Intel в большой беде. Microsoft без предупреждения отказалась от ее процессоров, крупнейшие производители ноутбуков массово переходят на ARM

Asus, Lenovo, Dell и ряд других крупнейших вендоров ПК одновременно выпустили ноутбуки, в которых больше нет процессоров Intel. Полностью от них они пока не отказываются, в отличие от Microsoft – она перевела все свои мобильные ПК на ARM-решения. Несколько лет назад так же поступила Apple, что стало серьезным ударом для Intel.

По примеру Apple

Корпорация Microsoft перестала использовать процессоры Intel в своих ноутбуках. Она анонсировала обновленную линейку устройств Surface, каждый представитель которой отныне работает на чипе с архитектурой ARM. Настольных ПК компании это пока не коснулось.

Четыре года назад, в июне 2020 г., аналогичным образом поступила компания Apple. Она использовала чипы Intel с 2006 г. в MacBook, Mac, iMac и Mac mini, но теперь все ее ПК и ноутбуки работают на ARM-процессорах М-серии ее собственной разработки. Эти чипы обеспечивают более высокую производительность в сравнении с решениями Intel, эксплуатирующими архитектуру х86, и при этом меньше греются.

Microsoft, в отличие от Apple, не стала переводить компьютеры Surface на свои процессоры. Она отдала предпочтение решениям компании Qualcomm. Например, во флагманском ноутбуке софтверной корпорации используется процессор серии Snapdragon X – в зависимости от комплектации это может быть как на Snapdragon X Plus, так и на X Elite.

Intel Тучи над Intel сгущаются. Угроза повсеместного перехода на ARM становится все более реальной

Эти же чипы Microsoft интегрировала в ноутбуки Surface Laptop 13.8 и Surface Laptop 15. CNews писал, что Qualcomm заподозрили в подделке результатов тестирования этих процессоров – ее обвиняют в искусственном их завышении.

Все уже готово

К переходу компьютеров Microsoft на ARM все было готово еще много лет назад. Корпорация встроила поддержку этой архитектуры в Windows еще во времена Windows 10 образца 2015 г., и более современная Windows 11 ее тоже получила. Но список поддерживаемых ARM-процессоров пока сильно ограничен, хотя и постоянно растет.

Когда на ARM переходила Apple, то основной проблемой была совместимость приложений с новыми чипами. Apple выпустила своего рода эмулятор – Rozetta 2, который позволял запускать ориентированные на х86-процессоры утилиты на новых процессорах М-серии. Это позволило пользователям без труда перейти на компьютеры с М-чипами и не ждать, пока разработчики перепишут свой софт под новую аппаратную платформу.

У Microsoft нет подобных эмуляторов – все сразу отдано на откуп сторонних разработчиков. Они постепенно осваивают ARM – например, ранее в мае 2024 г. поддержку этой архитектуры получил браузер Opera, и на ней он работает примерно вдвое быстрее, чем на ПК с процессорами х86.

Не Microsoft единой

В 2020 г. никто не стал брать пример с Apple и массово внедрять ARM-процессоры в свои ноутбуки. Но нынешний случай – другой, поскольку на этот раз сразу несколько производителей последовали за Microsoft и представили на суд общественности ноутбуки на процессорах Qualcomm.

О полном отказе от решений Intel или AMD речи пока нет.

Так, ноутбук на Qualcomm Snapdragon X Elite появился в ассортименте сбежавшей из России китайской компании Lenovo – это крупнейший производитель ПК в мире. Аналогичное решение появилось и у американских HP и Dell, а также у тайваньских Asus и Acer и корейской Samsung, которые тоже покинули российский рынок. К слову, Microsoft тоже поддерживает антироссийские санкции, как, впрочем, и Apple.

Все перечисленные компании установили на свои ноутбуки ОС Windows 11.

Большие проблемы для Intel

До 2020 г. компания Apple была одним из крупнейших клиентов Intel. Уход Apple стал для нее серьезным ударом, одним из многих, которые допустил предыдущий гендиректор Intel Роберт Свон (Robert Swan).

Нынешний СЕО компании, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) стремится поднять Intel с колен, но пока что у него это не очень получается. Например, в начале 2023 г. компания отчиталась о крупнейшем чистом убытке в своей многолетней истории – она была основана в 1968 г.

Пока неясно, насколько сильным уроном для Intel станет переход ноутбуков Microsoft на чипы ARM и интерес других вендоров к этой архитектуре. Ей также приходится отбиваться от компании AMD – второго после нее производителя х86-чипов в мире, которая постоянно наращивает свою долю и выпускает процессоры по гораздо более современным техпроцессам.