РосСХД АНО Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД)
РосСХД АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Изумрудов Олег 38 11
|Володкович Вячеслав 97 3
|Богданов Виталий 12 2
|Покровский Иван 118 2
|Легостаева Светлана 82 2
|Копосов Максим 60 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Черепенников Антон 83 1
|Усманов Алишер 301 1
|Трушкин Константин 58 1
|Массух Илья 231 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Титов Борис 54 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Попова Наталья 13 1
|Хорошев Тимофей 2 1
|Biden Joe - Байден Джо 127 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Долин Евгений 9 1
|Манкевич Виталий 9 1
|Schreinemacher Liesje - Шрайнемахер Лизе 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 7
|Ведомости 996 1
|South China Morning Post 56 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|РАН - Российская академия наук 1870 4
|РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 4
|Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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