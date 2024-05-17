Microsoft ударила исподтишка. Начались веерные отключения россиян от ее облаков. Какие сервисы под ударом?

Microsoft начала блокировать подписки российского бизнеса на свои облачные сервисы. Это было запланировано на апрель 2024 г., но по неизвестным причинам доступ россиян к облаку закрыт не был. Теперь же все началось без предупреждения, хотя еще несколько дней назад Microsoft сделала россиянам несколько поблажек и ослабила санкционное давление.

Оттепели конец

Корпорация Microsoft приступила к веерным отключениям российских компаний от своих облачных сервисов, сообщили CNews в ГК Softline. Это именно веерные блокировки, поскольку под них пока что попали не все, да и не всех сервисов компании это коснулось. Но в будущем все может измениться, поскольку, судя по последним месяцам, Microsoft действует спонтанно, а ее заявления расходятся с делом.

«С 16 мая (2024 г. прим. CNews) Microsoft начал веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключения по 5-10 наших клиентов», – сообщил CNews Андрей Благоразумов, вице-президент Softline.

Андрей Благоразумов подчеркнул, что Microsoft, вероятно, утвердила список продуктов к отключению. «Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», – добавил он.

Microsoft Microsoft выжидала два месяца, чтобы нанести этот удар

Напомним, что о своем решении изгнать из собственных облаков российский бизнес Microsoft объявила в середине марта 2024 г. Это был серьезный удар по отечественным компаниям, ввиду того, что им дали менее двух недель на поиск альтернативных сервисов, перенос инфраструктуры и переобучение персонала. Немного позже Microsoft предоставила компаниям дополнительные несколько дней на «переезд».

Но, как в итоге оказалось, никаких блокировок в итоге не было. В середине мая 2024 г. CNews писал, что Microsoft не только не выгнала российские компании из своих облаков, но даже позволила обычным российским пользователям обновлять Windows и Office – это было под запретом с сентября 2022 г.

Редакция предположила, что и те, и другие поблажки носят временный характер, и в итоге так и оказалось.

А как же Office

В середине марта 2024 г., когда Microsoft обрушила на Россию новость о грядущей блокировке облаков, не было окончательно утвержденного списка сервисов, доступа к которым должен был лишиться российский бизнес. Звучали предположения, что «железный занавес» будет тотальным, и что россиян отлучат от офисного сервиса Office 365, почтового сервиса Outlook, Power BI, Dynamics CRM, хранилища OneDrive, SharePoint и заодно корпоративного мессенджера Microsoft Teams. В общей сложности планировалась блокировка 50 сервисов компании, даже помощника Copilot.

По словам Андрея Благоразумова, новые санкции софтверного гиганта распространились только на Power BI, Visio и Project. Но, с учетом всего вышесказанного, велика вероятность, что Microsoft не станет этим ограничиваться.

Перманентное вращение на 180 градусов

Внедряя новые ограничения для российского бизнеса, Microsoft прикрылась 12 пакетом антироссийских санкций, утвержденных осенью 2023 г. Но она третирует россиян с весны 2022 г. – это реакция компании на события, начавшиеся в последних числах февраля 2022 г.

Так, в июне 2022 г. президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) дал понять, что корпорация готова уничтожить свое российское представительство. Сокращения в ее московском офисе действительно начались, однако до ликвидации юридического лица дело в итоге так и не дошло.

Более того, к весне 2024 г. за Microsoft в России числилось сразу несколько компаний – как сообщал CNews, они продолжают приносить софтверному гиганту хоть и небольшие в масштабах его бизнеса, но все же деньги.

Microsoft вполне могла избавиться от своих юрлиц, и нет гарантии, что это не случится в обозримом будущем. По этому пути пошли HP и Cisco, а также Google и Oracle – эти две компании не просто закрыли свои российские представительства, а буквально обанкротили их.