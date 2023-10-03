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Baikal Electronics Байкал-M Baikal-M Микропроцессор BE-M
|03.10.2023
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Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М
троникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам тестирования вендоры провели взаимную сертификацию всех продуктов экосист
|14.07.2023
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«Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России
рузки уровня базовой системы ввода-вывода четвертого класса защиты (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ). Сертификат действителен до 19 июня 2028 г. «Аврора СДЗ» предназначено для функционирования совместно с процессорами Baikal-M и обеспечивает доверенную загрузку ОС различных вендоров с помощью создания и проверки цепочки цифровых подписей каждой стадии загрузки. Поддерживаются следующие операционные системы:
|16.06.2022
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Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M
Российская плата для российского процессора Российская компания 3Logic Group сообщила CNews об анонсе новой материнской платы «Ангара», разработанной для установки в нее отечественного процессора Baikal-M. Это решение для сверхкомпактных настольных компьютеров, включая неттопы. Плата «Ангара» относится к форм-фактору Thin Mini-ITX, который не стоит путать с обычным Mini-ITX. Сама плата
|16.02.2022
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CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M
ские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее разработчики сообщали о совместимости с «Ред ОС» универсального клиента Samoware, входящего в экосистему платформы CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – флагманский продукт группы
|17.01.2022
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Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М
гам проведенных испытаний объявляют о взаимной сертификации ОС линейки РОСА «ХРОМ» и ARM-процессора Baikal-M. Чтобы оценить совместимость, специалисты НТЦ ИТ РОСА собрали специальные дистрибути
|01.11.2021
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«Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M
Конструкторская группа «Ниеншанц-автоматики» разработала новый промышленный панельный компьютер GLACE-19BK на базе российского процессора Baikal-M. В новом ПК в качестве дисплейного модуля используется монитор GLA-19, более ранняя разработка инженеров компании. Мониторы серии GLA, ориентированные на применение в пищевой и химичес
|14.10.2021
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В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров
«Байкалы» в Москве Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила первую крупную партию чипов Baikal-M – 5 тыс. штук общим весом 66 кг. Ранее компания располагала лишь инженерными образцами этого универсального процессора на базе архитектуры ARM. В дальнейшем, как ожидается, чипы будут
|15.09.2021
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Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M
ийские разработчики «МБК Лаб» и «Ред софт» сообщили о создании импортонезависимого решения для нужд госсектора. Совместимые почтовый сервер Tegu и операционная система «Ред ОС» работают на процессоре Baikal-M. Тестирование решения проведено в соответствии с программой импортозамещения с целью создания базового набора ПО, совместимого с российскими процессорами. Tegu / Tegu Professional / Te
|23.08.2021
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Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux
Trueconf выпустила новую версию аппаратного терминала видеоконференцсвязи Trueconf Group, который был построен на базе отечественного процессора Baikal-M и специальной версии дистрибутива Astra Linux, совместимой с этим процессором. Для этого компании Trueconf, Astra Linux и «Байкал электроникс» создали совместную экспертную группу, кот
|09.08.2021
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Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах»
изация этого плана будет зависеть первую очередь от поставки комплектующих, и не только процессоров Baikal-М, но и другой компонентной базы, рассказали CNews представители «Байкал электроникс».
