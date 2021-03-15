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Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Baikal Electronics объявила, что стал доступен для скачивания новый релиз SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-5.1.

Новая версия SDK содержит следующие ключевые изменения.

Произведён переход на LTS Ядро Linux 5.4, ядро обновлено до 5.4.92; ARM Trusted Firmware (ARM TF) обновлён до версии 2.4; TianoCore UEFI (EDK II) обновлён до версии edk2-stable202008.

Поддерживается загрузка Linux с SATA, NVMe, USB, SPI Flash, Gigabit Ethernet, DVD-ROM.

На ресурсе обмена файлами доступна для скачивания версия SDK-M-5.1 для процессора Baikal-M.



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