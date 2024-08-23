LTS Long-Term Support LTSC Long-Term Servicing Channel LTSB Long-Term Servicing Branch Долгосрочная поддержка программного обеспечения
|23.08.2024
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Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome
Пользователи LTS-релиза Ubuntu остались без нового Chrome Пользователи Ubuntu 18.04 не смогли штатно обнов
|21.09.2023
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Срок поддержки «долгоиграющих» ядер Linux сократят втрое. Разработчики жалуются на расшатанные нервы и нехватку денег
Сокращение срока поддержки LTS-релизов ядра Linux Срок поддержки LTS-веток (Long-term-support; длительный срок по
|15.02.2022
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Выпущена версия Zabbix 6.0 LTS
Компания Zabbix LLC объявила о выпуске последней версии Zabbix с долгосрочной поддержкой (LTS). Zabbix 6.0 LTS предлагает множество долгожданных функций и улучшений. Версии
|24.09.2021
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BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г.
Компания BellSoft объявляет о выпуске нового LTS-релиза Liberica JDK 17, прогрессивной среды исполнения Java. Версия с долгосрочной поддер
|01.04.2020
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Четыре разработчика представили коммерческие версии своих ОС на openEuler
20 (Cloud), организованной компанией Huawei, сообщество openEuler объявило о выходе openEuler 20.03 LTS — первой версии своей ОС с увеличенных периодом поддержки (LTS). В рамках этой кон
|15.05.2008
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Ubuntu LTS выйдет в апреле 2010 г.
Глава компании Canonical и основатель GNU/Linux-дистрибутива Ubuntu Марк Шаттлворт(Mark Shuttleworth) объявил дату выпуска следующего дистрибутива Ubuntu с увеличенным сроком поддержки (LTS) - апрель 2010 г. Кроме того, Шаттлворт призвал разработчиков ведущих дистрибутивов синхронизировать даты релизов, указав, что если два из трех разработчиков (Red Hat, Novell и Debian) прид
LTS и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1569 5
|Phoronix 41 3
|Liliputing 61 2
|DistroWatch 11 2
|BleepingComputer - Издание 346 2
|Softpedia.com 7 1
|Chicago Sun-Times 10 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1217 1
|N+1 - Издание 160 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
|Times 624 1
|Newsis 1 1
|CNX Software 17 1
|Gizmodo 130 1
|Neowin 142 1
|TechSpot 119 1
|Wired - Издание 234 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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