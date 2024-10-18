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Отечественная система «Ред ОС» 8 теперь доступна на ПК «Бобер» и ПК «Ворон»

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers и разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека компания «Ред Софт» заявили о совместимости своих продуктов. В рамках сотрудничества компании сертифицировали продукты из линейки клиентских систем Delta Computers с программным обсечением «Ред Софт». Компании подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В России продолжается курс на импортонезависимость и ориентированность на российские ИТ-продукты. Одним из этапов этого курса является тестирование на совместимость новой флагманской российской операционной системы «Ред ОС» 8 с персональными компьютерами (ПК) компании Delta Computers «Бобер» и «Ворон», входящих в автоматизированные рабочие места (АРМ) «Лось» и «Ястреб».

ПК компании Delta Computers спроектированы для решения стандартных офисных задач, задач в сферах образования, работ с ресурсоемким ПО, например, базовые САПР-приложения или программы для видеомонтажа.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории России. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до первого класса включительно).

Новые АРМ от Delta Computers с отечественной системой «Ред ОС» представляют из себя импортонезависимый программно-аппаратный комплекс, который может подойти государственным структурам, компаниям из периметра КИИ и частному бизнесу.

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Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт»: «Сегодня перед нами стоит задача обеспечить отказ от иностранных ИТ-продуктов в пользу отечественных. Совместимость нашего флагманского ПО с клиентскими аппаратными решениями Delta Computers подтверждает, что мы вместе делаем усилия по развитию отечественных ИТ-технологий и укреплению цифрового суверенитета нашей страны».

Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers: «Благодаря совместимости операционной системы от «Ред Софт» на АРМ и ПК Delta Computers развивается наш портфель аппаратных комплексов, доступный заказчикам из самых разных сфер деятельности. Совместные российские ИТ-решения обеспечивают актуальный комплексный подход для оборудования корпоративных рабочих мест. Применение российских разработок в разных отраслях экономики и бизнеса позволяет уменьшить зависимость от зарубежной техники и ПО, что развивает курс импортозамещения в нашей стране».

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