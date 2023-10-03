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Baikal Electronics Байкал-M Baikal-M Микропроцессор BE-M



03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М

троникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам тестирования вендоры провели взаимную сертификацию всех продуктов экосист
14.07.2023 «Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России

рузки уровня базовой системы ввода-вывода четвертого класса защиты (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ). Сертификат действителен до 19 июня 2028 г. «Аврора СДЗ» предназначено для функционирования совместно с процессорами Baikal-M и обеспечивает доверенную загрузку ОС различных вендоров с помощью создания и проверки цепочки цифровых подписей каждой стадии загрузки. Поддерживаются следующие операционные системы:

16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M

Российская плата для российского процессора Российская компания 3Logic Group сообщила CNews об анонсе новой материнской платы «Ангара», разработанной для установки в нее отечественного процессора Baikal-M. Это решение для сверхкомпактных настольных компьютеров, включая неттопы. Плата «Ангара» относится к форм-фактору Thin Mini-ITX, который не стоит путать с обычным Mini-ITX. Сама плата

16.02.2022 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M

ские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее разработчики сообщали о совместимости с «Ред ОС» универсального клиента Samoware, входящего в экосистему платформы CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – флагманский продукт группы

17.01.2022 Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М

гам проведенных испытаний объявляют о взаимной сертификации ОС линейки РОСА «ХРОМ» и ARM-процессора Baikal-M. Чтобы оценить совместимость, специалисты НТЦ ИТ РОСА собрали специальные дистрибути
01.11.2021 «Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M

Конструкторская группа «Ниеншанц-автоматики» разработала новый промышленный панельный компьютер GLACE-19BK на базе российского процессора Baikal-M. В новом ПК в качестве дисплейного модуля используется монитор GLA-19, более ранняя разработка инженеров компании. Мониторы серии GLA, ориентированные на применение в пищевой и химичес
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров

«Байкалы» в Москве Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила первую крупную партию чипов Baikal-M – 5 тыс. штук общим весом 66 кг. Ранее компания располагала лишь инженерными образцами этого универсального процессора на базе архитектуры ARM. В дальнейшем, как ожидается, чипы будут

15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M

ийские разработчики «МБК Лаб» и «Ред софт» сообщили о создании импортонезависимого решения для нужд госсектора. Совместимые почтовый сервер Tegu и операционная система «Ред ОС» работают на процессоре Baikal-M. Тестирование решения проведено в соответствии с программой импортозамещения с целью создания базового набора ПО, совместимого с российскими процессорами. Tegu / Tegu Professional / Te
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux

Trueconf выпустила новую версию аппаратного терминала видеоконференцсвязи Trueconf Group, который был построен на базе отечественного процессора Baikal-M и специальной версии дистрибутива Astra Linux, совместимой с этим процессором. Для этого компании Trueconf, Astra Linux и «Байкал электроникс» создали совместную экспертную группу, кот
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах»

изация этого плана будет зависеть первую очередь от поставки комплектующих, и не только процессоров Baikal-М, но и другой компонентной базы, рассказали CNews представители «Байкал электроникс».
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M

дство в ближайшее время будут запущены самые востребованные этим сегментом рынка устройства – ПК, включая малоформатные десктопы, тонкие клиенты и моноблоки начального уровня на российском процессоре Baikal-M. Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами Arm Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 с большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводи
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M

ий Liberica JDK Pro c Libercat, является гарантом быстрой и незатратной миграции Java-приложения на Baikal-М. Baikal-M показывает отличную производительность для Java программ, и мы активно под
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор

чения, реализованный на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine). Новинка получила название Baikal-М. Она представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм так называемую систему на к
18.03.2021 «Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M

«Мойофис» объявила о совместимости настольных редакторов «Мойофис» с аппаратной платформой Baikal-M. «Мойофис» сотрудничает с российским производителем процессоров АО «Байкал электроникс» с 2017 года. За это время было проведено несколько научно-исследовательских и конструкторских ра
15.03.2021 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M

ла, что стал доступен для скачивания новый релиз SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-5.1. Новая версия SDK содержит следующие ключевые изменения. Прои
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M

Special Edition релиз «Новороссийск» и может применяться на устройствах с российскими процессорами Baikal-М. ПО «Термидеск» предназначено для развертывания защищенных инфраструктур виртуальных
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux

