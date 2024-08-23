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Индексная книга (каталог) CNews*
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LTS Long-Term Support LTSC Long-Term Servicing Channel LTSB Long-Term Servicing Branch Долгосрочная поддержка программного обеспечения



23.08.2024 Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome

Пользователи LTS-релиза Ubuntu остались без нового Chrome Пользователи Ubuntu 18.04 не смогли штатно обнов
21.09.2023 Срок поддержки «долгоиграющих» ядер Linux сократят втрое. Разработчики жалуются на расшатанные нервы и нехватку денег

Сокращение срока поддержки LTS-релизов ядра Linux Срок поддержки LTS-веток (Long-term-support; длительный срок по
15.02.2022 Выпущена версия Zabbix 6.0 LTS

Компания Zabbix LLC объявила о выпуске последней версии Zabbix с долгосрочной поддержкой (LTS). Zabbix 6.0 LTS предлагает множество долгожданных функций и улучшений. Версии

24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г.

Компания BellSoft объявляет о выпуске нового LTS-релиза Liberica JDK 17, прогрессивной среды исполнения Java. Версия с долгосрочной поддер
01.04.2020 Четыре разработчика представили коммерческие версии своих ОС на openEuler

20 (Cloud), организованной компанией Huawei, сообщество openEuler объявило о выходе openEuler 20.03 LTS — первой версии своей ОС с увеличенных периодом поддержки (LTS). В рамках этой кон
15.05.2008 Ubuntu LTS выйдет в апреле 2010 г.

Глава компании Canonical и основатель GNU/Linux-дистрибутива Ubuntu Марк Шаттлворт(Mark Shuttleworth) объявил дату выпуска следующего дистрибутива Ubuntu с увеличенным сроком поддержки (LTS) - апрель 2010 г. Кроме того, Шаттлворт призвал разработчиков ведущих дистрибутивов синхронизировать даты релизов, указав, что если два из трех разработчиков (Red Hat, Novell и Debian) прид

Публикаций - 102, упоминаний - 120

LTS и организации, системы, технологии, персоны:

Canonical 202 21
Intel Corporation 12218 20
Microsoft Corporation 24667 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 14
AMD - Advanced Micro Devices 4247 13
Базальт СПО - BaseALT 662 11
Google LLC 11825 9
GitHub 829 8
Oracle Corporation 6706 7
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 7
Nvidia Corp 3510 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1426 6
Dell EMC 5036 5
System76 6 5
Broadcom - VMware 2374 5
Red Hat 1315 5
Apple Inc 12147 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 4
Samsung Electronics 10287 3
Huawei 3950 3
CS2C - China Standard Software 13 3
HP Inc. 5692 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 3
Dell Technologies - Dell Computer 2137 3
8266 3
Lenovo Group 2297 2
X Corp - Twitter 2848 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Valve Software 209 2
Linuxfx Software 4 2
Ред Софт - Red Soft 723 2
SAS Institute 974 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 2
Nginx - Энджайникс 168 2
Zabbix SIA - Заббикс 94 2
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 2
Открытые технологии 701 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 3
Unsplash 822 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 2
Visa International 1950 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Hyundai Motor Company 388 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 266 1
Газпром ПАО 1345 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Комус 94 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4161 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5959 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3345 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 3
OpenJDK Community 7 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Linux Foundation 187 1
ГосИнформСистемы 128 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25508 73
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24265 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 37
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7456 29
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20877 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19595 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14445 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9365 18
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 15
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16197 12
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1998 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11113 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11443 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7916 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 10
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ARM64 - Архитектура процессора 539 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3231 8
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12571 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7326 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3839 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12525 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11672 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 908 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6067 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1925 6
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1746 6
Linux OS 10017 69
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 63
Microsoft Windows 15722 32
Linux - Debian GNU 473 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4505 14
Microsoft Windows 10 1770 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 953 11
Oracle Java - язык программирования 3094 11
Linux KDE Plasma 225 11
Google Chrome - браузер 1567 10
Red Hat - Linux Fedora 221 9
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 236 9
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 8
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 8
Intel x86 - архитектура процессора 1864 7
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 326 7
Mozilla Firefox - браузер 1891 7
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 7
SUSE openSUSE 93 7
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1272 7
Google Android 14060 6
Microsoft Windows 7 1980 6
Intel Core - Семейство процессоров 1206 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 6
JavaScript - JS - язык программирования 1197 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 196 6
Samba 147 6
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 26 6
Microsoft Office 3752 5
Microsoft Windows XP 2402 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 422 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 586 5
Microsoft Windows 11 551 5
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 193 5
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 200 2
Молодых Владимир 28 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 2
Шклярук Мария 15 2
Saab Georges - Сааб Джордж 9 2
Новодворский Алексей 109 2
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 2
Зайцев Михаил 269 2
Мельникова Анастасия 384 2
Анисимов Александр 11 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Ковалев Александр 162 1
Winterhalter Rafael - Винтерхалтер Рафаэль 1 1
Manico Jim - Манико Джим 1 1
Saraswat Rudra - Сарасват Рудра 3 1
Кимельман Константин 10 1
Bonnefon Maria - Боннефон Мария 1 1
Путин Владимир 3189 1
Рустамов Рустам 417 1
Дуров Павел 292 1
Никифоров Николай 1136 1
Мантуров Денис 106 1
Сизоненко Григорий 40 1
Егоров Александр 85 1
Гинятуллин Роман 61 1
Козырев Алексей 322 1
Санин Александр 32 1
Исаакян Константин 6 1
Векшин Евгений 12 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Щукин Валерий 5 1
Kenyon Chris - Кеньон Крис 1 1
Владышев Алексей 5 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
Мылицын Роман 110 1
Трандин Сергей 92 1
Levine Neil - Левин Нейл 2 1
Фарыгин Антон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145353 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17128 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43392 5
Испания - Королевство 3716 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 3
Украина 7627 3
Южная Корея - Республика 6663 2
Германия - Федеративная Республика 12706 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7497 2
Франция - Французская Республика 7860 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 2
Польша - Республика 1964 2
Китай - Тайвань 4001 2
Япония 13304 2
Португалия - Португальская Республика 919 2
Финляндия - Финляндская Республика 3610 2
Бразилия - Федеративная Республика 2373 2
Европа 21806 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 25 2
Индия - Bharat 5469 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Индия - Нью-Дели 85 1
Испания - Эстремадура 9 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 911 1
Венгрия 813 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 279 1
Нидерланды 3529 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3625 1
США - Миннесота 194 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
США - Кентукки 78 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14221 1
Перу - Республика 276 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51386 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8547 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13635 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14468 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48289 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11001 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 4
Английский язык 6658 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6169 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4996 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2381 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2199 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8085 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6990 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 728 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1234 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6160 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24241 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4491 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4687 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8661 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3560 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2842 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
Аренда 2436 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1792 1
The Register - The Register Hardware 1569 5
Phoronix 41 3
Liliputing 61 2
DistroWatch 11 2
BleepingComputer - Издание 346 2
Softpedia.com 7 1
Chicago Sun-Times 10 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1217 1
N+1 - Издание 160 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
Times 624 1
Newsis 1 1
CNX Software 17 1
Gizmodo 130 1
Neowin 142 1
TechSpot 119 1
Wired - Издание 234 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 2
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 169 1
UPV - Polytechnic University of Valencia - Политехнический университет Валенсии 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Microsoft Build - конференция 37 1
UEFI Plugfest 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2441 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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