Delta Computers - Дельта Компьютерс

Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers анонсировал выпуск первого в России восьмипроцессорного модульного сервера на базе Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids. Анонс состоялся в рамках ежегодного закрытого мероприятия

Отечественная система «Ред ОС» 8 теперь доступна на ПК «Бобер» и ПК «Ворон» Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers и разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека компания «Ред Софт» заявили о совместимости своих продуктов. В рамках сотрудничества компани

Delta Computers представила высокопроизводительную платформу для сетевых приложений Delta Octopus Отечественный разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представил высокопроизводительную аппаратную платформу для сетевых приложений Delta Octopus. Новейшие процессоры Intel Xeon Scalable Emerald Rapids (5 поколение) и Sapphire Rapi

Delta Computers обновила свою флагманскую программу мониторинга и управления ИТ-оборудованием Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers выпустил обновление ПО для комплексного мониторинга и управления ИТ-оборудованием. В новой версии ПО, которая получила в том числе и новое название — Delta Sokol, был расширен ф

Delta Computers представила обновленные ПК «Бобёр» и «Ворон» Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представил новую версию ПК «Бобёр» с поддержкой процессоров Intel Core 14 поколения. Частью обновленной клиентской линейки стал и ПК «Ворон» – теперь под новым названием «Бобёр

Delta Computers расскажет про инфраструктурные решения для искусственного интеллекта на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, компания Delta Computers, примет участие в традиционном «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который состоится 19 июня в Москве. В рамках форума Delta Computers продемонстрирует свои главные нов

Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта сственного интеллекта (ИИ). Образно говоря, разработчики приложений сегодня стараются прикрутить ИИ ко всему, до чего руки дотянутся, что стимулирует спрос на вычислительные ресурсы. Андрей Чернышев, Delta Computers: Взрывной рост спроса на high-end GPU-адаптеры продолжается Ведущие игроки рынка, Microsoft, OpenAI, Amazon, Meta* и Google заключили в 2023–2024 годах с компанией Nvidia сделки

Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения Российская компания разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представила первый в России сервер на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable 4-го и 5-го поколений – Sapphire Rapids и Emerald Rapids. Он построен на архитектуре ОСР и сверхсовр

В Реестр российского «железа» внесен первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом оэлектронной продукции Минпромторга включили первые отечественные серверы для работы ИИ с возможностью подключения до 16 графических процессоров (GPU) — модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» (Delta Computers). На это обратили внимание «Ведомости». Выписка из реестра о включении Delta Sprut датирована 22 февраля 2024 г. До этого в нем были только серверы с опцией подключения одного G

«Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр» Разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers и разработчик решений для совместной работы «Труконф» объявили о запуске нового российского терминала видеоконференцсвязи, получившего название «ТруБобёр». Решение полностью сов

Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось» Российские производители ИТ-оборудования и ПО Delta Computers и «Код Безопасности» подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь» со всей линейкой персональных компьютеров «Бобер» и «Ворон», а также автоматизиров

Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами Российский производитель ИТ-оборудования Delta Computers объявляет о выходе на рынок первой аппаратной платформы для искусственного интеллекта, разработанной российскими инженерами — Delta Sprut. Новинка представляет собой модули расш

Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» Российский производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers и отечественная ИТ-компания ООО «ИЦ “Баррикады”» подтверждают совместимость и корректность работы серверных продуктов Delta Computers с платформой виртуализации «Горизонт

Подтверждена совместимость оборудования Delta Computers с ПО виртуализации рабочих столов Space VDI Российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО Delta Computers и российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» объявили об успешном тестировании на производительность и технологическую совместимость серверных продуктов

Мониторы Delta Computers включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО, получила заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России в отношении мониторов «Сова». О

Delta Computers и «Инфтех» представили ПАК для диагностики оборудования промышленных предприятий высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для диагностики оборудования промышленных предприятий на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers. Delta Computers и «Инфтех» создали отечественное решение для реализации цифровых систем высокой ответственности для промышленных предприятий на базе цифровой платформы «

Подтверждена совместимость серверов Delta Computers и ПО «Лаборатории Касперского» Endpoint Detection and Response (KEDR Expert) и Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) с серверными продуктами Delta Tioga Pass и Delta Argut. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers. По данным аналитиков, количество кибератак на российскую ИТ-инфраструктуру с начала 2021 г. выросло в разы. Атакам преимущественно подвергались серверы госучреждений, финансовы

Delta Computers выпустила новые ПК «Ворон» и «Бобёр» акрывающие все основные потребности пользователя. Таким образом, теперь мы можем предложить решения для большинства современных сотрудников разных областей и профилей», – отметил менеджер по продукту Delta Computers Никита Пашковский. На базе новых ПК Delta Computers собрала автоматизированное рабочее место «Лось». В состав периферийного оборудования АРМ входят компьютерная мышь, кла