тимости средств резервного копирования Rubackup с высокоскоростными энергоэффективными процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux. Rubackup — это масштабируемое, гибкое и производител
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal

для госорганов Российский сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Trueconf теперь портирован на процессор Baikal-M, сообщили CNews представители Trueсonf. Теперь госорганы и госкорпорации, которые бу
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус

«Байкал электроникс», Минпромторг России выдал компании официальное заключение о том, что процессор Baikal-M признан микросхемой второго уровня и относится к промышленной продукции, произведенн
30.10.2020 Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства

«Байкал электроникс», российский разработчик микропроцессоров и систем на кристалле, подтвердило соответствие процессора Baikal-M требованиям к промышленной продукции российского производства. По запросу «Байкал электроникс», Минпромторг выдал официальное заключение, в котором говорится, что процессор Baikal-M
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда

лектроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М. Арбитражный суд Москвы принят иск ведомства к производству 24 августа 2020 г., сооб
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

лок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M. По всей видимости, это первый завершенный ПК на данном чипе. Исполнительный директор компании Александр Грищенков сказал в разговоре с CNews, что на текущий момент ПК представлен в ви
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена

нимающаяся разработкой электроники, анонсировала первую в мире материнскую плату для ARM-процессора Baikal-M, полностью разработанную в России. В процессе ее создания также принимали участие ко
22.07.2020 Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M

операционных систем «Альт» и «Байкал Электроникс», разработчик «систем на криcталле» на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС «Альт». Компьютеры, оснащенные новой материнской платой и российской операционной системой, расширят возможности организаций по построению технологически независимой
30.04.2020 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M

Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания новый релиз SDK для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-4.2. Новая версия SDK содержит следующие основные изменения. Устр
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают

Выводы тестирования процессора Baikal-M Первое независимое тестирование нового российского мобильного процессора Baikal-M позволяет говорить о том, что он обладает производительностью на уровне современных зарубежных

24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

гут создавать качественные конкурентные продукты, и это наглядно подтверждает “Байкал Электроникс”. Baikal-М может удовлетворить потребность в решении как для офиса, так и для других применений
22.10.2019 Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена

Официальные характеристики Baikal-M Российская компания «Байкал электроникс» впервые официально обнародовала характерист
22.10.2019 «Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000

«Байкал электроникс» впервые представила свой новый процессор BE-М1000, предназначенный для широкого диапазона устройств потребительского и B2B сегментов рынка. Презентацию провел генеральный директор компании-разработчика Андрей Евдокимов на Московском м
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал»

Новый процессор Baikal-M Российская компания «Байкал электроникс» показала потенциальным заказчикам свой новы

Публикаций - 143, упоминаний - 243

Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 115
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 927 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2024 43
Intel Corporation 12290 29
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 380 27
Т-Платформы - T-Platforms 395 26
Edelweiss - Эдельвейс 59 23
Базальт СПО - BaseALT 688 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 14
AMD - Advanced Micro Devices 4291 13
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 13
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 11
Ростех - Автоматика Концерн 1661 11
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 10
СалютДевайсы - Элпитех 23 10
Apple Inc 12239 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 644 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1497 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 879 8
Ред Софт - Red Soft 780 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 7
Ростелеком 9883 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 6
Meta Platforms - Facebook 4459 5
TrueConf - ТруКонф 406 5
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 39 5
Nvidia Corp 3552 5
Merlion iRU - Деловой офис 316 5
Oracle Corporation 6753 5
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 520 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 5
8422 5
Microsoft Corporation 24806 4
Qualcomm Technologies 1846 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 306 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 4
РЖД - Российские железные дороги 1937 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 4
Почта России ПАО 2149 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 3
Чип и Дип 10 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 56 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Boeing 1013 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Вотрон 20 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Транснефть 307 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1062 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 606 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1099 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 40 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 493 1
Теплоком НПФ 4 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 415 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 118 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
Атроник НПК - Атроник Русс 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3025 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11964 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4335 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3323 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1011 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 5
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4607 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3029 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1049 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1404 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5049 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5550 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 259 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 853 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 476 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2955 2
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Судебная власть - Judicial power 2334 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2019 1
Федеральное казначейство России 1808 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 299 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21113 119
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8035 59
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3303 11
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 361 96
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1129 45
Linux OS 10185 43
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 72 43
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 945 42
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