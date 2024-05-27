Вопреки всем традициям: Microsoft выпустила спецверсию Windows 11 для работы на слабых ПК

Windows 11 становится доступнее

Microsoft опубликовала системные требования новой редакции Windows 11 – IoT Enterprise LTSC 2024, образы которой появились в свободном доступе 24 мая 2024 г., пишет Tom’s Hardware.

Одной из наиболее примечательных особенностей этой редакции операционной системы является ее более низкие системные требования в сравнении с другими представителями семейства. Так, эта версия ОС способна работать с оборудованием без поддержки TPM 2.0 (доверенный платформенный модуль) и технологии безопасной загрузки (Secure Boot).

Windows 11 IoT Enterprise представляет собой полноценную версию Windows 11 в корпоративной редакции, нацеленную на применение в подключенных устройствах. Под управлением ОС, к примеру, могут работать банкоматы, точки приема оплаты (PoS-терминалы), информационные киоски (инфоматы), системы промышленной автоматизации. Другими словами, этот вариант ОС не предназначен для настольных компьютеров или ноутбуков, хотя и может быть развернут на устройствах данного типа.

Microsoft Microsoft значительно понизила требования к «железу», предъявляемые Windows 11, в новой специальной редакции IoT Enterprise LTSC 2024

Microsoft предлагает два канала лицензирования Windows 11 IoT Enterprise: GAC (General Availability Channel; канал общей доступности) и LTSC. В рамках LTSC корпорация обеспечивает длительную техническую поддержку ОС – в течение 10 лет.

Нетребовательная к «железу» редакция с поддержкой чипов Qualcomm

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 предъявляет значительно менее жесткие требования к используемому «железу» по сравнению с «обычной» Windows 11.

Для сравнения: десктопная Windows 11 для своей работы требует как минимум двухъядерный 64-битный центральный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ свободного места на жестком диске или SSD, графический адаптер, совместимый с DirectX 12, UEFI с функцией безопасной загрузки и поддержку TPM 2.0. Обязательное наличие поддержки TPM 2.0 значительно ограничивало возможности миграции с Windows 10, жизненный цикл которой завершится в 2025 г., на актуальную версию ОС, которой в результате так и не удалось обогнать «десятку» по популярности.

В свою очередь IoT-сборка Windows 11 может быть установлена на устройства без поддержки технологии безопасной загрузки и доверенного платформенного модуля. Более того, она не нуждается в UEFI и может функционировать в системах на базе традиционной BIOS. В десктопном сегменте подавляющее большинство выпускаемых материнских плат сегодня оснащается более современной и функциональной микросхемой UEFI.



Новинка вполне способна обойтись 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ энергонезависимой памяти – это может быть SSD, жесткий диск (HDD), гибридный жесткий диск (SSHD; HDD с небольшим количеством интегрированной высокоскоростной флеш-памяти) или накопители на основе флеш-памяти (eMMC, SD, USB). Впрочем, согласно опубликованным Microsoft требованиям, SSD-накопитель все же предпочтителен и в случае с Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024.

Кроме того, стоит отметить, что Windows 11 IoT Enterprise LTSC сможет работать с процессорами производства AMD, Intel, NXP и Qualcomm (всего 10 моделей). Ее предшественница – Windows 10 IoT Enterprise LTSC – ARM-чипы последней не поддерживала. В мае 2024 г. CNews писал о том, что Microsoft анонсировала обновленную линейку Windows-ноутбуков Surface, каждый представитель которой отныне работает на чипе с архитектурой ARM, а конкретно на процессорах Qualcomm Snapdragon X.

Наконец, Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 предъявляет весьма скромные требования к дисплеям и видеокартам, использующимся совместно с ней. Если иные редакции ОС нуждаются в поддержке GPU, совместимого с пакетом DirectX версии 12, то IoT-вариант вполне способен довольствоваться DirectX 10 или графическим чипом вовсе без поддержки этого инструментария. Кроме того, Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 может работать с экранами нестандартного разрешение или без подключения устройства визуального вывода информации, тогда как «классическая» Windows 11 требует монитор с диагональю хотя бы 9 дюймов, работающий по крайней мере в разрешении 720p (1280x720 пикселей).

Более низкие требования, предъявляемые Windows 11 IoT Enterprise LTSC к «железу», обусловлены тем, что оно предназначено для решения узкого круга достаточно специфических задач. Банкомат, например, должен выполнять свою основную функцию – выдачу наличных денег владельцам банковских карт, а «уметь» выводить трехмерную графику в высоком разрешении на экран ему нет совершенно никакой необходимости.

На устройствах, на которые ориентирована Windows 11 IoT Enterprise LTSC, как правило, одновременно функционирует не более пяти приложений, нередко запущенной оказывается всего одна прикладная программа, отмечает Tom’s Hardware. Кроме того, Windows в редакции Enterprise LTSC ради экономии вычислительных ресурсов лишена ряда функций безопасности, актуальных для «обычной» Windows 11. Устройства на основе IoT-редакции обычно защищены межсетевыми экранами и имеют ограниченный доступ к Сети.

Курс на ужесточение системных требований

К пользователям персональных компьютеров Microsoft проявить снисхождение, по всей видимости, не планирует. Наоборот, как ожидается, требования Windows для десктопов в будущем только вырастут. По информации Tom’s Hardware, ПК для полноценной работы с ИИ-инструментами Windows вскоре потребуется по меньшей мере 16 ГБ оперативной памяти, а также аппаратный ускоритель алгоритмов искусственных нейронных сетей вычислительной мощностью от 40 TOPS.

Кроме того, недавно Microsoft изменила системные требования Windows 11, добавив в них обязательную поддержку процессором инструкции POPCNT (Population count; подсчитывает количество установленных битов в машинном слове). Эта инструкция является частью набора команд SSE4.2 в чипах Intel Advanced Bit Manipulation (ABM) в процессорах AMD и поддерживается только относительно современными CPU