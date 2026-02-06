Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Microsoft Office 2021


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.02.2026 R-Vision назвал три самые критичные уязвимости января 1
20.03.2024 Новый Microsoft Office будет работать без подписки и подключения к интернету. Всеобщая «онлайнизация» отменяется 1
07.09.2023 Microsoft накрыл гнев пользователей. Они грудью встали на защиту легендарного инструмента Windows, позволяющего не покупать Office 1
14.06.2023 В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты 1
14.06.2023 На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины 2
09.11.2022 Россияне отказываются переходить на Linux. Они качают пиратские Windows и Office терабайтами 1
13.10.2022 MS Office осталось жить несколько недель. Microsoft собственноручно убивает свой знаменитый бренд 1
08.07.2022 Microsoft пошла на поводу у глупых пользователей и разрешила хакерам взламывать всех через документы Word и Excel 1
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint 1
21.12.2021 Microsoft попала под расследование за бесплатную раздачу ПО 1
16.12.2021 Microsoft взвинтит цены на Office в России 1
28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала» 1
20.09.2021 Microsoft вернет в Windows важную и полезную функцию, которую сама же и сломала 1
29.06.2021 Выходит Microsoft Office с обновленным дизайном 1
16.10.2020 Windows устанавливает на ПК MS Office без разрешения пользователей 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Microsoft Office 2021 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25325 13
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 105 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
EFI - Electronics for Imaging 45 2
X Corp - Twitter 2913 1
Yandex - Яндекс 8581 1
Qualcomm Technologies 1917 1
Apple Inc 12728 1
Meta Platforms - Facebook 4549 1
Intel Corporation 12577 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Adobe Systems 1574 1
Salesforce 460 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
HERE Technologies 109 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 1
Резонанс НПП 388 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3280 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 4
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1039 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8478 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2721 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4514 3
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 177 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 473 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 205 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 2
Micorosft Windows Insider 141 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 103 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1000 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 204 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 297 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 585 1
Microsoft Windows 16422 12
Microsoft Office 365 988 9
Microsoft Windows 11 733 9
Microsoft Office 3992 8
Microsoft Windows 10 1901 7
Apple macOS 2281 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 827 5
Microsoft Office 2019 19 4
Apple iOS 8314 3
Microsoft Teams - MS Teams 628 3
Microsoft Office 2016 25 3
Microsoft Office 2013 63 3
Google Android 14809 2
Microsoft Windows 7 1998 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 2
Microsoft Outlook 1429 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 264 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 2
Microsoft Visio - MS Visio 187 2
Microsoft Windows System32 28 2
Microsoft Office 2003 123 2
Microsoft Windows 12 21 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
Linux OS 11004 1
Новые облачные технологии - МойОфис 907 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 1
StatCounter 458 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 65 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 1
Microsoft Paint - Графический редактор 72 1
НКТ - Р7-Офис 487 1
Microsoft Skype for Business 184 1
Apple Mac mini - неттоп 197 1
Robertson Angela - Робертсон Анжела 3 1
Davis Tristan - Дэвис Тристан 1 1
Tallinn Jaan - Таллинн Ян 7 1
Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 10 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 356 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 5
Европа Центральная 276 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Филиппины - Республика 581 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
The Verge - Издание 599 3
BleepingComputer - Издание 426 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 1
TechSpot 163 1
Daily Mail 56 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще