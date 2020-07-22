Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M

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Российские компании «Эдельвейс», разработчик электроники, «Базальт СПО», разработчик линейки операционных систем «Альт» и «Байкал Электроникс», разработчик «систем на криcталле» на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС «Альт». Компьютеры, оснащенные новой материнской платой и российской операционной системой, расширят возможности организаций по построению технологически независимой ИТ-инфраструктуры.

Новые компьютеры будут поставляться с предустановленными российскими ОС «Альт Рабочая станция» и «Альт Образование». Совместимость ОС и процессора, подтвержденная результатами тестовых испытаний, служит гарантией высокой производительности и надежности этих российских вычислительных комплексов.

Материнская плата разработана в России собственными силами ведущих инженеров «Эдельвейс» за короткий срок. Релиз процессора Baikal-M состоялся в октябре 2019 г. Плата производится в Москве компанией «Рамтроника» и полностью соответствует критериям, предъявляемым к отечественному оборудованию.

Материнская плата выполнена в форм-факторе mini ITX, что делает ее удобной для использования в производстве рабочих станций, персональных компьютеров и тонких клиентов. Центральным компонентом платы является процессор Baikal-M разработки компании «Байкал Электроникс», он представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм «систему на кристалле», в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A; четыре кластера по два ядра) с частотой до 1,5 ГГц и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц и энергопотреблением менее 30 Вт.