Microsoft внезапно отменил санкции против России. Россиянам вернули доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам

Microsoft без объяснения причин вернула россиянам возможность обновлять Windows, которой лишила их почти два года назад. Также корпорация разрешила российским компаниям пользоваться своими облаками, из которых спешно выгнала их пару месяцев назад, не дав им время на поиск альтернатив.

Подозрительная «оттепель»

Корпорация Microsoft разрешила россиянам скачивать и устанавливать обновления ОС Windows. Как сообщал CNews, эту возможность она отняла у них осенью 2022 г. в знак поддержки антироссийских санкций. Получить доступ к апдейтам все последующие месяцы можно было лишь путем предоставления Microsoft поддельного IP-адреса.

Как пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию российских разработчиков ПО «Руссофт», россиянам вернули доступ к обновлениям не только ОС Windows, но и пакета офисных программ Microsoft Office. Напомним, что в обозримом будущем выйдет новая его версия Office 2024.

Инфобез.Якутия Россия по-прежнему очень нужна Microsoft

По информации издания, в настоящее время можно скачать и установить на свой ПК, к примеру, обновление 23Н2 для Windows 11. При этом, как убедилась редакция CNews, скачать образ Windows 11 с сайта Microsoft при использовании российского IP-адреса по-прежнему невозможно – этот запрет действует с лета 2022 г. Сайт выдает ошибку, вне зависимости от браузера и его настроек.

Слова разошлись с делом

Разблокировка обновлений – не единственное послабление, которое Microsoft сделала для россиян. Как пишет издание, корпорация в итоге не стала выгонять российские компании из своих облаков.

Как известно, в середине марта 2024 г. Microsoft запретила российскому бизнесу пользоваться ее облачными сервисами – вторыми по популярности в мире после Amazon Web Services (статистика Statista.com за 2023 г.), который ввел аналогичный запрет. Microsoft сослалась на новые европейские санкции против России и предоставила компаниям всего несколько дней на поиск новых облаков и перенос в них всей инфраструктуры. Позже она «подарила» им еще несколько дней на переезд.

Однако, как выяснилось, в итоге запрет так и не был инициирован, то есть пока что все осталось на уровне угроз. «Известия» пишут, что российские компании по-прежнему могут пользоваться облаками Microsoft. Об этом изданию сообщили несколько собеседников в отечественных организациях.

Лицензии всем и каждому

В августе 2023 г. стало известно, что Microsoft больше не будет продлевать лицензии на свое ПО российским компаниям. Но, как показала практика, и эта угроза оказалась пустой.

По словам источника издания в неназванном крупном ИТ-дистрибьюторе, в настоящее время корпорация «не препятствует закупкам и активации новых лицензий, купленных по параллельному импорту». Он добавил также, что частный российский бизнес продолжает активно пользоваться софтом Microsoft и совершенно не собирается отказываться от него в пользу российского, покуда того не требует российское законодательство. Отметим, что в России в настоящее время действуют требования по импортозамещению иностранного ПО, но распространяется оно только на госсектор и на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Пожалуйста, не уходите

На данный момент все указывает на то, что Microsoft пока не торопится уходить с российского рынка. CNews писал, что она по-прежнему работает в России, несмотря на все угрозы, и даже получает прибыль.

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», – сказал «Известиям» президент ассоциации «Руссофта» Владимир Макаров.

«Microsoft исследует вопрос приостановления доступа к облачным продуктам, чтобы минимизировать излишние отключения», – сказал изданию вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

«Другой важный фактор, почему не происходит полной блокировки продуктов Microsoft и других западных ИТ-компаний в России, – это репутационные потери в мире, особенно в Китае, которые могут выражаться триллионами долларов, а в процентом выражении это примерно 70-80% прибыли», – сообщил изданию доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Все может измениться

Нельзя исключать вероятность того, что новые поблажки Microsoft носят исключительно временный характер. Не стоит забывать, что в начале лета 2022 г. президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) на весь мир заявил о готовности корпорации полностью уничтожить свое российское представительство.

Также следует напомнить, что в конце 2022 г. Microsoft уже отменяла запрет на скачивание россиянами обновлений своего ПО. Однако позже ограничения заработали вновь.