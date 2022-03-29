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Генеральный партнер конференции CNews «Импортозамещение 2022» Delta Computers расскажет про построение VDI на базе своего оборудования

Delta Computers, российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, входящий в ГК Delta Solutions, 31 марта выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022».

Генеральный директор компании Андрей Чернышев расскажет об импортозамещенном программно-аппаратном комплексе для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Он поделится опытом построения инфраструктуры VDI на оборудовании Delta Computers – оно включает в себя серверные стойки, серверы, системы хранения, системы питания и персональные системы.

Эти кейсы и продукты являются прецедентом на ИТ-рынке, который подтверждает, что сегодня отечественные технологии и разработки составляют с точки зрения функциональных возможностей высокую конкуренцию зарубежным аналогам.

Ключевой приоритет компании — поддержание курса на импортозамещение, что подтверждается включением оборудования в реестре радиоэлектронной продукции. Delta Computers также владеет центром разработки электронных устройств перспективных стандартов: серверов, систем хранения данных, сетевых коммутаторов, систем питания.

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