Windows устанавливает на ПК MS Office без разрешения пользователей

В Windows 10 стали сами собой появляться веб-приложения Microsoft. Их втайне от пользователей устанавливает обновленный браузер Edge, попутно размещая ярлыки на них в меню «Пуск».

Новая реклама в Windows

Корпорация Microsoft перешла на новый уровень продвижения своей программной продукции. Пользователи Windows стали рассказывать о появлении на их ПК фирменных приложений Microsoft, которые они не устанавливали.

Как пишет портал Windows Latest, Microsoft стала без разрешения устанавливать на ПК под управлением Windows 10 веб-приложения Office, и не просто устанавливать, но еще и размещать ярлыки на них в меню «Пуск». Рекламировать свои продукты подобным образом она решила через собственный браузер Edge – функция тайной установки ненужных многим программ вшита в его новую версию.

По данным Windows Latest, новая «возможность» присутствует именно в стабильной версии браузера.

Чаще всего на появление веб-приложений на ПК и их ярлыков в меню «Пуск» жалуются участники программы Windows Insider, но зафиксированы случаи подобной работы Edge и у обычных пользователей.

Не самые востребованные программы в стартовом меню

В использовании подобной схемы распространения своих продуктов была уличена и российская компания «Яндекс». В июле 2020 г. CNews писал, что пользователи приложения «Яндекс.диск», предназначенного для доступа к одноименному облачному хранилищу от «Яндекса», стали жаловаться на появление на их компьютерах нового приложения от «Яндекс» - «Телемост». Оно тоже устанавливалось без разрешения, и после многочисленных жалоб «Яндекс» прекратила эту практику.



Ситуация обратима

В том, что за появление офисных веб-приложений Microsoft несет ответственность именно обновленный Edge, сомнений не возникает. Если ввести в адресной строке браузера путь «edge://apps», то откроется список приложений, установленных через него.

На момент публикации материала Microsoft не комментировала свои новые попытки привлечь внимание пользователей к своим разработкам без их на то разрешения. Предотвратить появление спама в «Пуске» и списке программ можно путем отказа от использования Edge или заблаговременного отключения его автоматического обновления.

Виновник найден

Если же приложения появились, то Microsoft пока позволяет удалять их вручную при помощи стандартных средств ОС. Они будут доступны в списке всех установленных программ в «Панели управления» в меню «Программы и компоненты» или в «Параметрах», где нужно будет кликнуть на «Приложения» и перейти в подпункт «Приложения и компоненты».

Для чего это Microsoft

Истинная причина столь активного продвижения Microsoft своих офисных приложений, даже подобными методами, на момент публикации материала установлена не была. Между тем, корпорация активно рекомендует пользователям переходить к использованию своего облачного «Офиса», ранее известного как Office 365, но в 2020 г. переименованного в Microsoft 365.

Веб-приложения Microsoft пока еще поддаются удалению

Данный продукт распространяется по модели подписки – чтобы пользоваться им, нужно ежемесячно вносить абонентскую плату. На подписочную модель переходят многие крупные софтверные компании, например, Adobe. С другой стороны, у Microsoft есть и обычные пакеты Office, оплачиваемые единовременно – при покупке.

Об этом свидетельствуют и появившиеся в интернете летом 2020 г. многочисленные намеки на то, что Office 2019 станет последней «коробочной» версией Office, и что в дальнейшем акцент будет делаться строго на Microsoft 365. Microsoft поспешила развеять эти опасения и в конце сентября 2020 г. заявила, что готовит к выпуску новую версию Office с бессрочной лицензией.

Обновленный пакет увидит свет во второй половине 2021 г. и, предположительно, получит название Office 2021. Какие именно программы, помимо традиционных Word, Excel и PowerPoint, войдут в его состав, пока неизвестно, как неизвестно и общее количество видов лицензий на него.

Стоит также обратить внимание, что Microsoft заявила о разработке лишь одного коробочного «Офиса». Не исключено, что именно Office 2021 станет последним пакетом ее программ с бессрочной лицензией.

Как Microsoft рекламирует свои продукты в Windows 10

Microsoft использует Windows 10 как площадку для рекламы своих продуктов на протяжении всех пяти лет ее существования. ОС вышла 29 июля 2015 г., а уже в октябре 2015 г. Microsoft интегрировала рекламу в один из компонентов ее оболочки. Как сообщал CNews, она появилась в меню «Пуск» в сборке 10565, которую получили участники программы Windows 10 Insider Preview. В «Пуске» выводилась ссылка то или иное рекомендуемое приложение в Windows Store.

В марте 2017 г. встроенная реклама обнаружилась прямо в «Проводнике». Файловый менеджер стал выводить пользователям предложение оформить подписку на облачный офисный сервис Microsoft 365. Показ этой рекламы Microsoft позволяла отключить, но для этого пользователю необходимо было совершить ряд не совсем очевидных действий.

В конце декабря 2019 г. Microsoft начала внедрять в Windows 10 неотключаемую рекламу. Как сообщал CNews, она была встроена в приложение «Почта и календарь» и рекламировала мобильное почтовое приложение Microsoft. Невозможность отключить этот спам вызвала массовые недовольства пользователей.

Так Microsoft продвигает свой браузер

В феврале 2020 г. Microsoft начала продвигать свой браузер Edge среди пользователей, отдающих предпочтение другим обозревателям. Она отслеживала, какой браузер установлен на ПК и предлагала «отступникам» перейти на обновленный Edge, который в апреле 2019 г. сменил проприетарный движок EdgeHTML на Chromium. К примеру, пользователи браузера Firefox видели сообщение «Все еще пользуетесь Firefox? Microsoft Edge уже здесь» (Still using Firefox? Microsoft Edge is here).

В марте 2020 г. реклама в Windows 10 вышла на еще более новый уровень, когда Microsoft начала показывать пользователям полноэкранный спам.

Полноэкранная реклама Microsoft

CNews писал, что в рекламных объявлениях, выводимых поверх всех других программ, Microsoft призывала пользоваться различными ее продуктами.