|09.08.2021
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iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M
дство в ближайшее время будут запущены самые востребованные этим сегментом рынка устройства – ПК, включая малоформатные десктопы, тонкие клиенты и моноблоки начального уровня на российском процессоре Baikal-M. Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами Arm Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 с большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводи
|22.07.2021
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Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M
ий Liberica JDK Pro c Libercat, является гарантом быстрой и незатратной миграции Java-приложения на Baikal-М. Baikal-M показывает отличную производительность для Java программ, и мы активно под
|22.04.2021
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Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор
чения, реализованный на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine). Новинка получила название Baikal-М. Она представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм так называемую систему на к
|18.03.2021
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«Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M
«Мойофис» объявила о совместимости настольных редакторов «Мойофис» с аппаратной платформой Baikal-M. «Мойофис» сотрудничает с российским производителем процессоров АО «Байкал электроникс» с 2017 года. За это время было проведено несколько научно-исследовательских и конструкторских ра
|15.03.2021
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Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M
ла, что стал доступен для скачивания новый релиз SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-5.1. Новая версия SDK содержит следующие ключевые изменения. Прои
|20.02.2021
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Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M
Special Edition релиз «Новороссийск» и может применяться на устройствах с российскими процессорами Baikal-М. ПО «Термидеск» предназначено для развертывания защищенных инфраструктур виртуальных
|21.01.2021
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Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux
тимости средств резервного копирования Rubackup с высокоскоростными энергоэффективными процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux. Rubackup — это масштабируемое, гибкое и производител
|25.12.2020
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Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal
для госорганов Российский сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Trueconf теперь портирован на процессор Baikal-M, сообщили CNews представители Trueсonf. Теперь госорганы и госкорпорации, которые бу
|30.10.2020
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Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус
«Байкал электроникс», Минпромторг России выдал компании официальное заключение о том, что процессор Baikal-M признан микросхемой второго уровня и относится к промышленной продукции, произведенн
|30.10.2020
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Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства
«Байкал электроникс», российский разработчик микропроцессоров и систем на кристалле, подтвердило соответствие процессора Baikal-M требованиям к промышленной продукции российского производства. По запросу «Байкал электроникс», Минпромторг выдал официальное заключение, в котором говорится, что процессор Baikal-M
|02.09.2020
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У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда
лектроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М. Арбитражный суд Москвы принят иск ведомства к производству 24 августа 2020 г., сооб
|24.08.2020
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Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч
лок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M. По всей видимости, это первый завершенный ПК на данном чипе. Исполнительный директор компании Александр Грищенков сказал в разговоре с CNews, что на текущий момент ПК представлен в ви
|22.07.2020
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В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена
нимающаяся разработкой электроники, анонсировала первую в мире материнскую плату для ARM-процессора Baikal-M, полностью разработанную в России. В процессе ее создания также принимали участие ко
|22.07.2020
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Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M
операционных систем «Альт» и «Байкал Электроникс», разработчик «систем на криcталле» на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС «Альт». Компьютеры, оснащенные новой материнской платой и российской операционной системой, расширят возможности организаций по построению технологически независимой
|30.04.2020
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Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M
Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания новый релиз SDK для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-4.2. Новая версия SDK содержит следующие основные изменения. Устр
|24.04.2020
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CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают
Выводы тестирования процессора Baikal-M Первое независимое тестирование нового российского мобильного процессора Baikal-M позволяет говорить о том, что он обладает производительностью на уровне современных зарубежных
|24.04.2020
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Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M
гут создавать качественные конкурентные продукты, и это наглядно подтверждает “Байкал Электроникс”. Baikal-М может удовлетворить потребность в решении как для офиса, так и для других применений
|22.10.2019
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Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена
Официальные характеристики Baikal-M Российская компания «Байкал электроникс» впервые официально обнародовала характерист
|22.10.2019
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«Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000
«Байкал электроникс» впервые представила свой новый процессор BE-М1000, предназначенный для широкого диапазона устройств потребительского и B2B сегментов рынка. Презентацию провел генеральный директор компании-разработчика Андрей Евдокимов на Московском м
|02.10.2019
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Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал»
Новый процессор Baikal-M Российская компания «Байкал электроникс» показала потенциальным заказчикам свой новы
Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Андрей 83 43
|Опанасенко Всеволод 133 18
|Грищенков Александр 16 11
|Шпак Василий 237 7
|Рустамов Рустам 433 6
|Махсон Михаил 14 5
|Сивцев Илья 146 5
|Огурцов Артем 6 5
|Горшенин Максим 37 5
|Путин Владимир 3231 4
|Титов Борис 55 4
|Трушкин Константин 59 4
|Покровский Иван 123 4
|Фролов Денис 55 4
|Алифанов Кирилл 69 4
|Новодворский Алексей 109 4
|Шадаев Максут 1039 4
|Мылицын Роман 111 3
|Гольденберг Леонид 61 3
|Белокрылов Александр 27 3
|Калинин Александр 163 3
|Легостаева Светлана 92 3
|Лачков Евгений 38 3
|Болотская Мария 5 3
|Иванов Геннадий 4 3
|Бойко Алексей 70 3
|Мишустин Михаил 692 2
|Чубайс Анатолий 215 2
|Одинцов Дмитрий 114 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Комиссаров Дмитрий 227 2
|Кузнецов Андрей 71 2
|Богданов Виталий 12 2
|Кузьмин Максим 9 2
|Балабанов Максим 4 2
|Мухин Денис 25 2
|Линева Ольга 2 2
|Дорошенко Елена 3 2
|Эйгес Павел 98 2
|Копосов Максим 63 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3283 9
|IDC - International Data Corporation 4916 3
|Gartner - Гартнер 3569 2
|TrendForce 114 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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