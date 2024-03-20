Новый Microsoft Office будет работать без подписки и подключения к интернету. Всеобщая «онлайнизация» отменяется

Microsoft раскрыла планы по скорому релизу офисного пакета Office 2024. Это будет классический Office, к которому россияне привыкли за десятки лет его существования. Обойдется без подписок и без постоянного подключения к интернету, и даже само название Office сохранится – все это раньше вовсе не входило в планы Microsoft.

«Офис» для староверов

Корпорация Microsoft подтвердила появившуюся в Сети информацию о подготовке к выпуску нового офисного пакета Office 2024. Новинка будет представлять собой самый обычный привычный миллионам пользователей Office – он обойдется без механизмов подписки, то есть достаточно будет единоразовой покупки лицензии, а также ему не понадобится постоянное подключение к интернету.

Более того, называться новшество Microsoft будет именно Office 2024 и никак иначе. Софтверный гигант без объяснения причин открестился от своих планов по отказу от бренда Office, о которых CNews писал в конце 2022 г. Также на тот момент существовала пугающе высокая вероятность прекращения разработки офлайнового Office в пользу веб-сервиса Microsoft 365, ранее известного Как Office 365.

Чертовски вовремя

Информация о скором выходе Office 2024 появилась спустя меньше недели с момента, когда Microsoft решила оставить весь российский бизнес без своих облачных сервисов, включая Office 365. Она дала компаниям всего шесть дней на поиск альтернативы и переезд, но позже появился шанс на увеличение этого лимита времени.

Фото: Microsoft Microsoft разрешила пользоваться Office без подписки в в течение еще нескольких лет

Теперь же многие российские компании смогут променять облачный Office 365 на его классическую версию – Office 2024, как только та поступит в продажу. Спиратить ее не получится, так как российские власти, в отличие от белорусских, по-прежнему запрещают бизнесу пользоваться взломанными версиями ПО от разработчиков из недружественных стран (попытки снять это ограничения предпринимались), но способы купить лицензию, даже в период беспрецедентных западных санкций, все еще сохраняются.

По данным портала TechSpot, в США стоимость лицензии базовой версии Office 2024 на старте продаж составит $149 (13,7 тыс. руб.). Не исключено, что корпоративные лицензии будут стоить дешевле, к тому же, как показала практика, Microsoft довольно быстро начинает демпинговать. К примеру, нынешний Office 2021 на релизе стоил примерно столько же, а сейчас цены на него начинаются с $45 (4150 руб.) в версии Professional Plus. Такая же модификация Office 2019 обойдется и вовсе в $39 (3600 руб.).

Без интеллекта

Office 2024 будет иметь два ключевых отличия от облачного Microsoft 365 – его не нужно будет покупать по подписке, но при этом разработчики лишат его искусственного интеллекта. «ИИ-фишки» – это прерогатива исключительного облачного сервиса Microsoft, и корпорация сделала это намеренно, чтобы подсадить как можно больше людей на подписку, пишет TechSpot.

Но и без ИИ в Office 2024 будет много нового. Например, в почтовом клиенте Outlook появятся новые инструменты организации собраний, а в Excel внедрят поддержку динамических диаграмм. При этом из состава Office 2024 исчезнет утилита Publisher, впервые появившаяся в Office 2013 и позволяющая быстро создавать открытки, журналы, плакаты и пр. поддержка утилиты будет окончательно прекращена в 2026 г.

Что касается поддержки самого Office 2024, то она рассчитана ровно на пять лет с момента выпуска, а затем Microsoft в течение неустановленного времени будет выпускать только патчи безопасности для него. В настоящее время такие патчи получают Office 2016 и 2019, но это прекратится одновременно с окончанием поддержки ОС Windows 10 – в октябре 2025 г. Дату «смерти» Office 2021 Microsoft не раскрывает – на момент выхода материала самая актуальная его версия датировалась декабрем 2023 г.

Office 2024 выйдет под Windows 10 и Windows 11 – более ранние версии этой ОС поддерживаться не будут. Отдельно готовится релиз под Apple macOS. Что примечательно, Microsoft решила сохранить поддержку 32-разрядных операционных систем, которые устанавливаются на древние ПК.

В последний раз Microsoft выпускала глобальное обновление Office более трех лет назад – Office 2021 увидел свет вместе с Windows 11, в первых числах октября 2021 г. Все последующие годы корпорация сохраняла интригу, станет ли она выпускать следующую офлайн-версию пакета или же полностью уйдет в онлайн.

За это время конкуренты Microsoft активно обновляли свои офисные пакеты. Множество апдейтов получил, к примеру, бесплатный и открытый LibreOffice, а также российские «Р7 Офис» и «МойОфис».