресурсами серверов виртуа
15.02.2023 Prof-IT Group и Delta Computers договорились о партнерстве

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group и производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers подписали соглашение о сотрудничестве. Prof-IT Group будет предлагать заказчикам продукты Delta Computers: серверное оборудование, системы питания и хранения, клиентские

29.11.2022 Merlion и Delta Computers подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion и компания Delta Computers, российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, микроконтроллерного ПО и ПО, сообщают о подписании дистрибьюторского соглашения. В качестве официального дистрибьютора M
02.11.2022 Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон»

Компании Delta Computers и «Базальт СПО» провели тесты на совместимость продуктов. Испытания подтвердили, что операционная система «Альт образование» 10 функционирует на персональных компьютерах «Бобер»
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и Delta Computers подтвердили совместимость программных решений для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов VeiL VDI и серверов Delta Tioga Pass. Результаты проведенного тестировани
18.10.2022 Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН

Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты

06.09.2022 Delta Computers получила новые заключения Минпромторга России

включены в реестр российской радиоэлектронной продукции. Заключения Министерства промышленности и торговли России подтвердили российское происхождение устройств. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers. ПК Delta Computers «Ворон» DC-VOi выполнен в классическом форм-факторе Tower и основан на материнской плате собственной разработки (номер сертификата 5084\1\2021). Вмест
04.07.2022 Линейка персональных систем Delta Computers включена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России

Компания Delta Computers, российский разработчик ИТ-оборудования, ПО и МПО, получила заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Заключение Министерства промышле
09.06.2022 Продукты Delta Computers работают под управлением «Ред ОС»

программ для ЭВМ и баз данных (№3751). «Для обеспечения технологического суверенитета страны российским разработчикам необходимо работать сообща, создавая комплексные вертикальные стеки. Совместно с Delta Computers предлагаем возможность построения полноценного импортонезависимого программно-аппаратного комплекса на базе отечественного “железа” с “Ред ОС” на борту, которая за счет развитой
02.06.2022 Delta Computers выступит генеральным партнером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

пективы применения новейших технологий. Ключевой темой предстоящей встречи станет практика решения сложных задач цифровизации в текущих условиях. В рамках форума Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers, представит доклад на тему: «Переход на отечественные решения для ИТ-инфраструктуры». Он расскажет о текущих возможностях российского ИТ-оборудования и о возможностях импортозам
11.05.2022 Российский сервер Delta Tioga Pass и ПК «Бобер» получили сертификат совместимости с отечественной ОС «Альт»

Компании «Базальт СПО» и Delta Computers завершили тестирование на совместимость операционной системы «Альт» производства «Базальт СПО» с оборудованием производства Delta Computers. Положительные результаты испы
29.03.2022 Генеральный партнер конференции CNews «Импортозамещение 2022» Delta Computers расскажет про построение VDI на базе своего оборудования

рей Чернышев расскажет об импортозамещенном программно-аппаратном комплексе для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Он поделится опытом построения инфраструктуры VDI на оборудовании Delta Computers – оно включает в себя серверные стойки, серверы, системы хранения, системы питания и персональные системы. Эти кейсы и продукты являются прецедентом на ИТ-рынке, который подтвер
09.02.2022 ПК Delta Computers «Бобёр» прошел сертификацию в Минпромторге России

Delta Computers, российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, объявила об успешном прохождении сертификации в Минпромторге России своей персональной системы «Бобёр». Delta Computers провела все необходимые действия и процедуры в соответствии с постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на
13.07.2021 Delta Computers подтвердила статус российского производителя
18.05.2021 Delta Computers представила новый высокопроизводительный сервер Butterfly

Публикаций - 96, упоминаний - 96

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1089 30
МегаФон 8804 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 29
InfoWatch - Инфовотч 1014 28
UseTech - Юзтех Интеграция 50 28
Gelarm - Геларм 36 28
Intel Corporation 12197 14
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 14
Luxms 78 14
Nvidia Corp 3487 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 8
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 8
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 7
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 6
AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
Comindware - Колловэар 154 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
SAP SE 5276 5
8213 5
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 5
SimbirSoft - СимбирСофт 75 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Ростелеком 9700 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Oracle Corporation 6687 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Цифра ГК 2426 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Merlion - Мерлион 793 3
Diasoft - Диасофт 870 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 3
Хост ГК - HostVM 46 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 3
Microsoft Corporation 24624 3
Сургутнефтегаз - СНГ 269 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 19
Лента - Сеть розничной торговли 2080 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 15
Комус 94 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 14
МКБ - Московский кредитный банк 558 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 14
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 13
МОСГАЗ 42 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 5
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Газпром ПАО 1342 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
Ренессанс Страхование 160 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Почта России ПАО 2112 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 27
Федеральное казначейство России 1772 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 8
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 7
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 5
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 3
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
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ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 76
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 45
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 29
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 28
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 27
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 25
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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