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Корначев Дмитрий



24.04.2025 Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто 1
08.08.2024 Власти закупили на 3 миллиарда электронных компонентов для оборонки 1
05.06.2024 В России появится мощное производство печатных плат полного цикла. За ним стоят гиганты рынка «Аквариус», GS Group и «Росатом» 1
13.02.2023 Российские дизайн-центры загрузят заказами для «Лады» и «Москвича» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Корначев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Сенсорные Системы 66 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 286 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 11 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Моторинвест 13 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 118 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 852 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1705 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 394 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3092 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21078 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 127 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4260 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3379 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8021 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 527 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 8 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1299 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12359 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3298 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2786 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 22 1
FreePik 1107 1
Мельников Алексей 63 1
Петричкович Ярослав 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1499 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2058 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8703 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 360 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2491 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1945 3
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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