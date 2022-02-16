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CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M

Российские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М.

Ранее разработчики сообщали о совместимости с «Ред ОС» универсального клиента Samoware, входящего в экосистему платформы CommuniGate Pro.

CommuniGate Pro – флагманский продукт группы компаний CommuniGate Systems. Это программная платформа для создания корпоративных коммуникационных систем, от масштабов небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих сотни тысяч пользователей. CommuniGate Pro объединяет в рамках единой программной платформы электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видео-коммуникациям, доступ и управление корпоративным контентом, а также контакт-центр. Платформа CommuniGate Pro 6.3 соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК. Продукт включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 7112).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с нашим технологическим партнером – компанией “Ред софт”. Каждая следующая версия наших продуктов должна работать слаженно и корректно, тем самым создавая для конечных пользователей удобную экосистему отечественных ИТ-продуктов. Кроме этого, мы должны ориентироваться и на отечественных разработчиков «железа», в данном случае – на продукт компании «Байкал Электроникс». Таким образом, мы стремимся давать нашим заказчикам возможность выбирать наиболее подходящие для специфики их деятельности программно-аппаратные комплексы», — сказал генеральный директор CommuniGate Systems Владимир Бургов.

«CommuniGate Systems и “Ред софт” развивают технологическое сотрудничество на протяжении длительного времени. Каждая из компаний разрабатывает, совершенствует свои продукты, тестирует их, в том числе, под процессор Baikal-М. Своевременные испытания не только обеспечивают корректность работы отечественного софта и “железа”, но и продвигают процесс импортозамещения. Теперь заказчики, в том числе относящиеся к субъектам КИИ, смогут использовать наш совместный техностек, отвечающий требованиям современности и безопасности. Благодарим коллег за плодотворный труд», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«На базе процессоров “Байкал электрониксЭ появляется все больше решений. Экосистема развивается. Наше сотрудничество с ведущими отечественными софтверными компаниями, такими как CommuniGate Systems и “Ред софт” — еще один шаг к комфортному комплексному импортозамещению и доступности разумных по цене программно-аппаратных решений для заказчиков», - отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор АО «Байкал электроникс».

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Справка:

CommuniGate Systems – российская группа ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи России (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК. CommuniGate Systems основана в 1991 г. На данный момент решения компании используют 150 млн пользователей в более чем 18 тыс организациях по всему миру.

«Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. Продукты входят в Реестр отечественного ПО.

Компания «Байкал электроникс» специализируется на проектировании интегральных микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Разработки предназначены для энергоэффективных компьютерных и промышленных систем с разным уровнем производительности и функциональности, используемых на российском и международном рынках. Процессоры Baikal производятся фабрикой TSMC.

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