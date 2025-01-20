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РосСХД АНО Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД)

РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД)


20.01.2025 Госструктуры впали в зависимость от иностранных серверов и СХД и не спешат бороться с ней. В приоритете американская продукция 1
08.08.2024 Власти закупили на 3 миллиарда электронных компонентов для оборонки 1
12.03.2024 Госсектор бежит от импортозамещения. Найдена лазейка для массовых закупок иностранной техники. Российские производители в бешенстве 1
25.01.2024 Китайцы предлагают россиянам свои нейропроцессоры для создания совместной техники 1
10.07.2023 Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch 1
17.01.2023 Голландцы взбунтовались: Больше не будем по первому требованию США останавливать продажу Китаю станков для выпуска чипов 1
06.12.2022 Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай 1
12.09.2022 «Тринити» заключила партнерство с «Постмет» 1
10.12.2021 Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам 1
01.11.2021 Власти выбирают главный российский процессор. Разработчикам отечественного ПО придется под него подстраиваться 1
09.07.2021 Консорциум РосСХД: «В России пытаются отменить импортозамещение в радиоэлектронике» 2
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 2
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 2
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 2
15.04.2021 В России появятся новые СХД на базе процессоров «Байкал» 1
03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции 1
25.12.2020 Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной 1
22.12.2020 Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России 2
19.02.2020 Российские производители технологий для СХД объединились в консорциум 2

Публикаций - 19, упоминаний - 25

РосСХД АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Норси-Транс - НТ 108 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 8
Базальт СПО - BaseALT 654 6
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 6
Intel Corporation 12197 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 5
Ростелеком 9699 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 4
Samsung Electronics 10254 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Huawei 3932 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
МегаФон 8803 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
ИКС 318 1
Toshiba Corporation 2927 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Seagate Technology 738 1
Red Hat 1305 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Molex 28 1
Microsemi 14 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Carl Zeiss AG 303 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Unsplash 762 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Linux Foundation 185 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Gen-Z Consortium 11 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OpenCAPI Consortium 13 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
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LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 315 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 7
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 4
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 2
Linux OS 9936 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 34 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Яндекс.Маркет 937 1
OpenVPN 68 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Avaya IP Office Cloud Platform 82 1
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Microsoft Windows 15656 1
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Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
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Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
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Ведомости 996 1
South China Morning Post 56 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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