Delta Computers и Orion soft подтвердили совместимость zVirt с оборудованием Delta Computers Delta Сomputers и Orion soft провели тестирование системы виртуализации zVirt и подтвердили совместимость ПО с оборудованием Delta Computers. По результатам испытаний в компаниях принято решение подписать соглашение о технологическом партнерстве. В условиях текущего импортозамещения организациям необходима уверенност

Delta Computers представила отечественный ПАК VDI ия операционная система Astra Linux имеет сертификаты всех регуляторов рынка, а микропрограммное обеспечение Delta BMC сертифицировано ФСТЭК», — отметил руководитель департамента управления проектами Delta Computers Максим Терещенко.

Delta Computers: продажи ПК отечественного производства вырастут на 20-30% Компания Delta Computers прогнозирует рост продаж ПК российских производителей в 2023 г. По оценкам Delta Computers, продажи персональных компьютеров отечественного производства в 2022 г. состави

Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза Компания Delta Computers сообщает о росте выручки в 2022 г. в 2,6 раза. Увеличилось количество созданных компанией ПАК (программно-аппаратных комплексов), расширилась продуктовая линейка. Об этом CNews

Delta Computers и ИСП РАН подтвердили совместимость продуктов емного программирования им. В.П. Иванникова РАН провели тестирование программного обеспечения «Асперитас» и зафиксировали совместимость ПО с серверным оборудованием компании. По результатам испытаний Delta Computers подтвердила технологическое партнерство с институтом. Программное обеспечение «Асперитас» создано ИСП РАН в 2019 г. Продукт предназначен для управления ресурсами серверов виртуа

Prof-IT Group и Delta Computers договорились о партнерстве Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group и производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers подписали соглашение о сотрудничестве. Prof-IT Group будет предлагать заказчикам продукты Delta Computers: серверное оборудование, системы питания и хранения, клиентские

Merlion и Delta Computers подписали дистрибьюторское соглашение Merlion и компания Delta Computers, российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, микроконтроллерного ПО и ПО, сообщают о подписании дистрибьюторского соглашения. В качестве официального дистрибьютора M

Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон» Компании Delta Computers и «Базальт СПО» провели тесты на совместимость продуктов. Испытания подтвердили, что операционная система «Альт образование» 10 функционирует на персональных компьютерах «Бобер»

«Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и Delta Computers подтвердили совместимость программных решений для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов VeiL VDI и серверов Delta Tioga Pass. Результаты проведенного тестировани

Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты

Delta Computers получила новые заключения Минпромторга России включены в реестр российской радиоэлектронной продукции. Заключения Министерства промышленности и торговли России подтвердили российское происхождение устройств. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers. ПК Delta Computers «Ворон» DC-VOi выполнен в классическом форм-факторе Tower и основан на материнской плате собственной разработки (номер сертификата 5084\1\2021). Вмест

Линейка персональных систем Delta Computers включена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России Компания Delta Computers, российский разработчик ИТ-оборудования, ПО и МПО, получила заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Заключение Министерства промышле

Продукты Delta Computers работают под управлением «Ред ОС» программ для ЭВМ и баз данных (№3751). «Для обеспечения технологического суверенитета страны российским разработчикам необходимо работать сообща, создавая комплексные вертикальные стеки. Совместно с Delta Computers предлагаем возможность построения полноценного импортонезависимого программно-аппаратного комплекса на базе отечественного “железа” с “Ред ОС” на борту, которая за счет развитой

Delta Computers выступит генеральным партнером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» пективы применения новейших технологий. Ключевой темой предстоящей встречи станет практика решения сложных задач цифровизации в текущих условиях. В рамках форума Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers, представит доклад на тему: «Переход на отечественные решения для ИТ-инфраструктуры». Он расскажет о текущих возможностях российского ИТ-оборудования и о возможностях импортозам

Российский сервер Delta Tioga Pass и ПК «Бобер» получили сертификат совместимости с отечественной ОС «Альт» Компании «Базальт СПО» и Delta Computers завершили тестирование на совместимость операционной системы «Альт» производства «Базальт СПО» с оборудованием производства Delta Computers. Положительные результаты испы

Генеральный партнер конференции CNews «Импортозамещение 2022» Delta Computers расскажет про построение VDI на базе своего оборудования рей Чернышев расскажет об импортозамещенном программно-аппаратном комплексе для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Он поделится опытом построения инфраструктуры VDI на оборудовании Delta Computers – оно включает в себя серверные стойки, серверы, системы хранения, системы питания и персональные системы. Эти кейсы и продукты являются прецедентом на ИТ-рынке, который подтвер