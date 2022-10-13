MS Office осталось жить несколько недель. Microsoft собственноручно убивает свой знаменитый бренд

Microsoft уничтожает бренд Office. Все новые продукты будут выпускаться под названием Microsoft 365. Office просуществовал 32 года, с осени 1990 г. Последний его релиз под названием Office 2021 состоялся в октябре 2021 г. О планах по выпуску более свежих версий Microsoft не сообщает

Был Office, и нет Office

Корпорация Microsoft, ушедшая из России в марте 2022 г., собирается оставить свой офисный пакет Office в прошлом. Как пишет The Verge, свое существование прекращают не сами программы, входящие в него, а непосредственно бренд.

Софтверная корпорация явно спешит избавиться от бренда, который она эксплуатировала на протяжении почти 32 лет. Сперва она модифицирует сайт Office.com – это произойдет через несколько недель, до конца ноября 2022 г.

Затем Microsoft возьмет небольшой перерыв на подготовку к новому удару по старому бренду. Из всех орудий она начнет палить в январе 2023 г., когда последует ребрендинг всех программ Office для поддерживаемых платформ. The Verge упоминает только Windows, iOS и Android, но Office также существует и в версии под macOS. Вероятно, ее нововведение тоже затронет.

Сменив название своего пакета офисных программ, Microsoft попутно расширит его. В дополнение к классическим Word, Excel, PowerPoint, Outlook и др. в него войдут утилиты Loop, Stream, Clipchamp, а также корпоративный мессенджер Teams. Завершает список новый графический редактор Designer, который Microsoft презентовала 12 октября 2022 г.

С классическим Office придется попрощаться

Центральное приложение Microsoft 365 как для мобильных устройств, так и для настольных компьютеров будет включать в себя ленту соответствующих коллег и собраний, центр пользовательских файлов и документов, а также настраиваемые теги для группировки и организации контента.

История длиной в десятилетия

Microsoft Office просуществовал под своим классическим названием более 30 лет – первый его релиз состоялся в ноябре 1990 г. Теперь же он будет называться не иначе как Microsoft 365.

К этому бренду софтверный гигант пришел далеко не сразу. Microsoft начала с разработки облачного сервиса Office 365, представляющего собой все тот же Office, только работающий в онлайне и позволяющей Microsoft продавать пользователям регулярную подписку вместо единовременной лицензии.

Office 365 заработал в июле 2017 г. и просуществовал под таким названием вплоть до апреля 2020 г. В этом месяце он был переименован в Microsoft 365. К слову, несмотря на свой громкий уход, Microsoft по-прежнему продает свой софт в России. Например, в начале октября 2022 г. возобновились продажи подписок на Microsoft 365, притом с большой скидкой.

Все будет работать

К моменту выхода материала Microsoft не делала официальных заявлений по поводу ребрендинга одного из двух своих флагманских продуктов. Пока что она ограничилась лишь новыми публикациями в своих справочных материалах.

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«В ближайшие месяцы Office.com, мобильное приложение Office и программы Office для Windows станут приложением Microsoft 365 с новым значком, новым внешним видом и еще большим количеством функций», – говорится в часто задаваемых вопросах на сайте Microsoft.

Название новое, содержимое - тоже

Это означает, что если все программы из состава классического Microsoft Office получат новые пиктограммы и новое же название наряду с новым логотипом. При этом их функциональные возможности затронуты не будут, по крайней мере, Microsoft не говорит о планах по принудительному переводу всех пользователей оригинального Office на облачную его версию. В противном случае россияне знают, как поступить.

Microsoft угрожает офлайну?

Как пишет The Verge, Microsoft Office не исчезнет мгновенно. Microsoft пока что продолжит предлагать единовременные лицензии Office 2021 и Office LTSC своим частным и корпоративным клиентам.

Вопрос лишь в том, как долго это продлится. Ранее уже появлялась информация, что Microsoft планирует свернуть поддержку и развитие офлайнового Office и полностью сосредоточиться на продвижении облачного Microsoft 365. Сама Microsoft неоднократно опровергала эти слухи и в итоге в июне 2021 г. анонсировала Office 2021. Его релиз состоялся 5 октября 2021 г., в день выхода ОС Windows 11.

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Тем не менее, о планах корпорации по выпуску следующей версии офлайного пакета офисных программ, например, Office 2023, на середину октября 2022 г. информации не было. Нельзя исключать, что Office 2021 станет последней его модификацией.

Эксперты The Verge это косвенно подтверждают. По их словам, Microsoft считает Office устаревшим брендом, а это означает, что все нововведения будут появляться в составе именно Microsoft 365, но никак не в Microsoft Office.