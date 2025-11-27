Импортозамещение работает. Россия получила новый цех по выпуску базовых материалов для печатных плат

В России начал работу новый цех, выпускающий базовые материалы для печатных плат. Он появился при непосредственном участии российского Минпромторга. Местоположение нового цеха не раскрывается, но четверть его продукции пригодна для самых передовых плат шестого и седьмого классов точности – именно на них собираются материнские платы, видеокарты и пр.

Печатные платы из отечественного сырья

На территории России появился новый цех, занимающийся выпуском базовых материалов для печатных плат, сообщил российский Минпромторг в своем официальном Telegram-канале. Министерство подчеркивает, что оказало поддержку в создании этого производства, но не уточнило, в чем конкретно оно заключалось.

Также нет информации, где именно расположился новый цех. Зато известно, что четверть объема производства, на который он рассчитан, будет отдано под выпуск материалов, необходимых для печатных плат шестого и седьмого классов точности.

Такие платы являются основой всех главных компонентов современных ПК и ноутбуков. Это и планки оперативной памяти, и карты расширения, и системные платы. Видеокарты тоже базируются на печатных платах столь высокого класса точности.

Зачем нужен новый цех

Новый цех предназначен для выпуска фольгированных диэлектриков и препрегов. Минпромторг отмечает, что продукция цена будет применяться «для стандартных задач, а также для высокочастотных и высокоскоростных применений».

ДИиПП Москвы Российские печатные платы становятся все более суверенными

«Этот цех – важный шаг на пути к более глубокой локализации цепочек создания электроники и к повышению конкурентоспособности российского рынка», – отметил замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

Цен способен выпускать вплоть до 1,25 млн кв метров такой продукции в год. Примерно четверть этого объема, около 300 тыс. кв. метров, предназначена для печатных плат шестого и седьмого классов класса точности.

По оценке Минпромторга, такой объем должен закрыть текущие потребности отечественного рынка в фольгированных диэлектриках.

Потенциальные потребители

К моменту выпуска материала в России существовало несколько фабрик по выпуску печатных плат различного класса точности, и еще несколько находились на стадии строительства.

Один из работающих сейчас заводов по выпуску печатных плат в России – это «Технотех» в Йошкар-Оле. К примеру, в октябре 2024 г. на его мощностях была произведена печатная плата длиной 2,8 метра. Она заявлена как самая крупная в России, но ее предназначение покрыто тайной. Известно лишь, что создавалась она для военных.

В сентябре 2024 г. CNews писал о планах НПП «Итэлма» по запуску такого производства на востоке Москвы в технопарке «Руднево». Предполагалось, что оно займет более 20 тыс. кв. метров площади и будет максимально роботизированным.

Планировалось, что новый завод на начальном этапе не сможет выпускать платы седьмого класса точности. Как сообщал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, завод рассчитывался под производство плат вплоть до шестого класса точности.

В июне 2024 г. стало известно о подготовке еще одного предприятия для выпуска печатных плат по новому циклу. Специально под него предполагалось создание совместного предприятия – детища холдинга GS Group и производителя компьютерной техники «Аквариус». Ожидалось, что непосредственную поддержку окажет «Росатом», который также выступит основным заказчиком.

В декабре 2024 г. CNews писал, что в ближайшие годы в России начнется массовое производство печатных плат вплоть до седьмого, максимального сейчас класса точности сразу на нескольких фабриках. В список компаний, которые готовятся к началу массового производства плат, входят Yadro и «Аквариус», а также «Итэлма» и ряд других.

А делается все это потому, что власти хотят перестать признавать российской технику, в которой нет отечественных печатных плат. Такие устройства не будут допущены к госзакупкам.

К самим печатным платам тоже есть требования. В апреле 2025 г. CNews сообщал о подготовке Международным научно-технологическим центром (МНТЦ) МИЭТ поправок к постановлению Правительства №719, согласно которым производителям печатных плат придется использовать российские химические материалы. Это будет необходимо для присутствия в реестре российской продукции Минпромторга и допуска к госзакупкам.