В России появятся новые СХД на базе процессоров «Байкал»

Консорциум российских разработчиков систем хранения данных «РосСХД» пополнился новым участником. В организацию вступила компания «Байкал электроникс», отечественный производитель высокоинтегрированных полупроводниковых процессорных систем.

В планах участников консорциума — совместная разработка новой серии систем хранения данных на базе процессоров «Байкал». Объединение усилий российских разработчиков производителей программного и аппаратного обеспечения позволит создать продукт уровня, ожидаемого заказчиками — как с точки зрения производительности и функциональности на уровне крупнейших международных разработчиков, так и с точки зрения конкурентных цен и гарантии.

«В процессе импортозамещения сейчас наступил переломный момент. Угрозы новых санкций приводят к тому, что быстрая разработка новых технологически независимых решений становится необходимой не только для госзаказчиков, но и для бизнеса. Среди отечественных разработок должна появиться внутренняя конкуренция: так компании смогут выбирать из множества продуктов, а у российских производителей будет стимул для развития. У процессоров “Байкал” есть свои уникальные преимущества, которые обязательно будут востребованы в отечественных СХД», — отмечает исполнительный директор «РосСХД» Олег Изумрудов.

«Байкал Электроникс» — российская высокотехнологичная компания, проектирующая процессоры с развитой экосистемой на базе передовых архитектур. Среди разработок компании — отечественные системы на кристалле на базе как архитектуры MIPS (процессор BE-T1000), так и ARM v8 (модель BE-M1000). Продукты компании предназначены для применения в коммуникационной инфраструктуре, сетевых накопителях данных, системах безопасности и управления зданиями, а также на офисных рабочих местах. Во второй половине года компания планирует выпустить на рынок 48-ядерный ARM-процессор серверного класса (модель BE-S1000), что должно стать прорывом для эффективного импортозамещения вычислительной техники.

Благодаря использованию архитектуры ARM, «Байкал электроникс» имеет обширную экосистему системного и прикладного программного обеспечения. Это существенно облегчает задачу перехода на российские аппаратные платформы.

«”Байкал Электроникс” видит в РосСХД действенный инструмент продвижения идеи импортозамещения в сегменте решений для хранения данных. Мы плотно сотрудничаем с членами Консорциума и видим, что коллеги играют на опережение, без лишних слов выводя на рынок решения на базе российских процессоров — теперь и на “Байкале”, — подчеркивает Виталий Богданов, директор по развитию бизнеса “Байкал Электроникс”. — Прежде всего для нас ценны компетенции наших партнёров. Именно на их базе мы можем построить партнёрскую экосистему и максимально быстро представить решения для конечных клиентов. Мы уверены в том, что задача импортозамещения в вычислительной технике — абсолютно решаемая, если действовать сообща».