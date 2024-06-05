В России появится мощное производство печатных плат полного цикла. За ним стоят гиганты рынка «Аквариус», GS Group и «Росатом»

В обозримом будущем на территории России начнется выпуск современных печатных плат, причем по полному циклу. Масштабное производство будет совместным предприятием – его создадут холдинг GS Group и производитель компьютерной техники «Аквариус» при непосредственной поддержке «Росатома», который также выступит основным заказчиком. Единственный конкурент – Китай, где выпуск печатных плат обходится дешевле.

Сила трех

Российский производитель компьютеров, серверов и систем хранения данных «Аквариус» объединится с холдингом GS Group и научно-производственным объединением «Критические информационные системы» (НПО КИС, дочерняя структура «Росатома»). Как пишет «Коммерсант», общими усилиями они создадут совместное предприятие, основным направлением деятельности которого станет массовое производство печатных плат.

Речь в данном случае не о поверхностном монтаже – подобные производства в России уже существуют. Компании намерены наладить производство именно по полному циклу.

По словам собеседника издания на российском рынке радиоэлектроники, у сторон пока нет четкого представления, где именно разместится фабрика. Сейчас в рассмотрении находятся несколько регионов.

FreePik Участники рынка не верят в светлые перспективы будущего СП при наличии многочисленных аналогичных компаний в Китае

К моменту выхода материала ни «Аквариус», ни GS Group не комментировали возможное создание совместного предприятия. Что до «Росатома», то он не подтвердил «Коммерсанту» информацию о скором открытии СП.

Удовольствие не из дешевых

Если стороны действительно договорятся об открытии в России завода по производству печатных плат полного цикла, то им придется вложить немало средств в него. Речь в данном случае не о десятках и не о сотнях миллионов рублей, считает источник издания, осведомленный о подробностях грядущей сделки, и даже десятью миллиардами рублей все не ограничится.

По подсчетам источника издания, «Аквариус», «Росатом» и GS Group потребуется вложить в новое предприятие «несколько десятков миллиардов рублей». Точный размер потенциальных инвестиций в проект он не назвал, не сообщив также, на какие доли будет поделено СП между учредителями. Как правило, доли сторон в совместном бизнесе зависят от размера их инвестиций в него.

Все сходится

Один из возможных учредителей СП, холдинг GS Group, достаточно давно вынашивает планы по запуску производства печатных плат седьмого класса точности, которые используются в современной электронике. CNews писал об этом в начале февраля 2024 г.

GS Group – это крупный российский холдинг с головной компанией АО «Концерн "Инновационные технологии"»). Он занимается выпуском различной современной техники, включая твердотельные накопители, микросхемы и светотехнику. Как сообщал CNews, летом 2023 г. GS Group заявил о планах по строительству завода по выпуску смартфонов для российских компаний под заказ. Он заработает под Калининградом и будет выпускать еще и планшеты с ноутбуками.

Что касается фабрики по выпуску печатных плат, то она, согласно планам холдинга, должна заработать к 2026 г. К моменту выхода материала не было известно, связаны ли эти планы с возможным созданием СП с «Аквариусом» и «Росатомом», но были сведения, указывающие на это.

В частности, как сообщил CNews генеральный директор российского холдинга Fplus (производит электронику) Алексей Мельников, он осведомлен об этом проекте и знает, что СП будет выпускать 28-слойные печатные платы седьмого класса точности. «Печатные платы такого уровня нужны, они используются в высокопроизводительных серверах и других высокоточных изделиях», – сказал он CNews.

Якорный клиент найден

Источник «Коммерсанта» среди российских производителей телеком-оборудования предположил, что первым клиентом будущего совместного предприятия станет один из его учредителей. В данном случае это «Росатом», который окажется, к тому же, еще и основным покупателем.

Возможно, «Росатом» готовится вложиться в проект по запуску завода для выпуска печатных плат из-за приближающегося релиза отечественного электромобиля «Атом», о котором CNews неоднократно писал. Такое мнение «Коммерсанту» высказал исполнительный директор консорциума автомобильных приборов Дмитрий Корначев: «В среднем электромобили требуют примерно до 30% большего объема печатных плат, нежели машины с двигателем внутреннего сгорания».

По оценке собеседника издания на рынке телеком-оборудования, GS Group и «Аквариус» намерены вложить в новый бизнес не только деньги. К их инвестициям он относит «производственный и логистический опыт».

Китай – основной конкурент

Будущему совместному предприятию потребуется наладить не только непосредственно производство печатных плат, но и каналы их сбыта. Как заявил CNews Алексей Мельников, спрос на эту продукцию будет зависеть от двух факторов – от рыночной цены, а также от нормативного регулирования, «стимулирующего эти печатные платы использовать (например, условие по поставкам для КИИ, более высокие баллы и т. д.)».

Но компаниям, вероятнее всего, придется столкнуться с конкуренцией со стороны китайских производителей. Как отметил Алексей Мельников, перечисленные им факторы «будут работать и по отдельности, и вместе». «Есть риски, что без нормативного или экономического стимула производителям будет проще везти печатные платы из Китая, если это будет заметно дешевле или давать столько же баллов», – сказал он CNews.

В том, что Китай составит будущему СП серьезную конкуренцию, не сомневается и основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович. «Иметь производство печатных плат в России хорошо, однако не совсем понятна экономическая составляющая проекта, так как производить платы в Китае всегда было и будет дешевле», – сказал он «Коммерсанту», добавив, что будущее производство может ощутить на себе «отсутствие в России необходимого для производства этих компонентов оборудования, а также материалов и химии».