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Власти закупили на 3 миллиарда электронных компонентов для оборонки

Минпромторг закупил на три млрд руб. электронные компоненты для «развития оборонно-промышленного комплекса». Было опубликовано семь тендеров, каждый на сумму от 300 млн до 540 млн руб.

Госзаказ на 3 млрд рублей

Минпромторг опубликовал семь тендеров по запуску серийного производства электронных компонентов, в частности микросхем для навигационной системы, полупроводникового импульса лазера, фотодиодов и др., выяснил «Коммерсант».

Основанием в технических заданиях указано «развитие оборонно-промышленного комплекса России». Конкретную область применения компонентов определяет заказчик, уточнили изданию в министерстве. Уже осуществлена закупка на сумму более трех млрд руб., стоимость каждого тендера — от 300 млн до 540 млн руб.

Победителями тендеров стали АО «Зеленоградский нанотехнологический центр», АО «Центральный научно-исследовательский институт "Электрон"», АО НПО «Орион», АО «НИИ "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха» и АО «Научно-исследовательский институт космического приборостроения». Они должны выполнить госзаказ до 2026 г.

Возможны новые ограничения по иностранным закупкам

«Минпромторг всегда выступает за расширение производимой номенклатуры электронной компонентной базы», — заявил представитель министерства.

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© valphoto / Фотобанк Фотодженика
Активность Минпромторга по импортозамещению электронных компонентов может привести к новым запретам на закупку иностранных

В будущем стоит ожидать появления и других подобных тендеров, считает директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных (РосСХД) Олег Изумрудов. По его мнению, на первых этапах российские компоненты будут дороже иностранных из-за небольшого объема производства, в связи с этим можно ожидать постепенного запрета на использование иностранных решений как в транспортной инфраструктуре, так и в системах двойного назначения.

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«Сейчас городские службы используют иностранные аналоги компонентов, которые поддерживают российскую гражданскую версию ГЛОНАСС, но эти системы предназначены исключительно для гражданского назначения и не имеют точности, необходимой для более широкого применения, поэтому тут необходимы исключительно отечественные решения», — сказал Изумрудов.

Создание системообразующих компонентов, таких как процессоры для навигационной системы тесно связано с требованиями к работе и возможностями развития спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, отметил исполнительный директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев: «В этой отрасли не так важна стоимость компонента, так как есть стратегические задачи по обеспечению глобальных многофункциональных систем связи и навигации».

Расходы на поддержку российской электроники

Расходы бюджета на поддержку и развитие российской электроники по итогам 2023 г. достигли 147 млрд руб. Объем субсидий, выделяемых компаниям из сферы электроники и радиоэлектроники, в 2024 г. должен существенно превысить показатели 2023 г.

Правда, летом 20224 г. по решению Минпромторга были полностью заморожены все проекты по выдаче таких субсидий. Ведомство взяло паузу с целью проведения проверки ранее выданных денег.

Анна Любавина

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